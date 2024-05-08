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В Симферополе на неделю ограничили движение - РИА Новости Крым, 08.05.2024
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В Симферополе на неделю ограничили движение
В Симферополе на неделю ограничили движение - РИА Новости Крым, 08.05.2024
В Симферополе на неделю ограничили движение
В крымской столице с 7 мая по 13 мая ограничено движение по улице Элеваторная. Как сообщала пресс-служба городской мэрии, ограничение связано с ремонтными... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T06:45
2024-05-08T06:45
новости
симферополь
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В крымской столице с 7 мая по 13 мая ограничено движение по улице Элеваторная. Как сообщала пресс-служба городской мэрии, ограничение связано с ремонтными работами.В этой связи жителей и гостей города просят заранее планировать свои маршруты.В центре Симферополя 9 мая ограничат движение транспорта, сообщала ранее пресс-служба администрации крымской столицы. Ограничения введут по улице Павленко с 7:00 до 11:00 на участке от улицы Александра Невского до парка имени Гагарина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на два месяца закроют важную развязку в Гагаринском районеВ Крыму отремонтируют две дороги через горные перевалыАксенов недоволен ремонтом дорог в Симферополе – даны поручения
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РИА Новости Крым
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5
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РИА Новости Крым
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новости, симферополь, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, городская среда, новости крыма, крым
В Симферополе на неделю ограничили движение

В Симферополе с 7 мая по 13 мая ограничили движение по улице Элеваторной

06:45 08.05.2024
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт улицы Толстого в Симферополе
Ремонт улицы Толстого в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В крымской столице с 7 мая по 13 мая ограничено движение по улице Элеваторная. Как сообщала пресс-служба городской мэрии, ограничение связано с ремонтными работами.
"В связи с проведением ремонтных работ в переулке Элеваторном, с 21.00 7 мая до 6 часов утра 13 мая на участке от улицы Героев Сталинграда до улицы Элеваторная будет частично перекрыто движение транспортных средств", - сказано в сообщении столичной администрации.
В этой связи жителей и гостей города просят заранее планировать свои маршруты.
В центре Симферополя 9 мая ограничат движение транспорта, сообщала ранее пресс-служба администрации крымской столицы. Ограничения введут по улице Павленко с 7:00 до 11:00 на участке от улицы Александра Невского до парка имени Гагарина.
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НовостиСимферопольРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогГородская средаНовости КрымаКрым
 
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