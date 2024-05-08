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В Симферополе на неделю ограничили движение

В Симферополе на неделю ограничили движение - РИА Новости Крым, 08.05.2024

В Симферополе на неделю ограничили движение

В крымской столице с 7 мая по 13 мая ограничено движение по улице Элеваторная. Как сообщала пресс-служба городской мэрии, ограничение связано с ремонтными... РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T06:45

2024-05-08T06:45

2024-05-08T06:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В крымской столице с 7 мая по 13 мая ограничено движение по улице Элеваторная. Как сообщала пресс-служба городской мэрии, ограничение связано с ремонтными работами.В этой связи жителей и гостей города просят заранее планировать свои маршруты.В центре Симферополя 9 мая ограничат движение транспорта, сообщала ранее пресс-служба администрации крымской столицы. Ограничения введут по улице Павленко с 7:00 до 11:00 на участке от улицы Александра Невского до парка имени Гагарина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на два месяца закроют важную развязку в Гагаринском районеВ Крыму отремонтируют две дороги через горные перевалыАксенов недоволен ремонтом дорог в Симферополе – даны поручения

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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