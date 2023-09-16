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ДТП на "зебре": в Севастополе двое подростков на мотоцикле сбили пешехода - РИА Новости Крым, 16.09.2023
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ДТП на "зебре": в Севастополе двое подростков на мотоцикле сбили пешехода
ДТП на "зебре": в Севастополе двое подростков на мотоцикле сбили пешехода - РИА Новости Крым, 16.09.2023
ДТП на "зебре": в Севастополе двое подростков на мотоцикле сбили пешехода
Три человека, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Севастополе, правоохранители проводят проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T08:46
2023-09-16T08:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Три человека, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Севастополе, правоохранители проводят проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Авария произошла накануне вечером на проспекте Генерала Острякова.В результате ДТП пешеход, мотоциклист и его пассажирка 2007 года рождения получили травмы. Все они доставлены в медицинские учреждения.Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.Ранее полиция Севастополя начала проверку еще по одному происшествию. 20-летний водитель электросамоката сбил трехлетнего мальчика, который гулял по улице вместе с мамой. Ребенок с травмами был доставлен в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе электросамокатчик сбил трехлетнего ребенка"Скорая" столкнулась с автобусом в СимферополеСмертельное ДТП в Феодосии: машина сбила женщину с ребенком в коляске
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ДТП на "зебре": в Севастополе двое подростков на мотоцикле сбили пешехода

В Севастополе двое подростков на мотоцикле сбили пешехода на переходе

08:46 16.09.2023
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста и пешехода на проспекте генерала Острякова
ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста и пешехода на проспекте генерала Острякова
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Три человека, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Севастополе, правоохранители проводят проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.
Авария произошла накануне вечером на проспекте Генерала Острякова.
"15-летний водитель мотоцикла в районе дома № 128-A совершил наезд на 63-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по обозначенному, нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В результате ДТП пешеход, мотоциклист и его пассажирка 2007 года рождения получили травмы. Все они доставлены в медицинские учреждения.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее полиция Севастополя начала проверку еще по одному происшествию. 20-летний водитель электросамоката сбил трехлетнего мальчика, который гулял по улице вместе с мамой. Ребенок с травмами был доставлен в больницу.
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