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ДТП в Севастополе: пострадали 4-летний ребенок и трое взрослых
ДТП в Севастополе: пострадали 4-летний ребенок и трое взрослых - РИА Новости Крым, 05.10.2023
ДТП в Севастополе: пострадали 4-летний ребенок и трое взрослых
Четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T13:58
2023-10-05T13:58
2023-10-05T13:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.ДТП произошло в четверг утром на перекрестке улицы Вакуленчука с Фиолентовском шоссе.В результате ДТП оба водителя и два пассажира иномарки, в том числе 4-летний ребенок, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Уточняется, что несовершеннолетний перевозился без детского удерживающего устройства.Признаков опьянения у водителей не установлено. По факту аварии проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое легковушка сбила 11-летнюю девочкуЖуткое ДТП в Симферополе: двое погибших, водитель сбежалВ Севастополе электросамокатчик сбил трехлетнего ребенка
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РИА Новости Крым
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ДТП в Севастополе: пострадали 4-летний ребенок и трое взрослых
В Севастополе в ДТП пострадали 4-летний ребенок и трое взрослых