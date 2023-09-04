Страшное ДТП с большегрузом в Ялте: виновник идет под суд
Прокуратура утвердила обвинение по делу о страшном ДТП в Ялте
© МВД по Республике КрымДТП в Ялте, 26.05.2023
© МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма утвердила обвинение по делу о страшном майском ДТП, в котором водитель большегруза сбил подростка и влетел в административное здание. Как сообщают в надзорном ведомстве, дело передано в суд.
По данным пресс-службы, водителя грузовика обвиняют по статье о нарушении Правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.
"Как полагает следствие, 26 мая текущего года мужчина управлял грузовым автомобилем марки Shacman, в котором находилось более 25 тонн асфальтобетонной смеси. Двигаясь по улице Блюхера в Ялте, обвиняемый избрал неправильные приемы управления транспортным средством, что в процессе движения привело к перегреву тормозной системы, снижению эффективности и ее дальнейшему отказу. После потери контроля над транспортным средством, грузовик выехал на тротуар, где совершил наезд на подростка 2008 года рождения и административное здание", - напомнили обстоятельства происшествия в прокуратуре.
В результате аварии подросток был госпитализирован с многочисленными травмами, водитель отказался проходить медицинское освидетельствование и был заключен под стражу. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ялтинский городской суд.
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