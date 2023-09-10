Рейтинг@Mail.ru
"Скорая" столкнулась с автобусом в Симферополе - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230910/skoraya-stolknulas-s-avtobusom-v-simferopole-1131303001.html
"Скорая" столкнулась с автобусом в Симферополе
"Скорая" столкнулась с автобусом в Симферополе - РИА Новости Крым, 10.09.2023
"Скорая" столкнулась с автобусом в Симферополе
В Симферополе столкнулись автомобиль скорой помощи и автобус с пассажирами. РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T16:22
2023-09-10T16:29
ситуация на дорогах крыма
происшествия
дтп
дтп в крыму и севастополе
симферополь
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111759/52/1117595283_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_e366688f26b233149b3d9ad3ef3f8fce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе столкнулись автомобиль скорой помощи и автобус с пассажирами. Авария произошла в воскресенье около двух часов дня на перекрестке улиц Гагарина и Ким.Как сообщили в прокуратуре РК, на участке съезда с моста водитель рейсового автобуса, двигаясь со стороны площади Московской по крайнему правому ряду, предназначенному только для поворота направо, не пропустил машину скорой медицинской помощи, которая ехала с включенными специальными проблесковыми маячками, и допустил с ней столкновение. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия, ход и результаты проверки контролирует прокуратура Крыма.По данным ГИБДД, в Крыму с начала года в результате ДТП погибли 119 человек и около тысячи пострадали, основные причины аварий – превышение скорости и выезд на встречную полосу.Читайте также на РИА Новости Крым:Водителя зажало в искореженной легковушке после ДТП с грузовиком в КрымуСмертельное ДТП с грузовиком под Феодосией: водитель легковушки погибСмертельное ДТП в Феодосии: машина сбила женщину с ребенком в коляске
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111759/52/1117595283_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_e649299970d8978645b4ce4caa6f5959.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе, симферополь, крым, новости крыма
"Скорая" столкнулась с автобусом в Симферополе

В Симферополе автобус с пассажирами столкнулся с машиной скорой помощи

16:22 10.09.2023 (обновлено: 16:29 10.09.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе столкнулись автомобиль скорой помощи и автобус с пассажирами.
Авария произошла в воскресенье около двух часов дня на перекрестке улиц Гагарина и Ким.
Как сообщили в прокуратуре РК, на участке съезда с моста водитель рейсового автобуса, двигаясь со стороны площади Московской по крайнему правому ряду, предназначенному только для поворота направо, не пропустил машину скорой медицинской помощи, которая ехала с включенными специальными проблесковыми маячками, и допустил с ней столкновение.

"В автобусе, кроме водителя, находились восемь пассажиров, в скорой медицинской помощи - медицинские работники. В результате дорожного происшествия никто не пострадал", - уточнили в МВД по республике.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия, ход и результаты проверки контролирует прокуратура Крыма.
По данным ГИБДД, в Крыму с начала года в результате ДТП погибли 119 человек и около тысячи пострадали, основные причины аварий – превышение скорости и выезд на встречную полосу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Водителя зажало в искореженной легковушке после ДТП с грузовиком в Крыму
Смертельное ДТП с грузовиком под Феодосией: водитель легковушки погиб
Смертельное ДТП в Феодосии: машина сбила женщину с ребенком в коляске
 
Ситуация на дорогах КрымаПроисшествияДТПДТП в Крыму и СевастополеСимферопольКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:53Выборы VS провокации ВСУ: Захарова честно рассказала о голосовании
17:2910 часов на штурм горы: в Севастополе прошел Кубок России по альпинизму
17:07В ЛНР разбиты бригады спецназа "Азов"* и Нацгвардии Украины
16:22"Скорая" столкнулась с автобусом в Симферополе
16:16В Херсонской области завершилось голосование
15:39Армия России отражает атаки: уничтожены 500 боевиков и западная техника
15:05Очередь у Крымского моста со стороны Тамани выросла в три раза
14:26Солдаты неудачи: в Черном море уничтожены 36 десантников ВСУ
13:51Нашли гранату: избирательный участок на Херсонщине приостановил работу
13:42Членам избиркомов в Крыму и Севастополе поступают угрозы
13:28Крымское художественное училище скоро переедет в новый дом
13:11Очередь на Крымском мосту: оперативные данные на 13.00
12:37Целостность Украины киевский режим разрушил сам - Лавров
12:10Запад не смог "украинизировать" декларацию G20 - Лавров
11:44Разбитые дома и поврежденная ЛЭП: Киев обстреливает Белгородскую область
11:21Работа группы "Днепр": более 20 боевиков ВСУ уничтожены на Херсонщине
10:50Коллективный иммунитет и волна ковида: чего ждать от эпидсезона в Крыму
10:21Бьют по гражданским: ВСУ обстреляли из арты села в Херсонской области
09:53Разрушительное землетрясение в Марокко: уже более двух тысяч погибших
09:37Над Брянской областью сбит вражеский беспилотник
Лента новостейМолния