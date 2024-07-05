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Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известно - РИА Новости Крым, 05.07.2024
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Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известно
Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известно - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известно
10 украинских беспилотников сбиты над Ростовской областью в ночь на пятницу. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T06:20
2024-07-05T06:45
ростовская область
происшествия
пво
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
василий голубев
обстрелы всу
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. 10 украинских беспилотников сбиты над Ростовской областью в ночь на пятницу. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.Глава области добавил, что пострадавших в результате атак нет.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы с неба и моря. Российские ПВО пресекают эти попытки. В конце июня в Воронежской области после отражения удара части беспилотника попали на территорию одной из промплощадок, разорвались, вызвав возгорание. В Тамбовской области из-за атаки ВСУ загорелась нефтебаза в Мичуринском муниципальном округе.
https://crimea.ria.ru/20240704/12-letnyaya-devochka-poluchila-kontuziyu-posle-ataki-drona-vsu-na-avto-1138590361.html
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РИА Новости Крым
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ростовская область, происшествия, пво, беспилотник (бпла, дрон), пожар, василий голубев, обстрелы всу, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости
Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известно

В Ростовской области пылают пожары после атаки 10 беспилотников ВСУ - губернатор

06:20 05.07.2024 (обновлено: 06:45 05.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. 10 украинских беспилотников сбиты над Ростовской областью в ночь на пятницу. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе. К местам возгораний выехали пожарные расчеты", - написао он в Telegram.
Глава области добавил, что пострадавших в результате атак нет.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы с неба и моря. Российские ПВО пресекают эти попытки. В конце июня в Воронежской области после отражения удара части беспилотника попали на территорию одной из промплощадок, разорвались, вызвав возгорание. В Тамбовской области из-за атаки ВСУ загорелась нефтебаза в Мичуринском муниципальном округе.
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Ростовская областьПроисшествияПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ПожарВасилий ГолубевОбстрелы ВСУБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости
 
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