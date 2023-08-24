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В Калуге лихач без прав влетел в остановку с людьми - что известно - РИА Новости Крым, 24.08.2023
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В Калуге лихач без прав влетел в остановку с людьми - что известно
В Калуге лихач без прав влетел в остановку с людьми - что известно - РИА Новости Крым, 24.08.2023
В Калуге лихач без прав влетел в остановку с людьми - что известно
В Калуге Toyota влетела в остановку с людьми, число пострадавших уточняется. Как сообщает УМВД России по Калужской области, водитель иномарки ранее был лишен... РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T15:01
2023-08-24T16:23
новости
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калуга
дтп
водительские права
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. В Калуге Toyota влетела в остановку с людьми, число пострадавших уточняется. Как сообщает УМВД России по Калужской области, водитель иномарки ранее был лишен водительских прав.По данным правоохранителей, происшествие случилось 24 августа около 13.43.Как было установлено сотрудниками полиции, водитель, находившийся за рулем авто, лишен права управления транспортным средством. На месте происшествия работают правоохранители. Количество пострадавших и обстоятельства произошедшего устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяный водитель иномарки снес опору освещения у остановкиСмертельный поворот: в Джанкойском районе иномарка протаранила "Таврию"Под Керчью легковушка протаранила остановку общественного транспорта
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новости, происшествия, калуга, дтп, водительские права
В Калуге лихач без прав влетел в остановку с людьми - что известно

ГИБДД: В Калуге Toyota влетела в остановку с людьми, у водителя нет прав

15:01 24.08.2023 (обновлено: 16:23 24.08.2023)
 
ДТП
ДТП
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. В Калуге Toyota влетела в остановку с людьми, число пострадавших уточняется. Как сообщает УМВД России по Калужской области, водитель иномарки ранее был лишен водительских прав.
По данным правоохранителей, происшествие случилось 24 августа около 13.43.

"По предварительной информации, мужчина 1974 года рождения, управляя легковым автомобилем Toyota, не справился с управлением и совершил наезд на остановочный павильон, на котором находились граждане, ожидавшие общественный транспорт", - сказано в сообщении.

Как было установлено сотрудниками полиции, водитель, находившийся за рулем авто, лишен права управления транспортным средством. На месте происшествия работают правоохранители. Количество пострадавших и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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