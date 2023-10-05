Рейтинг@Mail.ru
Виновник смертельного ДТП под Симферополем явился с повинной - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20231005/vinovnik-smertelnogo-dtp-pod-simferopolem-yavilsya-s-povinnoy-1131881008.html
Виновник смертельного ДТП под Симферополем явился с повинной
Виновник смертельного ДТП под Симферополем явился с повинной - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Виновник смертельного ДТП под Симферополем явился с повинной
Водитель легкового автомобиля, по вине которого в аварии под Симферополем в ночь на четверг погибли два человека, сам явился в полицию. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T17:41
2023-10-05T17:41
ситуация на дорогах крыма
симферополь
крым
мвд по республике крым
происшествия
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/05/1131868849_0:210:1280:930_1920x0_80_0_0_1b23f1a79e248cb3c6d7d42be5e5bb26.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Водитель легкового автомобиля, по вине которого в аварии под Симферополем в ночь на четверг погибли два человека, сам явился в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Жуткое ДТП произошло в ночь с 4 на 5 октября в районе объездной дороги Симферополя “Дубки - Левадки”. Автомобиль Shkoda, водитель которого значительно превысил скорость, вылетел с дороги и перевернулся. В результате двое из пяти находившихся в салоне пассажиров скончались на месте от полученных травм, еще троих госпитализировали. А водитель скрылся с места происшествия.Против него возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 264. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет заключения.В конце сентября в Евпатории на одной из городских улиц легковой автомобиль сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Ребенка госпитализировали, а водителя, который скрылся с места происшествия, нашли через несколько часов.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП в Севастополе: пострадали 4-летний ребенок и трое взрослыхВ Джанкое легковушка сбила 11-летнюю девочкуВ Крыму “ГАЗ” столкнулся с “Тойотой” – водитель в больнице
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/05/1131868849_0:90:1280:1050_1920x0_80_0_0_95d38e7913870d757384c94b749e0897.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, крым, мвд по республике крым, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма
Виновник смертельного ДТП под Симферополем явился с повинной

Виновник смертельного ДТП под Симферополем явился с повинной – возбуждено уголовное дело

17:41 05.10.2023
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДТП на объездной Симферополя
ДТП на объездной Симферополя
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Водитель легкового автомобиля, по вине которого в аварии под Симферополем в ночь на четверг погибли два человека, сам явился в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Жуткое ДТП произошло в ночь с 4 на 5 октября в районе объездной дороги Симферополя “Дубки - Левадки”. Автомобиль Shkoda, водитель которого значительно превысил скорость, вылетел с дороги и перевернулся. В результате двое из пяти находившихся в салоне пассажиров скончались на месте от полученных травм, еще троих госпитализировали. А водитель скрылся с места происшествия.
"Днем 5 октября в полицию Симферопольского района явился с повинной 21-летний житель Симферопольского района, совершивший накануне дорожно-транспортное происшествие и скрывшийся с места происшествия", - сказано в сообщении.
Против него возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 264. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет заключения.
В конце сентября в Евпатории на одной из городских улиц легковой автомобиль сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Ребенка госпитализировали, а водителя, который скрылся с места происшествия, нашли через несколько часов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ДТП в Севастополе: пострадали 4-летний ребенок и трое взрослых
В Джанкое легковушка сбила 11-летнюю девочку
В Крыму “ГАЗ” столкнулся с “Тойотой” – водитель в больнице
 
Ситуация на дорогах КрымаСимферопольКрымМВД по Республике КрымПроисшествияДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:22"Идиот или негодяй": Путин о спикере парламента Канады
19:09Что происходит на Крымском мосту после возобновления движения транспорта
18:59Путин назвал условия для применения Россией ядерного оружия
18:37Путин: бюджет России справляется с нагрузкой из-за СВО
18:19Путин назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления"
18:12Крымский мост открыли для транспорта
18:02Отбой воздушной тревоги в Севастополе
17:56Мир больше не готов подчиняться Западу – Путин
17:45Дым в районе Инкерманского моста в Севастополе – что происходит
17:41Виновник смертельного ДТП под Симферополем явился с повинной
17:32Не территориальный конфликт: Путин раскрыл суть украинского кризиса
17:22Защитить Крым и спасти Донбасс - Путин обозначил главную задачу СВО
17:10Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Черного моря
17:09Воздушная тревога объявлена в Севастополе
17:09В зоне спецоперации уничтожена "помощь" США и Франции для ВСУ
17:06Движение по Крымскому мосту остановлено
16:57Эксперты ПСБ рассказали как защититься от ИИ-мошенников
16:48Путин выступает на пленарной сессии клуба "Валдай" - прямая трансляция
16:42В Горловке на кассетной бомбе ВСУ подорвались дети – один погиб
16:27В Крыму назначен врио министра топлива и энергетики
Лента новостейМолния