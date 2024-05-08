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Стрельба в порту Феодосии – причина - РИА Новости Крым, 08.05.2024
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Стрельба в порту Феодосии – причина
Стрельба в порту Феодосии – причина - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Стрельба в порту Феодосии – причина
В среду в Феодосии в районе порта военные проводят учения. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T11:09
2024-05-08T11:31
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феодосия
учения
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В среду в Феодосии в районе порта военные проводят учения. Об этом предупредили в городской администрации.Власти просят жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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крым, феодосия, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Стрельба в порту Феодосии – причина

В порту Феодосии военные проводят учебные стрельбы в сторону моря - власти

11:09 08.05.2024 (обновлено: 11:31 08.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФеодосия
Феодосия - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В среду в Феодосии в районе порта военные проводят учения. Об этом предупредили в городской администрации.
"8 мая с с 11:00 до 13:00 в районе причала № 4 будут проводиться учебные стрельбы в сторону моря", - сказано в сообщении.
Власти просят жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.
Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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КрымФеодосияУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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