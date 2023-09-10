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"Скорая" столкнулась с автобусом в Симферополе
"Скорая" столкнулась с автобусом в Симферополе - РИА Новости Крым, 10.09.2023
"Скорая" столкнулась с автобусом в Симферополе
В Симферополе столкнулись автомобиль скорой помощи и автобус с пассажирами. РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T16:22
2023-09-10T16:22
2023-09-10T16:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе столкнулись автомобиль скорой помощи и автобус с пассажирами. Авария произошла в воскресенье около двух часов дня на перекрестке улиц Гагарина и Ким.Как сообщили в прокуратуре РК, на участке съезда с моста водитель рейсового автобуса, двигаясь со стороны площади Московской по крайнему правому ряду, предназначенному только для поворота направо, не пропустил машину скорой медицинской помощи, которая ехала с включенными специальными проблесковыми маячками, и допустил с ней столкновение. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия, ход и результаты проверки контролирует прокуратура Крыма.По данным ГИБДД, в Крыму с начала года в результате ДТП погибли 119 человек и около тысячи пострадали, основные причины аварий – превышение скорости и выезд на встречную полосу.Читайте также на РИА Новости Крым:Водителя зажало в искореженной легковушке после ДТП с грузовиком в КрымуСмертельное ДТП с грузовиком под Феодосией: водитель легковушки погибСмертельное ДТП в Феодосии: машина сбила женщину с ребенком в коляске
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе, симферополь, крым, новости крыма
"Скорая" столкнулась с автобусом в Симферополе
В Симферополе автобус с пассажирами столкнулся с машиной скорой помощи
16:22 10.09.2023 (обновлено: 16:29 10.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе столкнулись автомобиль скорой помощи и автобус с пассажирами.
Авария произошла в воскресенье около двух часов дня на перекрестке улиц Гагарина и Ким.
Как сообщили в прокуратуре РК, на участке съезда с моста водитель рейсового автобуса, двигаясь со стороны площади Московской по крайнему правому ряду, предназначенному только для поворота направо, не пропустил машину скорой медицинской помощи, которая ехала с включенными специальными проблесковыми маячками, и допустил с ней столкновение.
"В автобусе, кроме водителя, находились восемь пассажиров, в скорой медицинской помощи - медицинские работники. В результате дорожного происшествия никто не пострадал", - уточнили в МВД по республике.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия, ход и результаты проверки контролирует прокуратура Крыма.
По данным ГИБДД, в Крыму с начала года в результате ДТП погибли 119 человек
и около тысячи пострадали, основные причины аварий – превышение скорости и выезд на встречную полосу.
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