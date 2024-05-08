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Житель Севастополя рассылал порнографию детям и пойдет под суд

Житель Севастополя рассылал порнографию детям и пойдет под суд - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Житель Севастополя рассылал порнографию детям и пойдет под суд

Житель Севастополя пойдет под суд по обвинению в распространении порнографии, в том числе среди детей, а также за развратные действия в отношении малолетних. Об РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T10:36

2024-05-08T10:36

2024-05-08T10:37

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Житель Севастополя пойдет под суд по обвинению в распространении порнографии, в том числе среди детей, а также за развратные действия в отношении малолетних. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.По данным следствия, мужчина с 2015 года подыскивал в соцсетях несовершеннолетних девочек, после непродолжительного общения пересылал им свои фотографии порнографического содержания и склонял к взаимным действиям. Всего установлены 13 пострадавших жительниц различных регионов, некоторым из которых от 13 до 15 лет.Мужчине предъявлено обвинение в 15 эпизодах незаконного изготовления, распространения порнографии, в том числе среди несовершеннолетних, а также развратных действий в отношении малолетних. В отношении всех детей приняты меры реабилитационного характера. Следствие завершено. Материалы дела направлены в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте 57-летний мужчина пойдет под суд за детское порноРастлевал школьниц: севастополец пойдет под суд за порно в соцсетяхВ Севастополе охранник детского сада подозревается в растлении малышей

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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