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В Севастополе ребенка зажало дверьми в троллейбусе – проводится проверка - РИА Новости Крым, 07.07.2024
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В Севастополе ребенка зажало дверьми в троллейбусе – проводится проверка
В Севастополе ребенка зажало дверьми в троллейбусе – проводится проверка - РИА Новости Крым, 07.07.2024
В Севастополе ребенка зажало дверьми в троллейбусе – проводится проверка
В Севастополе прокуратура проводит проверку по факту происшествия с малолетним ребенком в троллейбусе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T17:47
2024-07-07T17:47
севастополь
происшествия
новости
троллейбус
транспорт
общественный транспорт
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе прокуратура проводит проверку по факту происшествия с малолетним ребенком в троллейбусе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По данным прокуратуры, инцидент произошел накануне вечером. Водитель троллейбуса №12 на остановке общественного транспорта при посадке и высадке пассажиров закрыл двери троллейбуса, не убедившись в безопасности людей. В результате дверьми зажало малолетнюю девочку, которая заходила в салон.В июне в Севастополе троллейбус сбил 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получила травмы, ее доставили в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе девочку высадили из автобуса – прокуратура начала проверкуВодитель автобуса высадил ребенка на мороз: СК Крыма начал проверкуВ Крыму водитель автобуса высадил ребенка на мороз: СК начал проверку
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, происшествия, новости, троллейбус, транспорт, общественный транспорт, прокуратура города севастополя
В Севастополе ребенка зажало дверьми в троллейбусе – проводится проверка

В Севастополе ребенка защемило дверьми троллейбуса – прокуратура проводит проверку

17:47 07.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе прокуратура проводит проверку по факту происшествия с малолетним ребенком в троллейбусе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, инцидент произошел накануне вечером. Водитель троллейбуса №12 на остановке общественного транспорта при посадке и высадке пассажиров закрыл двери троллейбуса, не убедившись в безопасности людей. В результате дверьми зажало малолетнюю девочку, которая заходила в салон.

"Прокуратурой будет дана оценка полноты исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – говорится в сообщении.

В июне в Севастополе троллейбус сбил 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получила травмы, ее доставили в больницу.
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СевастопольПроисшествияНовостиТроллейбусТранспортОбщественный транспортПрокуратура города Севастополя
 
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