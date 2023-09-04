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Жуткое ДТП в Ростовской области: в машине заживо сгорели четыре человека
Жуткое ДТП в Ростовской области: в машине заживо сгорели четыре человека - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Жуткое ДТП в Ростовской области: в машине заживо сгорели четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей в Ростовской области. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T09:24
2023-09-04T09:24
2023-09-04T09:24
ростовская область
происшествия
дтп
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
транспорт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Четыре человека погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей в Ростовской области. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.Авария произошла накануне на трассе Зимовники-Волгодонск.По факту смертельной аварии начата проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте водитель сбил перебегавшего дорогу подросткаСтрашное ДТП в Калуге - десять пострадавших, в том числе детиШесть человек погибли, 43 ранены в ДТП с автобусом в Турции
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ростовская область, происшествия, дтп, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, транспорт, новости
Жуткое ДТП в Ростовской области: в машине заживо сгорели четыре человека
Четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком в Ростовской области