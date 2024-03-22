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В Севастополе подросток на питбайке въехал в авто и перевернулся - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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В Севастополе подросток на питбайке въехал в авто и перевернулся
В Севастополе подросток на питбайке въехал в авто и перевернулся - РИА Новости Крым, 22.03.2024
В Севастополе подросток на питбайке въехал в авто и перевернулся
15-летний водитель питбайка пострадал в столкновении с иномаркой в Севастополе, сообщает Telegram-канал полиции Севастополя. РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T07:31
2024-03-22T07:32
ситуация на дорогах крыма
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. 15-летний водитель питбайка пострадал в столкновении с иномаркой в Севастополе, сообщает Telegram-канал полиции Севастополя.По данным правоохранителей, юноша проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Nissan на проспекте Генерала Острякова.По факту произошедшего сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. В ГАИ напоминают, что управлять мопедами и скутерами имеют право граждане, которым исполнилось 16 лет, после обучения в автошколе и получения прав категории М.Резонансное ДТП с подростками на мопеде произошло в июле прошлого года. Автомобиль Land Rover выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с мопедом. В результате двое несовершеннолетних, которые передвигались на двухколесном транспорте, скончались на месте происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Два инспектора ДПС из Севастополя "погорели" на взяткеПешеход погиб под колесами троллейбуса в СевастополеВиновник резонансного ДТП под Симферополем получил 8 лет
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РИА Новости Крым
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В Севастополе подросток на питбайке въехал в авто и перевернулся

В Севастополе подросток на питбайке проехал на красный и врезался в авто на светофоре

07:31 22.03.2024 (обновлено: 07:32 22.03.2024)
 
© Полиция СевастополяДТП с участием пит-байка и иномарки в Севастополе
ДТП с участием пит-байка и иномарки в Севастополе
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. 15-летний водитель питбайка пострадал в столкновении с иномаркой в Севастополе, сообщает Telegram-канал полиции Севастополя.
По данным правоохранителей, юноша проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Nissan на проспекте Генерала Острякова.
"В результате ДТП несовершеннолетний водитель питбайка с травмами различной степени тяжести доставлен в городскую больницу", - уточняют в ведомстве.
По факту произошедшего сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. В ГАИ напоминают, что управлять мопедами и скутерами имеют право граждане, которым исполнилось 16 лет, после обучения в автошколе и получения прав категории М.
Резонансное ДТП с подростками на мопеде произошло в июле прошлого года. Автомобиль Land Rover выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с мопедом. В результате двое несовершеннолетних, которые передвигались на двухколесном транспорте, скончались на месте происшествия.
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