https://crimea.ria.ru/20230905/voditelya-zazhalo-v-iskorezhennoy-legkovushke-posle-dtp-s-gruzovikom-v-krymu-1131169625.html

Водителя зажало в искореженной легковушке после ДТП с грузовиком в Крыму

Водителя зажало в искореженной легковушке после ДТП с грузовиком в Крыму - РИА Новости Крым, 05.09.2023

Водителя зажало в искореженной легковушке после ДТП с грузовиком в Крыму

Один человек пострадал в результате столкновения легкового и грузового автомобилей в районе Судака, из искореженной машины его деблокировали спасатели. Об этом... РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T10:51

2023-09-05T10:51

2023-09-05T10:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате столкновения легкового и грузового автомобилей в районе Судака, из искореженной машины его деблокировали спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Авария с участием КамАЗа и легкового автомобиля КIА произошла накануне возле села Лесное. На помощь оперативно выдвинулись спасатели, сотрудники скорой помощи и ГИБДД.В причинах инцидента разбираются эксперты.Ранее в Симферопольском районе произошла авария с участием автомобилей Mitsubishi Lancer, "УАЗ" и мопеда "Альфа". В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель мопеда, его отправили в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП с большегрузом в Ялте: виновник идет под судВ Ялте водитель сбил перебегавшего дорогу подросткаВ Севастополе на "зебре" сбили женщину и ее 8-летнюю дочь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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