https://crimea.ria.ru/20240319/vinovnik-rezonansnogo-dtp-pod-simferopolem-poluchil-8-let-1135844667.html
Виновник резонансного ДТП под Симферополем получил 8 лет
Виновник резонансного ДТП под Симферополем получил 8 лет - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Виновник резонансного ДТП под Симферополем получил 8 лет
В Симферополе виновник аварии, в которой погибли два пассажира, приговорен к восьми годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T17:20
2024-03-19T17:20
2024-03-19T17:21
крым
симферополь
прокуратура республики крым
происшествия
приговор
закон и право
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/05/1131868849_0:210:1280:930_1920x0_80_0_0_1b23f1a79e248cb3c6d7d42be5e5bb26.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе виновник аварии, в которой погибли два пассажира, приговорен к восьми годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Жуткое ДТП произошло в ночь с 4 на 5 октября в районе объездной дороги Симферополя Дубки - Левадки. Автомобиль Shkoda, водитель которого значительно превысил скорость, вылетел с дороги и перевернулся. В результате двое из пяти находившихся в салоне пассажиров скончались на месте от полученных травм, еще троих госпитализировали. А 21-летний водитель скрылся с места происшествия, но позже явился с повинной. Пока приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток пострадал в столкновении BMW и троллейбуса в СимферополеСмял легковушку и скрылся: в Крыму ищут водителя грузовикаВ Крыму водитель BMW пойдет в колонию за гибель велосипедиста
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/05/1131868849_0:90:1280:1050_1920x0_80_0_0_95d38e7913870d757384c94b749e0897.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, прокуратура республики крым, происшествия, приговор, закон и право, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма
Виновник резонансного ДТП под Симферополем получил 8 лет
В Крыму виновник ДТП с двумя погибшими приговорен к 8 годам колонии – прокуратура
17:20 19.03.2024 (обновлено: 17:21 19.03.2024)