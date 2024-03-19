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Виновник резонансного ДТП под Симферополем получил 8 лет

Виновник резонансного ДТП под Симферополем получил 8 лет - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Виновник резонансного ДТП под Симферополем получил 8 лет

В Симферополе виновник аварии, в которой погибли два пассажира, приговорен к восьми годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T17:20

2024-03-19T17:20

2024-03-19T17:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе виновник аварии, в которой погибли два пассажира, приговорен к восьми годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Жуткое ДТП произошло в ночь с 4 на 5 октября в районе объездной дороги Симферополя Дубки - Левадки. Автомобиль Shkoda, водитель которого значительно превысил скорость, вылетел с дороги и перевернулся. В результате двое из пяти находившихся в салоне пассажиров скончались на месте от полученных травм, еще троих госпитализировали. А 21-летний водитель скрылся с места происшествия, но позже явился с повинной. Пока приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток пострадал в столкновении BMW и троллейбуса в СимферополеСмял легковушку и скрылся: в Крыму ищут водителя грузовикаВ Крыму водитель BMW пойдет в колонию за гибель велосипедиста

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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