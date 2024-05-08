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В Симферополе на неделю ограничили движение
В Симферополе на неделю ограничили движение - РИА Новости Крым, 08.05.2024
В Симферополе на неделю ограничили движение
В крымской столице с 7 мая по 13 мая ограничено движение по улице Элеваторная. Как сообщала пресс-служба городской мэрии, ограничение связано с ремонтными... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T06:45
2024-05-08T06:45
2024-05-08T06:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В крымской столице с 7 мая по 13 мая ограничено движение по улице Элеваторная. Как сообщала пресс-служба городской мэрии, ограничение связано с ремонтными работами.В этой связи жителей и гостей города просят заранее планировать свои маршруты.В центре Симферополя 9 мая ограничат движение транспорта, сообщала ранее пресс-служба администрации крымской столицы. Ограничения введут по улице Павленко с 7:00 до 11:00 на участке от улицы Александра Невского до парка имени Гагарина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на два месяца закроют важную развязку в Гагаринском районеВ Крыму отремонтируют две дороги через горные перевалыАксенов недоволен ремонтом дорог в Симферополе – даны поручения
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, симферополь, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, городская среда, новости крыма, крым
В Симферополе на неделю ограничили движение
В Симферополе с 7 мая по 13 мая ограничили движение по улице Элеваторной