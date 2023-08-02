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Растлевал школьниц: севастополец пойдет под суд за порно в соцсетях
Растлевал школьниц: севастополец пойдет под суд за порно в соцсетях - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Растлевал школьниц: севастополец пойдет под суд за порно в соцсетях
В Севастополе будут судить 41-летнего местного жителя, который растлевал через социальные сети школьниц, проживающих в разных регионах страны. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T16:23
2023-08-02T16:23
2023-08-02T16:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить 41-летнего местного жителя, который растлевал через социальные сети школьниц, проживающих в разных регионах страны. Об этом сообщает крымский главк СК РФ.В ходе следствия установлено 34 эпизода совершения таких преступлений в отношении детей. Потерпевшими по делу проходят 18 школьниц в возрасте от 8 до 12 лет.Девочки проживают в Курганской, Саратовской и Архангельской областях, Республиках Коми и Мордовия и в Красноярском крае.Материалы направлены в суд для рассмотрения.Ранее в Севастополе Следком возбудил уголовное дело в отношении охранника детского сада, который подозревается в противоправных действиях в отношении малолетних детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышатьВ Крыму за насилие над шестилетним ребенком будут судить севастопольцаЖителя Севастополя осудят за домогательства к пятилетней девочке
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крымский следком, закон и право, севастополь, новости крыма, общество, дети
Растлевал школьниц: севастополец пойдет под суд за порно в соцсетях
СК: за растление девочек через соцсети предстанет перед судом 41-летний житель Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить 41-летнего местного жителя, который растлевал через социальные сети школьниц, проживающих в разных регионах страны. Об этом сообщает крымский главк СК РФ.
"Установлено, что 41-летний мужчина зарегистрировался в одной из социальных сетей под женским именем и с августа 2020 года начал инициативно знакомиться и переписываться со школьницами из разных регионов России. В ходе интернет-общения фигурант вел беседы на непристойные темы, направлял девочкам снимки порнографического характера и склонял их к таким же ответным поступкам", - говорится в сообщении ведомства.
В ходе следствия установлено 34 эпизода совершения таких преступлений в отношении детей. Потерпевшими по делу проходят 18 школьниц в возрасте от 8 до 12 лет.
Девочки проживают в Курганской, Саратовской и Архангельской областях, Республиках Коми и Мордовия и в Красноярском крае.
Материалы направлены в суд для рассмотрения.
Ранее в Севастополе Следком возбудил уголовное дело в отношении охранника детского сада
, который подозревается в противоправных действиях в отношении малолетних детей.
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