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В Севастополе подросток на питбайке въехал в авто и перевернулся

В Севастополе подросток на питбайке въехал в авто и перевернулся - РИА Новости Крым, 22.03.2024

В Севастополе подросток на питбайке въехал в авто и перевернулся

15-летний водитель питбайка пострадал в столкновении с иномаркой в Севастополе, сообщает Telegram-канал полиции Севастополя. РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T07:31

2024-03-22T07:31

2024-03-22T07:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. 15-летний водитель питбайка пострадал в столкновении с иномаркой в Севастополе, сообщает Telegram-канал полиции Севастополя.По данным правоохранителей, юноша проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Nissan на проспекте Генерала Острякова.По факту произошедшего сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. В ГАИ напоминают, что управлять мопедами и скутерами имеют право граждане, которым исполнилось 16 лет, после обучения в автошколе и получения прав категории М.Резонансное ДТП с подростками на мопеде произошло в июле прошлого года. Автомобиль Land Rover выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с мопедом. В результате двое несовершеннолетних, которые передвигались на двухколесном транспорте, скончались на месте происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Два инспектора ДПС из Севастополя "погорели" на взяткеПешеход погиб под колесами троллейбуса в СевастополеВиновник резонансного ДТП под Симферополем получил 8 лет

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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