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Жителя Севастополя осудят за домогательства к пятилетней девочке
Жителя Севастополя осудят за домогательства к пятилетней девочке - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Жителя Севастополя осудят за домогательства к пятилетней девочке
В Севастополе осудят 50-летнего местного жителя, заманившего к себе домой пятилетнюю девочку для времяпровождения "под порно". Подробностями криминальной... РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T14:44
2023-02-03T14:44
2023-02-03T14:54
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе осудят 50-летнего местного жителя, заманившего к себе домой пятилетнюю девочку для времяпровождения "под порно". Подробностями криминальной истории поделились в пресс-службе прокуратуры.И подозреваемый, и его жертва – жильцы коммунальной квартиры в доме на улице Горпищенко. Пятилетнюю девочку-соседку нетрезвый мужчина заманил к себе, пообещав показать мультики.Его действия пресекла мать девочки, заметив ее исчезновение, и соседи. Злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов.Инцидент произошел в ноябре 2022 года. Мужчина обвиняется в совершении "иных действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей".Расследование провели сотрудники районного отдела ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.Прокуратура поддержала ходатайство следователя, и теперь подозреваемый под стражей. Материалы дела уже в суде.Ранее в Севастополе задержали 29-летнего жителя коммуналки в доме на той же улице Горпищенко, который надругался над малолетней дочерью соседей, применив насилие. Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец пойдет под суд за растление девочки через соцсеть В Крыму педофилу увеличили срок за насилие над падчерицей 11 лет "строгача": в Крыму осудили еще одного педофила
https://crimea.ria.ru/20221207/pozhiloy-pedofil-iz-bakhchisarayskogo-rayona-poluchil-14-let-tyurmy-1125733049.html
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Жителя Севастополя осудят за домогательства к пятилетней девочке
Пятидесятилетнего жителя Севастополя осудят за домогательства к 5-летней девочке
14:44 03.02.2023 (обновлено: 14:54 03.02.2023)
СЕВАСТОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе осудят 50-летнего местного жителя, заманившего к себе домой пятилетнюю девочку для времяпровождения "под порно". Подробностями криминальной истории поделились в пресс-службе прокуратуры.
И подозреваемый, и его жертва – жильцы коммунальной квартиры в доме на улице Горпищенко. Пятилетнюю девочку-соседку нетрезвый мужчина заманил к себе, пообещав показать мультики.
"Оставшись с девочкой наедине, он продемонстрировал ей порнографические видеоматериалы на своем мобильном телефоне, одновременно прикасаясь к ребенку руками", – рассказали в ведомстве.
Его действия пресекла мать девочки, заметив ее исчезновение, и соседи. Злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов.
Инцидент произошел в ноябре 2022 года. Мужчина обвиняется в совершении "иных действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей".
Расследование провели сотрудники районного отдела ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.
Прокуратура поддержала ходатайство следователя, и теперь подозреваемый под стражей. Материалы дела уже в суде.
Ранее в Севастополе задержали
29-летнего жителя коммуналки в доме на той же улице Горпищенко, который надругался над малолетней дочерью соседей, применив насилие.
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