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Житель Севастополя рассылал порнографию детям и пойдет под суд - РИА Новости Крым, 08.05.2024
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Житель Севастополя рассылал порнографию детям и пойдет под суд
Житель Севастополя рассылал порнографию детям и пойдет под суд - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Житель Севастополя рассылал порнографию детям и пойдет под суд
Житель Севастополя пойдет под суд по обвинению в распространении порнографии, в том числе среди детей, а также за развратные действия в отношении малолетних. Об РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T10:36
2024-05-08T10:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Житель Севастополя пойдет под суд по обвинению в распространении порнографии, в том числе среди детей, а также за развратные действия в отношении малолетних. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.По данным следствия, мужчина с 2015 года подыскивал в соцсетях несовершеннолетних девочек, после непродолжительного общения пересылал им свои фотографии порнографического содержания и склонял к взаимным действиям. Всего установлены 13 пострадавших жительниц различных регионов, некоторым из которых от 13 до 15 лет.Мужчине предъявлено обвинение в 15 эпизодах незаконного изготовления, распространения порнографии, в том числе среди несовершеннолетних, а также развратных действий в отношении малолетних. В отношении всех детей приняты меры реабилитационного характера. Следствие завершено. Материалы дела направлены в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте 57-летний мужчина пойдет под суд за детское порноРастлевал школьниц: севастополец пойдет под суд за порно в соцсетяхВ Севастополе охранник детского сада подозревается в растлении малышей
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, интернет, крымский следком, дети, закон и право, цифровая безопасность, новости крыма, общество
Житель Севастополя рассылал порнографию детям и пойдет под суд

Севастополец пойдет под суд за распространение порнографии среди детей - Следком

10:36 08.05.2024 (обновлено: 10:37 08.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники на клавиатуре компьютера
Наручники на клавиатуре компьютера - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Житель Севастополя пойдет под суд по обвинению в распространении порнографии, в том числе среди детей, а также за развратные действия в отношении малолетних. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, мужчина с 2015 года подыскивал в соцсетях несовершеннолетних девочек, после непродолжительного общения пересылал им свои фотографии порнографического содержания и склонял к взаимным действиям. Всего установлены 13 пострадавших жительниц различных регионов, некоторым из которых от 13 до 15 лет.
"Противоправная деятельность мужчины выявлена оперативными сотрудниками МВД России и пресечена в мае 2023 года до того, как данные факты стали известны родителям подростков. Собрана достаточная доказательственная база, проведены необходимые экспертизы", - сказано в сообщении.
Мужчине предъявлено обвинение в 15 эпизодах незаконного изготовления, распространения порнографии, в том числе среди несовершеннолетних, а также развратных действий в отношении малолетних. В отношении всех детей приняты меры реабилитационного характера. Следствие завершено. Материалы дела направлены в суд.
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