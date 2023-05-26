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В Ялте КамАЗ рухнул на здание: четыре человека в больнице - РИА Новости Крым, 26.05.2023
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В Ялте КамАЗ рухнул на здание: четыре человека в больнице
В Ялте КамАЗ рухнул на здание: четыре человека в больнице - РИА Новости Крым, 26.05.2023
В Ялте КамАЗ рухнул на здание: четыре человека в больнице
В Ялте КамАЗ въехал в здание, есть пострадавшие. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T14:24
2023-05-26T14:42
ситуация на дорогах крыма
происшествия
ялта
дтп
дтп в крыму и севастополе
крым
новости крыма
янина павленко
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Ялте КамАЗ въехал в здание, есть пострадавшие. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко.По ее информации, происшествие случилось на улице Блюхера. В Ливадийскую больницу с травмами поступили четыре человека. Здание абонентского отдела, куда въехал грузовик, серьезно пострадало и подлежит сносу. "Оказываем содействие в поисках нового помещения, чтобы оперативно запустить его работу. Также подключаемся к поиску тяжелой техники, которая поможет поднять автомобиль, после чего коммунальные службы приступят к наведению порядка и, при необходимости, ограждению территории", - добавила глава города.В связи с ДТП возможно увеличение интервала движения на маршрутах городского транспорта на маршрутах №15, №9, №25, №122, №132, №100. Также меняется схема движения некоторых маршрутных такси: Прокуратура Крыма организовала проверку по факту ДТП. На месте происшествия находится исполняющий обязанности прокурора города Ялты.Читайте также на РИА Новости Крым:Mercedes влетел в дерево на востоке Крыма – водитель погибДвое подростков на мопеде пострадали в ДТП в КрымуСмертельный удар: в Черноморском районе Lada Priora влетела в дерево
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происшествия, ялта, дтп, дтп в крыму и севастополе, крым, новости крыма, янина павленко, транспорт
В Ялте КамАЗ рухнул на здание: четыре человека в больнице

В Ялте грузовик снес здание: четыре человека в больнице

14:24 26.05.2023 (обновлено: 14:42 26.05.2023)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоДТП на ул. Блюхера в Ялте
ДТП на ул. Блюхера в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Ялте КамАЗ въехал в здание, есть пострадавшие. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко.
По ее информации, происшествие случилось на улице Блюхера. В Ливадийскую больницу с травмами поступили четыре человека.
"Один из них — молодой парень (возраст не определен), находится в тяжелом состоянии, пациентом занимается мультидисциплинарная бригада. Остальным трем пострадавшим также оказывается медицинская помощь в полном объеме", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
Здание абонентского отдела, куда въехал грузовик, серьезно пострадало и подлежит сносу.
"Оказываем содействие в поисках нового помещения, чтобы оперативно запустить его работу. Также подключаемся к поиску тяжелой техники, которая поможет поднять автомобиль, после чего коммунальные службы приступят к наведению порядка и, при необходимости, ограждению территории", - добавила глава города.
В связи с ДТП возможно увеличение интервала движения на маршрутах городского транспорта на маршрутах №15, №9, №25, №122, №132, №100.
Также меняется схема движения некоторых маршрутных такси:
  • №132 (по направлению из Алупки) будет ехать через ул. Коммунаров-Севастопольская-Боткинская-Спартак-Гоголя;
  • №25 будет доезжать до ост. Украинская и отправляться с ост. Украинская;
  • №9, №15 будут двигаться на ул. Сеченова через ул. Коммунаров, далее по ул. Красноармейская в город;
  • №100 доезжает до Спартака и поворачивает на мост, через Колоннаду, ул. Строителей, нижний таксопарк. Обратно – в том же направлении.
  • №122 через ул. Сеченова спускается по ул. Красноармейская и далее по маршруту.
Прокуратура Крыма организовала проверку по факту ДТП. На месте происшествия находится исполняющий обязанности прокурора города Ялты.
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