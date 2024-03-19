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Виновник резонансного ДТП под Симферополем получил 8 лет - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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Виновник резонансного ДТП под Симферополем получил 8 лет
Виновник резонансного ДТП под Симферополем получил 8 лет - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Виновник резонансного ДТП под Симферополем получил 8 лет
В Симферополе виновник аварии, в которой погибли два пассажира, приговорен к восьми годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T17:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе виновник аварии, в которой погибли два пассажира, приговорен к восьми годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Жуткое ДТП произошло в ночь с 4 на 5 октября в районе объездной дороги Симферополя Дубки - Левадки. Автомобиль Shkoda, водитель которого значительно превысил скорость, вылетел с дороги и перевернулся. В результате двое из пяти находившихся в салоне пассажиров скончались на месте от полученных травм, еще троих госпитализировали. А 21-летний водитель скрылся с места происшествия, но позже явился с повинной. Пока приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток пострадал в столкновении BMW и троллейбуса в СимферополеСмял легковушку и скрылся: в Крыму ищут водителя грузовикаВ Крыму водитель BMW пойдет в колонию за гибель велосипедиста
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Виновник резонансного ДТП под Симферополем получил 8 лет

В Крыму виновник ДТП с двумя погибшими приговорен к 8 годам колонии – прокуратура

17:20 19.03.2024 (обновлено: 17:21 19.03.2024)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДТП на объездной Симферополя
ДТП на объездной Симферополя
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе виновник аварии, в которой погибли два пассажира, приговорен к восьми годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Жуткое ДТП произошло в ночь с 4 на 5 октября в районе объездной дороги Симферополя Дубки - Левадки. Автомобиль Shkoda, водитель которого значительно превысил скорость, вылетел с дороги и перевернулся. В результате двое из пяти находившихся в салоне пассажиров скончались на месте от полученных травм, еще троих госпитализировали. А 21-летний водитель скрылся с места происшествия, но позже явился с повинной.
"Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил молодого человека к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он лишен права управления транспортными средствами на три года", - сообщили детали в надзорном ведомстве.
Пока приговор в законную силу не вступил.
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