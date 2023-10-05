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Жуткое ДТП в Симферополе: двое погибших, водитель сбежал
Жуткое ДТП в Симферополе: двое погибших, водитель сбежал - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Жуткое ДТП в Симферополе: двое погибших, водитель сбежал
В ночь на четверг на участке объездной дороги Симферополя "Дубки - Левадки" произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает прокуратура РК. РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T09:56
2023-10-05T09:56
2023-10-05T10:22
дтп
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прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В ночь на четверг на участке объездной дороги Симферополя "Дубки - Левадки" произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает прокуратура РК.По данным ведомства, в автомобиле кроме водителя находились еще пять человек, двое из которых от полученных травм скончались на месте происшествия, остальным причинены травмы. Водитель с места происшествия скрылся."В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств ДТП, а также местонахождения водителя", - говорится в сообщении прокуратуры .Ранее пятеро взрослых и ребенок пострадалив ДТП в Симферопольском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое легковушка сбила мопед – погибла женщинаГодовалый ребенок пострадал в ДТП с кроссовером в Херсонской областиСтрашное ДТП на Кубани: при лобовом столкновении погибли два человека
https://crimea.ria.ru/20231004/godovalyy-rebenok-postradal-v-dtp-s-krossoverom-v-khersonskoy-oblasti-1131852311.html
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РИА Новости Крым
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дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, прокуратура республики крым, крым, новости крыма
Жуткое ДТП в Симферополе: двое погибших, водитель сбежал
Жуткое ДТП в Симферополе: двое погибших и трое пострадавших, водитель сбежал
09:56 05.10.2023 (обновлено: 10:22 05.10.2023)