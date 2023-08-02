https://crimea.ria.ru/20230802/rastleval-shkolnits-sevastopolets-poydet-pod-sud-za-porno-v-sotssetyakh-1130492112.html

Растлевал школьниц: севастополец пойдет под суд за порно в соцсетях

Растлевал школьниц: севастополец пойдет под суд за порно в соцсетях - РИА Новости Крым, 02.08.2023

Растлевал школьниц: севастополец пойдет под суд за порно в соцсетях

В Севастополе будут судить 41-летнего местного жителя, который растлевал через социальные сети школьниц, проживающих в разных регионах страны. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T16:23

2023-08-02T16:23

2023-08-02T16:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить 41-летнего местного жителя, который растлевал через социальные сети школьниц, проживающих в разных регионах страны. Об этом сообщает крымский главк СК РФ.В ходе следствия установлено 34 эпизода совершения таких преступлений в отношении детей. Потерпевшими по делу проходят 18 школьниц в возрасте от 8 до 12 лет.Девочки проживают в Курганской, Саратовской и Архангельской областях, Республиках Коми и Мордовия и в Красноярском крае.Материалы направлены в суд для рассмотрения.Ранее в Севастополе Следком возбудил уголовное дело в отношении охранника детского сада, который подозревается в противоправных действиях в отношении малолетних детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышатьВ Крыму за насилие над шестилетним ребенком будут судить севастопольцаЖителя Севастополя осудят за домогательства к пятилетней девочке

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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