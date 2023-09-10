https://crimea.ria.ru/20230910/skoraya-stolknulas-s-avtobusom-v-simferopole-1131303001.html

"Скорая" столкнулась с автобусом в Симферополе

"Скорая" столкнулась с автобусом в Симферополе - РИА Новости Крым, 10.09.2023

"Скорая" столкнулась с автобусом в Симферополе

В Симферополе столкнулись автомобиль скорой помощи и автобус с пассажирами. РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T16:22

2023-09-10T16:22

2023-09-10T16:29

ситуация на дорогах крыма

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе столкнулись автомобиль скорой помощи и автобус с пассажирами. Авария произошла в воскресенье около двух часов дня на перекрестке улиц Гагарина и Ким.Как сообщили в прокуратуре РК, на участке съезда с моста водитель рейсового автобуса, двигаясь со стороны площади Московской по крайнему правому ряду, предназначенному только для поворота направо, не пропустил машину скорой медицинской помощи, которая ехала с включенными специальными проблесковыми маячками, и допустил с ней столкновение. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия, ход и результаты проверки контролирует прокуратура Крыма.По данным ГИБДД, в Крыму с начала года в результате ДТП погибли 119 человек и около тысячи пострадали, основные причины аварий – превышение скорости и выезд на встречную полосу.Читайте также на РИА Новости Крым:Водителя зажало в искореженной легковушке после ДТП с грузовиком в КрымуСмертельное ДТП с грузовиком под Феодосией: водитель легковушки погибСмертельное ДТП в Феодосии: машина сбила женщину с ребенком в коляске

симферополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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