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Жуткое ДТП в Ростовской области: в машине заживо сгорели четыре человека - РИА Новости Крым, 04.09.2023
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Жуткое ДТП в Ростовской области: в машине заживо сгорели четыре человека
Жуткое ДТП в Ростовской области: в машине заживо сгорели четыре человека - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Жуткое ДТП в Ростовской области: в машине заживо сгорели четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей в Ростовской области. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T09:24
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ростовская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Четыре человека погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей в Ростовской области. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.Авария произошла накануне на трассе Зимовники-Волгодонск.По факту смертельной аварии начата проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте водитель сбил перебегавшего дорогу подросткаСтрашное ДТП в Калуге - десять пострадавших, в том числе детиШесть человек погибли, 43 ранены в ДТП с автобусом в Турции
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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ростовская область, происшествия, дтп, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, транспорт, новости
Жуткое ДТП в Ростовской области: в машине заживо сгорели четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком в Ростовской области

09:24 04.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоСотрудник МЧС России у кареты скорой помощи на месте ДТП
Сотрудник МЧС России у кареты скорой помощи на месте ДТП - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Четыре человека погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей в Ростовской области. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.
Авария произошла накануне на трассе Зимовники-Волгодонск.
"Предварительно установлено, что водитель Renault Logan не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком DAF, от удара легковой автомобиль загорелся. В результате ДТП водитель и три пассажира легкового авто скончались на месте происшествия, водитель грузовика не пострадал", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По факту смертельной аварии начата проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Ростовская областьПроисшествияДТПМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ОбществоТранспортНовости
 
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