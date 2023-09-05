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Водителя зажало в искореженной легковушке после ДТП с грузовиком в Крыму - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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Водителя зажало в искореженной легковушке после ДТП с грузовиком в Крыму
Водителя зажало в искореженной легковушке после ДТП с грузовиком в Крыму - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Водителя зажало в искореженной легковушке после ДТП с грузовиком в Крыму
Один человек пострадал в результате столкновения легкового и грузового автомобилей в районе Судака, из искореженной машины его деблокировали спасатели. Об этом... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T10:51
2023-09-05T10:51
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате столкновения легкового и грузового автомобилей в районе Судака, из искореженной машины его деблокировали спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Авария с участием КамАЗа и легкового автомобиля КIА произошла накануне возле села Лесное. На помощь оперативно выдвинулись спасатели, сотрудники скорой помощи и ГИБДД.В причинах инцидента разбираются эксперты.Ранее в Симферопольском районе произошла авария с участием автомобилей Mitsubishi Lancer, "УАЗ" и мопеда "Альфа". В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель мопеда, его отправили в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП с большегрузом в Ялте: виновник идет под судВ Ялте водитель сбил перебегавшего дорогу подросткаВ Севастополе на "зебре" сбили женщину и ее 8-летнюю дочь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Водителя зажало в искореженной легковушке после ДТП с грузовиком в Крыму

МЧС Крыма: водителя зажало в искореженной легковушке после ДТП с грузовиком в Судаке

10:51 05.09.2023
 
© МЧС Республики КрымСпасатели деблокировали пострадавшего в ДТП с КамАЗом водителя легковушки
Спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП с КамАЗом водителя легковушки
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате столкновения легкового и грузового автомобилей в районе Судака, из искореженной машины его деблокировали спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
Авария с участием КамАЗа и легкового автомобиля КIА произошла накануне возле села Лесное. На помощь оперативно выдвинулись спасатели, сотрудники скорой помощи и ГИБДД.
"В результате ДТП водитель легкового авто оказался зажат элементами конструкции транспортного средства. Сотрудники Судакского отряда "Крым-Спас" при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента провели деблокацию пострадавшего из салона автомобиля, после чего на носилках транспортировали его к карете скорой помощи", - говорится в сообщении.
В причинах инцидента разбираются эксперты.
Ранее в Симферопольском районе произошла авария с участием автомобилей Mitsubishi Lancer, "УАЗ" и мопеда "Альфа". В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель мопеда, его отправили в больницу.
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