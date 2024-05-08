https://crimea.ria.ru/20240508/strelba-v-portu-feodosii--prichina-1137120195.html
Стрельба в порту Феодосии – причина
Стрельба в порту Феодосии – причина - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Стрельба в порту Феодосии – причина
В среду в Феодосии в районе порта военные проводят учения. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T11:09
2024-05-08T11:09
2024-05-08T11:31
крым
феодосия
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/06/1121648250_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_8b0c6c115167b2079b8fc7c0581d893f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В среду в Феодосии в районе порта военные проводят учения. Об этом предупредили в городской администрации.Власти просят жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
https://crimea.ria.ru/20240504/strelba-u-prichala-13-v-feodosii--chto-proiskhodit-1137053448.html
крым
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/06/1121648250_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_fa11669b714e37f8673b33b01ee3069f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, феодосия, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Стрельба в порту Феодосии – причина
В порту Феодосии военные проводят учебные стрельбы в сторону моря - власти
11:09 08.05.2024 (обновлено: 11:31 08.05.2024)