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Страшное ДТП на Кубани: при лобовом столкновении погибли два человека - РИА Новости Крым, 16.09.2023
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Страшное ДТП на Кубани: при лобовом столкновении погибли два человека
Страшное ДТП на Кубани: при лобовом столкновении погибли два человека - РИА Новости Крым, 16.09.2023
Страшное ДТП на Кубани: при лобовом столкновении погибли два человека
Два человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Краснодарском крае. Об этом сообщает отдел МВД по Темрюкскому району. РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T10:01
2023-09-16T10:01
дтп
кубань
краснодарский край
темрюкский район
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Краснодарском крае. Об этом сообщает отдел МВД по Темрюкскому району.Авария произошла в ночь на 16 сентября в Темрюкском районе на автодороге Стрелка- Старотитаровская-поселок Прогресс.В результате ДТП водитель иномарки и 34-летний водитель "ВАЗа" скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.Как сообщалось, в Севастополе полиция проводит проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетних. 15-летний водитель мотоцикла сбил 63-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пешеход, водитель мотоцикла и его несовершеннолетний пассажир получили травмы и доставлены в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Не уступил дорогу: в ДТП под Евпаторией пострадали два человекаМассовое ДТП на Кубани – скончался пятый человекГрузовик смял шесть машин под Саками – движение транспорта затруднено
кубань
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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дтп, кубань, краснодарский край, темрюкский район, происшествия, новости
Страшное ДТП на Кубани: при лобовом столкновении погибли два человека

МВД: в лобовом ДТП в Краснодарском крае погибли два человека

10:01 16.09.2023
 
© ГУ МВД России по Краснодарскому краюДТП
ДТП
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Краснодарском крае. Об этом сообщает отдел МВД по Темрюкскому району.
Авария произошла в ночь на 16 сентября в Темрюкском районе на автодороге Стрелка- Старотитаровская-поселок Прогресс.
"61- летний местный житель, управляя автомобилем Toyota, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ", после чего автомобиль съехал с дороги", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В результате ДТП водитель иномарки и 34-летний водитель "ВАЗа" скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
Как сообщалось, в Севастополе полиция проводит проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетних. 15-летний водитель мотоцикла сбил 63-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пешеход, водитель мотоцикла и его несовершеннолетний пассажир получили травмы и доставлены в больницу.
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