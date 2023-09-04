https://crimea.ria.ru/20230904/zhutkoe-dtp-v-rostovskoy-oblasti-v-mashine-zazhivo-sgoreli-chetyre-cheloveka-1131141602.html

Жуткое ДТП в Ростовской области: в машине заживо сгорели четыре человека

Жуткое ДТП в Ростовской области: в машине заживо сгорели четыре человека - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Жуткое ДТП в Ростовской области: в машине заживо сгорели четыре человека

Четыре человека погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей в Ростовской области. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T09:24

2023-09-04T09:24

2023-09-04T09:24

ростовская область

происшествия

дтп

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

общество

транспорт

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Четыре человека погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей в Ростовской области. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.Авария произошла накануне на трассе Зимовники-Волгодонск.По факту смертельной аварии начата проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте водитель сбил перебегавшего дорогу подросткаСтрашное ДТП в Калуге - десять пострадавших, в том числе детиШесть человек погибли, 43 ранены в ДТП с автобусом в Турции

ростовская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия, дтп, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, транспорт, новости