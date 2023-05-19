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Смертельный удар: в Черноморском районе Lada Priora влетела в дерево

Смертельный удар: в Черноморском районе Lada Priora влетела в дерево - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Смертельный удар: в Черноморском районе Lada Priora влетела в дерево

Водитель автомобиля Lada Priora погиб при столкновении с деревом в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T17:22

2023-05-19T17:22

2023-05-19T17:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Водитель автомобиля Lada Priora погиб при столкновении с деревом в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.Отмечается, что авария произошла в пятницу в 10.30 на трассе Черноморское – Евпатория в районе села Кузнецкое. "37-летний водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь со стороны пгт Черноморское в сторону Евпатории, совершил наезд на препятствие (дерево). В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы не совместимые с жизнью", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.По факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка, обстоятельства произошедшего выясняются. Еще одно происшествие сегодня случилось в Евпатории – там легковая машина врезалась в трамвай. В результате этого ДТП никто не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Севастополем иномарка влетела в остановкуВ Севастополе подростка осудят за ДТП с тяжелыми последствиямиВ Севастополе водитель BMW насмерть сбил человека

https://crimea.ria.ru/20230517/pyanyy-voditel-ustroil-dtp-pod-bakhchisaraem-i-popytalsya-skrytsya-1128782985.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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