https://crimea.ria.ru/20231005/zhutkoe-dtp-v-simferopole-dvoe-pogibshikh-voditel-sbezhal-1131869263.html

Жуткое ДТП в Симферополе: двое погибших, водитель сбежал

Жуткое ДТП в Симферополе: двое погибших, водитель сбежал - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Жуткое ДТП в Симферополе: двое погибших, водитель сбежал

В ночь на четверг на участке объездной дороги Симферополя "Дубки - Левадки" произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает прокуратура РК. РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T09:56

2023-10-05T09:56

2023-10-05T10:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В ночь на четверг на участке объездной дороги Симферополя "Дубки - Левадки" произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает прокуратура РК.По данным ведомства, в автомобиле кроме водителя находились еще пять человек, двое из которых от полученных травм скончались на месте происшествия, остальным причинены травмы. Водитель с места происшествия скрылся."В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств ДТП, а также местонахождения водителя", - говорится в сообщении прокуратуры .Ранее пятеро взрослых и ребенок пострадалив ДТП в Симферопольском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое легковушка сбила мопед – погибла женщинаГодовалый ребенок пострадал в ДТП с кроссовером в Херсонской областиСтрашное ДТП на Кубани: при лобовом столкновении погибли два человека

https://crimea.ria.ru/20231004/godovalyy-rebenok-postradal-v-dtp-s-krossoverom-v-khersonskoy-oblasti-1131852311.html

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