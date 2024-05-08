https://crimea.ria.ru/20240508/strelba-v-portu-feodosii--prichina-1137120195.html

Стрельба в порту Феодосии – причина

Стрельба в порту Феодосии – причина - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Стрельба в порту Феодосии – причина

В среду в Феодосии в районе порта военные проводят учения. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T11:09

2024-05-08T11:09

2024-05-08T11:31

крым

феодосия

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В среду в Феодосии в районе порта военные проводят учения. Об этом предупредили в городской администрации.Власти просят жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.

https://crimea.ria.ru/20240504/strelba-u-prichala-13-v-feodosii--chto-proiskhodit-1137053448.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма