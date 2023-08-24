https://crimea.ria.ru/20230824/strashnoe-dtp-v-kaluge---desyat-postradavshikh-v-tom-chisle-deti-1130926588.html

Страшное ДТП в Калуге - десять пострадавших, в том числе дети

Страшное ДТП в Калуге - десять пострадавших, в том числе дети - РИА Новости Крым, 24.08.2023

Страшное ДТП в Калуге - десять пострадавших, в том числе дети

В результате ДТП в Калуге, где водитель Toyota влетел в остановочный павильон с людьми, пострадали десять человек, в том числе дети. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T15:51

2023-08-24T15:51

2023-08-24T16:27

владислав шапша

калуга

происшествия

дтп

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

гибдд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. В результате ДТП в Калуге, где водитель Toyota влетел в остановочный павильон с людьми, пострадали десять человек, в том числе дети. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Как сообщалось, Toyota врезалась в остановочный павильон на улице Кирова в четверг днем. Предварительной 49-летний водитель не справился с управлением. Как выяснилось, ранее он был лишен прав. По его словам, еще четырех пострадавших врачи осмотрели на месте, от госпитализации осмотренные отказались. Людям оказывается помощь в полном объеме. На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД и МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое ДТП произошло под Симферополем – пострадали пассажиры автобусаВ Крыму грузовой фургон сбил мотоциклистаСерьезное ДТП на "Тавриде": пострадали водитель и четверо детей

калуга

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав шапша, калуга, происшествия, дтп, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), гибдд