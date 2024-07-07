https://crimea.ria.ru/20240707/v-sevastopole-rebenka-zazhalo-dvermi-v-trolleybuse--provoditsya-proverka-1138668297.html

В Севастополе ребенка зажало дверьми в троллейбусе – проводится проверка

В Севастополе ребенка зажало дверьми в троллейбусе – проводится проверка - РИА Новости Крым, 07.07.2024

В Севастополе ребенка зажало дверьми в троллейбусе – проводится проверка

В Севастополе прокуратура проводит проверку по факту происшествия с малолетним ребенком в троллейбусе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 07.07.2024

2024-07-07T17:47

2024-07-07T17:47

2024-07-07T17:47

севастополь

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новости

троллейбус

транспорт

общественный транспорт

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе прокуратура проводит проверку по факту происшествия с малолетним ребенком в троллейбусе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По данным прокуратуры, инцидент произошел накануне вечером. Водитель троллейбуса №12 на остановке общественного транспорта при посадке и высадке пассажиров закрыл двери троллейбуса, не убедившись в безопасности людей. В результате дверьми зажало малолетнюю девочку, которая заходила в салон.В июне в Севастополе троллейбус сбил 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получила травмы, ее доставили в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе девочку высадили из автобуса – прокуратура начала проверкуВодитель автобуса высадил ребенка на мороз: СК Крыма начал проверкуВ Крыму водитель автобуса высадил ребенка на мороз: СК начал проверку

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, новости, троллейбус, транспорт, общественный транспорт, прокуратура города севастополя