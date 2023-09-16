https://crimea.ria.ru/20230916/dtp-na-zebre-v-sevastopole-dvoe-podrostkov-na-mototsikle-sbili-peshekhoda-1131456384.html

ДТП на "зебре": в Севастополе двое подростков на мотоцикле сбили пешехода

ДТП на "зебре": в Севастополе двое подростков на мотоцикле сбили пешехода - РИА Новости Крым, 16.09.2023

ДТП на "зебре": в Севастополе двое подростков на мотоцикле сбили пешехода

Три человека, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Севастополе, правоохранители проводят проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T08:46

2023-09-16T08:46

2023-09-16T08:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Три человека, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Севастополе, правоохранители проводят проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Авария произошла накануне вечером на проспекте Генерала Острякова.В результате ДТП пешеход, мотоциклист и его пассажирка 2007 года рождения получили травмы. Все они доставлены в медицинские учреждения.Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.Ранее полиция Севастополя начала проверку еще по одному происшествию. 20-летний водитель электросамоката сбил трехлетнего мальчика, который гулял по улице вместе с мамой. Ребенок с травмами был доставлен в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе электросамокатчик сбил трехлетнего ребенка"Скорая" столкнулась с автобусом в СимферополеСмертельное ДТП в Феодосии: машина сбила женщину с ребенком в коляске

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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