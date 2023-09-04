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Страшное ДТП с большегрузом в Ялте: виновник идет под суд

Страшное ДТП с большегрузом в Ялте: виновник идет под суд - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Страшное ДТП с большегрузом в Ялте: виновник идет под суд

Прокуратура Крыма утвердила обвинение по делу о страшном майском ДТП, в котором водитель большегруза сбил подростка и влетел в административное здание. Как... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T14:52

2023-09-04T14:52

2023-09-04T14:52

ялта

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма утвердила обвинение по делу о страшном майском ДТП, в котором водитель большегруза сбил подростка и влетел в административное здание. Как сообщают в надзорном ведомстве, дело передано в суд.По данным пресс-службы, водителя грузовика обвиняют по статье о нарушении Правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.В результате аварии подросток был госпитализирован с многочисленными травмами, водитель отказался проходить медицинское освидетельствование и был заключен под стражу. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ялтинский городской суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП в Ростовской области: в машине заживо сгорели четыре человекаВ Ялте водитель сбил перебегавшего дорогу подросткаПьяный водитель устроил ДТП под Бахчисараем и попытался скрыться

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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