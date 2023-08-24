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Страшное ДТП в Калуге - десять пострадавших, в том числе дети - РИА Новости Крым, 24.08.2023
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Страшное ДТП в Калуге - десять пострадавших, в том числе дети
Страшное ДТП в Калуге - десять пострадавших, в том числе дети - РИА Новости Крым, 24.08.2023
Страшное ДТП в Калуге - десять пострадавших, в том числе дети
В результате ДТП в Калуге, где водитель Toyota влетел в остановочный павильон с людьми, пострадали десять человек, в том числе дети. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T15:51
2023-08-24T16:27
владислав шапша
калуга
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. В результате ДТП в Калуге, где водитель Toyota влетел в остановочный павильон с людьми, пострадали десять человек, в том числе дети. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Как сообщалось, Toyota врезалась в остановочный павильон на улице Кирова в четверг днем. Предварительной 49-летний водитель не справился с управлением. Как выяснилось, ранее он был лишен прав. По его словам, еще четырех пострадавших врачи осмотрели на месте, от госпитализации осмотренные отказались. Людям оказывается помощь в полном объеме. На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД и МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое ДТП произошло под Симферополем – пострадали пассажиры автобусаВ Крыму грузовой фургон сбил мотоциклистаСерьезное ДТП на "Тавриде": пострадали водитель и четверо детей
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владислав шапша, калуга, происшествия, дтп, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), гибдд
Страшное ДТП в Калуге - десять пострадавших, в том числе дети

Губернатор Шапша назвал число пострадавших в калужском ДТП на остановке.

15:51 24.08.2023 (обновлено: 16:27 24.08.2023)
 
© Фото очевидцаМесто ДТП в Калуге
Место ДТП в Калуге
© Фото очевидца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. В результате ДТП в Калуге, где водитель Toyota влетел в остановочный павильон с людьми, пострадали десять человек, в том числе дети. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Как сообщалось, Toyota врезалась в остановочный павильон на улице Кирова в четверг днем. Предварительной 49-летний водитель не справился с управлением. Как выяснилось, ранее он был лишен прав.
© Главное управление МЧС России по Калужской областиМесто ДТП в Калуге
Место ДТП в Калуге
© Главное управление МЧС России по Калужской области
Место ДТП в Калуге
"Пострадали десять человек, в том числе двое детей. Один человек - в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести. Двое пострадавших отправлены в детскую областную больницу, в областную клиническую - четверо", - сообщил руководитель региона.
По его словам, еще четырех пострадавших врачи осмотрели на месте, от госпитализации осмотренные отказались. Людям оказывается помощь в полном объеме. На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД и МЧС.
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