https://crimea.ria.ru/20230916/strashnoe-dtp-na-kubani-pri-lobovom-stolknovenii-pogibli-dva-cheloveka-1131457297.html

Страшное ДТП на Кубани: при лобовом столкновении погибли два человека

Страшное ДТП на Кубани: при лобовом столкновении погибли два человека - РИА Новости Крым, 16.09.2023

Страшное ДТП на Кубани: при лобовом столкновении погибли два человека

Два человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Краснодарском крае. Об этом сообщает отдел МВД по Темрюкскому району. РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T10:01

2023-09-16T10:01

2023-09-16T10:01

дтп

кубань

краснодарский край

темрюкский район

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Краснодарском крае. Об этом сообщает отдел МВД по Темрюкскому району.Авария произошла в ночь на 16 сентября в Темрюкском районе на автодороге Стрелка- Старотитаровская-поселок Прогресс.В результате ДТП водитель иномарки и 34-летний водитель "ВАЗа" скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.Как сообщалось, в Севастополе полиция проводит проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетних. 15-летний водитель мотоцикла сбил 63-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пешеход, водитель мотоцикла и его несовершеннолетний пассажир получили травмы и доставлены в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Не уступил дорогу: в ДТП под Евпаторией пострадали два человекаМассовое ДТП на Кубани – скончался пятый человекГрузовик смял шесть машин под Саками – движение транспорта затруднено

кубань

краснодарский край

темрюкский район

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, кубань, краснодарский край, темрюкский район, происшествия, новости