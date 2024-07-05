https://crimea.ria.ru/20240705/massirovannaya-ataka-dronov-vsu-na-rostovskuyu-oblast---chto-izvestno-1138614463.html
Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известно
Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известно - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известно
10 украинских беспилотников сбиты над Ростовской областью в ночь на пятницу. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T06:20
2024-07-05T06:20
2024-07-05T06:45
ростовская область
происшествия
пво
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
василий голубев
обстрелы всу
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051113_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7f9bc45f8473f6418c978592e6ea2f1b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. 10 украинских беспилотников сбиты над Ростовской областью в ночь на пятницу. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.Глава области добавил, что пострадавших в результате атак нет.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы с неба и моря. Российские ПВО пресекают эти попытки. В конце июня в Воронежской области после отражения удара части беспилотника попали на территорию одной из промплощадок, разорвались, вызвав возгорание. В Тамбовской области из-за атаки ВСУ загорелась нефтебаза в Мичуринском муниципальном округе.
https://crimea.ria.ru/20240704/12-letnyaya-devochka-poluchila-kontuziyu-posle-ataki-drona-vsu-na-avto-1138590361.html
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051113_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0aeb95d58bfb2930b798e48764dbc06d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, происшествия, пво, беспилотник (бпла, дрон), пожар, василий голубев, обстрелы всу, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости
Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известно
В Ростовской области пылают пожары после атаки 10 беспилотников ВСУ - губернатор
06:20 05.07.2024 (обновлено: 06:45 05.07.2024)