https://crimea.ria.ru/20240705/massirovannaya-ataka-dronov-vsu-na-rostovskuyu-oblast---chto-izvestno-1138614463.html

Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известно

Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известно - РИА Новости Крым, 05.07.2024

Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известно

10 украинских беспилотников сбиты над Ростовской областью в ночь на пятницу. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T06:20

2024-07-05T06:20

2024-07-05T06:45

ростовская область

происшествия

пво

беспилотник (бпла, дрон)

пожар

василий голубев

обстрелы всу

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. 10 украинских беспилотников сбиты над Ростовской областью в ночь на пятницу. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.Глава области добавил, что пострадавших в результате атак нет.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы с неба и моря. Российские ПВО пресекают эти попытки. В конце июня в Воронежской области после отражения удара части беспилотника попали на территорию одной из промплощадок, разорвались, вызвав возгорание. В Тамбовской области из-за атаки ВСУ загорелась нефтебаза в Мичуринском муниципальном округе.

https://crimea.ria.ru/20240704/12-letnyaya-devochka-poluchila-kontuziyu-posle-ataki-drona-vsu-na-avto-1138590361.html

ростовская область

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2024

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ростовская область, происшествия, пво, беспилотник (бпла, дрон), пожар, василий голубев, обстрелы всу, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости