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Устроившему ДТП с 7 пострадавшими подростку вынесли приговор - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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Устроившему ДТП с 7 пострадавшими подростку вынесли приговор
Устроившему ДТП с 7 пострадавшими подростку вынесли приговор - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Устроившему ДТП с 7 пострадавшими подростку вынесли приговор
Подросток, устроивший аварию с семью пострадавшими в Геленджике, получил три года условно и штраф в миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T13:13
2024-06-04T13:13
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Подросток, устроивший аварию с семью пострадавшими в Геленджике, получил три года условно и штраф в миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.Резонансное ДТП произошло 13 июля 2023 года. 16-летний подросток без водительского удостоверения сел за руль автомобиля Volkswagen и выехал на встречную полосу, где столкнулся с авто Hyundai, напомнили в ведомстве. Кроме водителя в момент аварии в машине находились еще два ребенка 16 и 13 лет. Детей госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Также пострадали 45-летний водитель Hyundai и четверо его пассажиров, включая двух детей 2013 и 2019 годов рождения.Уточняется, что признанный виновным юноша взял машину с молчаливого согласия родителей. А в результате произошедшей аварии серьезные травмы получили брат подростка и маленький пассажир такси. Оба с тяжелыми травмами были доставлены в больницу и долго лечились.В Госавтоинспекции подчеркнули, что именно родители должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних сесть за руль. А в летний период необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мототранспорта, так как дети и подростки не имеют необходимых навыков управления транспортными средствами и могут причинить вред не только себе, но и другим участникам дорожного движения.В мае 14-летний подросток погиб в жуткой аварии с участием большегруза в Краснодарском крае.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за 14-летнего водителя в ДТП на Кубани пострадали подросткиДвое подростков разбились на пит-байке в Анапе - один умер в реанимацииВ Севастополе подросток на пит-байке въехал в авто и перевернулся
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дтп, геленджик, приговор, закон и право, краснодарский край, новости, безопасность
Устроившему ДТП с 7 пострадавшими подростку вынесли приговор

Суд Геленджика вынес приговор устроившему ДТП с 7 пострадавшими подростку

13:13 04.06.2024
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани13 июня 2023 года в Геленджике 16-летний подросток, не имея водительского удостоверения, совершил ДТП с семью пострадавшими.
13 июня 2023 года в Геленджике 16-летний подросток, не имея водительского удостоверения, совершил ДТП с семью пострадавшими.
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Подросток, устроивший аварию с семью пострадавшими в Геленджике, получил три года условно и штраф в миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.
Резонансное ДТП произошло 13 июля 2023 года. 16-летний подросток без водительского удостоверения сел за руль автомобиля Volkswagen и выехал на встречную полосу, где столкнулся с авто Hyundai, напомнили в ведомстве. Кроме водителя в момент аварии в машине находились еще два ребенка 16 и 13 лет. Детей госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Также пострадали 45-летний водитель Hyundai и четверо его пассажиров, включая двух детей 2013 и 2019 годов рождения.
"Суд приговорил несовершеннолетнего водителя к 3 годам условного наказания и присудили пострадавшему один миллион рублей морального вреда. Выплачивать моральный вред будут родители подростка", – сказано в сообщении.
Уточняется, что признанный виновным юноша взял машину с молчаливого согласия родителей. А в результате произошедшей аварии серьезные травмы получили брат подростка и маленький пассажир такси. Оба с тяжелыми травмами были доставлены в больницу и долго лечились.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что именно родители должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних сесть за руль. А в летний период необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мототранспорта, так как дети и подростки не имеют необходимых навыков управления транспортными средствами и могут причинить вред не только себе, но и другим участникам дорожного движения.
В мае 14-летний подросток погиб в жуткой аварии с участием большегруза в Краснодарском крае.
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