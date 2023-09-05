https://crimea.ria.ru/20230905/voditelya-zazhalo-v-iskorezhennoy-legkovushke-posle-dtp-s-gruzovikom-v-krymu-1131169625.html
Водителя зажало в искореженной легковушке после ДТП с грузовиком в Крыму
Водителя зажало в искореженной легковушке после ДТП с грузовиком в Крыму - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Водителя зажало в искореженной легковушке после ДТП с грузовиком в Крыму
Один человек пострадал в результате столкновения легкового и грузового автомобилей в районе Судака, из искореженной машины его деблокировали спасатели. Об этом... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T10:51
2023-09-05T10:51
2023-09-05T10:51
ситуация на дорогах крыма
крым
судак
происшествия
мчс крыма
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/05/1131167939_0:0:1272:715_1920x0_80_0_0_3c7a3cb32aed933591284c09a71e7be0.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате столкновения легкового и грузового автомобилей в районе Судака, из искореженной машины его деблокировали спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Авария с участием КамАЗа и легкового автомобиля КIА произошла накануне возле села Лесное. На помощь оперативно выдвинулись спасатели, сотрудники скорой помощи и ГИБДД.В причинах инцидента разбираются эксперты.Ранее в Симферопольском районе произошла авария с участием автомобилей Mitsubishi Lancer, "УАЗ" и мопеда "Альфа". В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель мопеда, его отправили в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП с большегрузом в Ялте: виновник идет под судВ Ялте водитель сбил перебегавшего дорогу подросткаВ Севастополе на "зебре" сбили женщину и ее 8-летнюю дочь
крым
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/05/1131167939_159:0:1112:715_1920x0_80_0_0_58bee671117e865cea765f7cd74b9a07.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, судак, происшествия, мчс крыма, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, общество, новости крыма
Водителя зажало в искореженной легковушке после ДТП с грузовиком в Крыму
МЧС Крыма: водителя зажало в искореженной легковушке после ДТП с грузовиком в Судаке