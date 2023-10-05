https://crimea.ria.ru/20231005/dtp-v-sevastopole-postradali-4-letniy-rebenok-i-troe-vzroslykh-1131875105.html

ДТП в Севастополе: пострадали 4-летний ребенок и трое взрослых

ДТП в Севастополе: пострадали 4-летний ребенок и трое взрослых - РИА Новости Крым, 05.10.2023

ДТП в Севастополе: пострадали 4-летний ребенок и трое взрослых

Четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T13:58

2023-10-05T13:58

2023-10-05T13:58

ситуация на дорогах крыма

севастополь

происшествия

дтп

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

дтп в крыму и севастополе

общество

полиция севастополя

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/05/1131874990_0:155:1280:875_1920x0_80_0_0_c13f3e1ae69eaa633723a4fe9e9a32f3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.ДТП произошло в четверг утром на перекрестке улицы Вакуленчука с Фиолентовском шоссе.В результате ДТП оба водителя и два пассажира иномарки, в том числе 4-летний ребенок, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Уточняется, что несовершеннолетний перевозился без детского удерживающего устройства.Признаков опьянения у водителей не установлено. По факту аварии проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое легковушка сбила 11-летнюю девочкуЖуткое ДТП в Симферополе: двое погибших, водитель сбежалВ Севастополе электросамокатчик сбил трехлетнего ребенка

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, общество, полиция севастополя, новости крыма