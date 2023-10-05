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Виновник смертельного ДТП под Симферополем явился с повинной

Виновник смертельного ДТП под Симферополем явился с повинной - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Виновник смертельного ДТП под Симферополем явился с повинной

Водитель легкового автомобиля, по вине которого в аварии под Симферополем в ночь на четверг погибли два человека, сам явился в полицию. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T17:41

2023-10-05T17:41

2023-10-05T17:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Водитель легкового автомобиля, по вине которого в аварии под Симферополем в ночь на четверг погибли два человека, сам явился в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Жуткое ДТП произошло в ночь с 4 на 5 октября в районе объездной дороги Симферополя “Дубки - Левадки”. Автомобиль Shkoda, водитель которого значительно превысил скорость, вылетел с дороги и перевернулся. В результате двое из пяти находившихся в салоне пассажиров скончались на месте от полученных травм, еще троих госпитализировали. А водитель скрылся с места происшествия.Против него возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 264. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет заключения.В конце сентября в Евпатории на одной из городских улиц легковой автомобиль сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Ребенка госпитализировали, а водителя, который скрылся с места происшествия, нашли через несколько часов.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП в Севастополе: пострадали 4-летний ребенок и трое взрослыхВ Джанкое легковушка сбила 11-летнюю девочкуВ Крыму “ГАЗ” столкнулся с “Тойотой” – водитель в больнице

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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