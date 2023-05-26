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В Ялте КамАЗ рухнул на здание: четыре человека в больнице

В Ялте КамАЗ рухнул на здание: четыре человека в больнице - РИА Новости Крым, 26.05.2023

В Ялте КамАЗ рухнул на здание: четыре человека в больнице

В Ялте КамАЗ въехал в здание, есть пострадавшие. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 26.05.2023

2023-05-26T14:24

2023-05-26T14:24

2023-05-26T14:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Ялте КамАЗ въехал в здание, есть пострадавшие. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко.По ее информации, происшествие случилось на улице Блюхера. В Ливадийскую больницу с травмами поступили четыре человека. Здание абонентского отдела, куда въехал грузовик, серьезно пострадало и подлежит сносу. "Оказываем содействие в поисках нового помещения, чтобы оперативно запустить его работу. Также подключаемся к поиску тяжелой техники, которая поможет поднять автомобиль, после чего коммунальные службы приступят к наведению порядка и, при необходимости, ограждению территории", - добавила глава города.В связи с ДТП возможно увеличение интервала движения на маршрутах городского транспорта на маршрутах №15, №9, №25, №122, №132, №100. Также меняется схема движения некоторых маршрутных такси: Прокуратура Крыма организовала проверку по факту ДТП. На месте происшествия находится исполняющий обязанности прокурора города Ялты.Читайте также на РИА Новости Крым:Mercedes влетел в дерево на востоке Крыма – водитель погибДвое подростков на мопеде пострадали в ДТП в КрымуСмертельный удар: в Черноморском районе Lada Priora влетела в дерево

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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