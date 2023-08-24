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В Калуге лихач без прав влетел в остановку с людьми - что известно

В Калуге лихач без прав влетел в остановку с людьми - что известно - РИА Новости Крым, 24.08.2023

В Калуге лихач без прав влетел в остановку с людьми - что известно

В Калуге Toyota влетела в остановку с людьми, число пострадавших уточняется. Как сообщает УМВД России по Калужской области, водитель иномарки ранее был лишен... РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T15:01

2023-08-24T15:01

2023-08-24T16:23

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. В Калуге Toyota влетела в остановку с людьми, число пострадавших уточняется. Как сообщает УМВД России по Калужской области, водитель иномарки ранее был лишен водительских прав.По данным правоохранителей, происшествие случилось 24 августа около 13.43.Как было установлено сотрудниками полиции, водитель, находившийся за рулем авто, лишен права управления транспортным средством. На месте происшествия работают правоохранители. Количество пострадавших и обстоятельства произошедшего устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяный водитель иномарки снес опору освещения у остановкиСмертельный поворот: в Джанкойском районе иномарка протаранила "Таврию"Под Керчью легковушка протаранила остановку общественного транспорта

калуга

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, происшествия, калуга, дтп, водительские права