https://crimea.ria.ru/20230203/zhitelya-sevastopolya-osudyat-za-domogatelstva-k-pyatiletney-devochke-1126762080.html

Жителя Севастополя осудят за домогательства к пятилетней девочке

Жителя Севастополя осудят за домогательства к пятилетней девочке - РИА Новости Крым, 03.02.2023

Жителя Севастополя осудят за домогательства к пятилетней девочке

В Севастополе осудят 50-летнего местного жителя, заманившего к себе домой пятилетнюю девочку для времяпровождения "под порно". Подробностями криминальной... РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T14:44

2023-02-03T14:44

2023-02-03T14:54

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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе осудят 50-летнего местного жителя, заманившего к себе домой пятилетнюю девочку для времяпровождения "под порно". Подробностями криминальной истории поделились в пресс-службе прокуратуры.И подозреваемый, и его жертва – жильцы коммунальной квартиры в доме на улице Горпищенко. Пятилетнюю девочку-соседку нетрезвый мужчина заманил к себе, пообещав показать мультики.Его действия пресекла мать девочки, заметив ее исчезновение, и соседи. Злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов.Инцидент произошел в ноябре 2022 года. Мужчина обвиняется в совершении "иных действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей".Расследование провели сотрудники районного отдела ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.Прокуратура поддержала ходатайство следователя, и теперь подозреваемый под стражей. Материалы дела уже в суде.Ранее в Севастополе задержали 29-летнего жителя коммуналки в доме на той же улице Горпищенко, который надругался над малолетней дочерью соседей, применив насилие. Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец пойдет под суд за растление девочки через соцсеть В Крыму педофилу увеличили срок за насилие над падчерицей 11 лет "строгача": в Крыму осудили еще одного педофила

https://crimea.ria.ru/20221207/pozhiloy-pedofil-iz-bakhchisarayskogo-rayona-poluchil-14-let-tyurmy-1125733049.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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