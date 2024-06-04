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В Севастополе троллейбус сбил 18-летнюю девушку
В Севастополе троллейбус сбил 18-летнюю девушку - РИА Новости Крым, 04.06.2024
В Севастополе троллейбус сбил 18-летнюю девушку
В Севастополе троллейбус сбил 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщили в городском РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T17:10
2024-06-04T17:10
2024-06-04T17:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе троллейбус сбил 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщили в городском управлении полиции.Авария произошла во вторник днем на площади 50-летия СССР. По предварительным данным, 33-летний водитель троллейбуса "Тролза" произвел наезд на 18-летнюю девушку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.Ранее в Севастополе произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадала одна из водителей. Полиция также начала проверку по факту происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд вынес приговор подростку за ДТП с 7 пострадавшимиСмертельное ДТП на Кубани: иномарка слетела с дороги в силовое ограждениеОткажутся ли в Крыму от комплексов фиксации нарушений на дорогах
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, полиция севастополя, новости, происшествия, дтп в крыму и севастополе, транспорт
В Севастополе троллейбус сбил 18-летнюю девушку
В Севастополе троллейбус сбил на переходе 18-летнюю девушку