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Смертельный удар: в Черноморском районе Lada Priora влетела в дерево - РИА Новости Крым, 19.05.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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Смертельный удар: в Черноморском районе Lada Priora влетела в дерево
Смертельный удар: в Черноморском районе Lada Priora влетела в дерево - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Смертельный удар: в Черноморском районе Lada Priora влетела в дерево
Водитель автомобиля Lada Priora погиб при столкновении с деревом в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T17:22
2023-05-19T17:22
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мвд по республике крым
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черноморский район
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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Водитель автомобиля Lada Priora погиб при столкновении с деревом в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.Отмечается, что авария произошла в пятницу в 10.30 на трассе Черноморское – Евпатория в районе села Кузнецкое. "37-летний водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь со стороны пгт Черноморское в сторону Евпатории, совершил наезд на препятствие (дерево). В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы не совместимые с жизнью", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.По факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка, обстоятельства произошедшего выясняются. Еще одно происшествие сегодня случилось в Евпатории – там легковая машина врезалась в трамвай. В результате этого ДТП никто не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Севастополем иномарка влетела в остановкуВ Севастополе подростка осудят за ДТП с тяжелыми последствиямиВ Севастополе водитель BMW насмерть сбил человека
https://crimea.ria.ru/20230517/pyanyy-voditel-ustroil-dtp-pod-bakhchisaraem-i-popytalsya-skrytsya-1128782985.html
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РИА Новости Крым
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Смертельный удар: в Черноморском районе Lada Priora влетела в дерево

МВД: в Черноморском районе Крыма водитель Lada Priora врезался в дерево и погиб

17:22 19.05.2023
 
© МВД по Республике КрымСмертельное ДТП на трассе Черноморское – Евпатория
Смертельное ДТП на трассе Черноморское – Евпатория
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Водитель автомобиля Lada Priora погиб при столкновении с деревом в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
Отмечается, что авария произошла в пятницу в 10.30 на трассе Черноморское – Евпатория в районе села Кузнецкое.
"37-летний водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь со стороны пгт Черноморское в сторону Евпатории, совершил наезд на препятствие (дерево). В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы не совместимые с жизнью", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.
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Еще одно происшествие сегодня случилось в Евпатории – там легковая машина врезалась в трамвай. В результате этого ДТП никто не пострадал.
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