Рейтинг@Mail.ru
Жителя Севастополя осудят за домогательства к пятилетней девочке - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230203/zhitelya-sevastopolya-osudyat-za-domogatelstva-k-pyatiletney-devochke-1126762080.html
Жителя Севастополя осудят за домогательства к пятилетней девочке
Жителя Севастополя осудят за домогательства к пятилетней девочке - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Жителя Севастополя осудят за домогательства к пятилетней девочке
В Севастополе осудят 50-летнего местного жителя, заманившего к себе домой пятилетнюю девочку для времяпровождения "под порно". Подробностями криминальной... РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T14:44
2023-02-03T14:54
севастополь
крым
происшествия
прокуратура города севастополя
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111840/75/1118407500_48:0:1872:1026_1920x0_80_0_0_65b2dc3549b9bf2ce88b99c99acd6d45.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе осудят 50-летнего местного жителя, заманившего к себе домой пятилетнюю девочку для времяпровождения "под порно". Подробностями криминальной истории поделились в пресс-службе прокуратуры.И подозреваемый, и его жертва – жильцы коммунальной квартиры в доме на улице Горпищенко. Пятилетнюю девочку-соседку нетрезвый мужчина заманил к себе, пообещав показать мультики.Его действия пресекла мать девочки, заметив ее исчезновение, и соседи. Злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов.Инцидент произошел в ноябре 2022 года. Мужчина обвиняется в совершении "иных действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей".Расследование провели сотрудники районного отдела ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.Прокуратура поддержала ходатайство следователя, и теперь подозреваемый под стражей. Материалы дела уже в суде.Ранее в Севастополе задержали 29-летнего жителя коммуналки в доме на той же улице Горпищенко, который надругался над малолетней дочерью соседей, применив насилие. Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец пойдет под суд за растление девочки через соцсеть В Крыму педофилу увеличили срок за насилие над падчерицей 11 лет "строгача": в Крыму осудили еще одного педофила
https://crimea.ria.ru/20221207/pozhiloy-pedofil-iz-bakhchisarayskogo-rayona-poluchil-14-let-tyurmy-1125733049.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111840/75/1118407500_276:0:1644:1026_1920x0_80_0_0_69eaf1293c63fb4cf1a03e387ace2a50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, крым, происшествия, прокуратура города севастополя, новости, новости крыма
Жителя Севастополя осудят за домогательства к пятилетней девочке

Пятидесятилетнего жителя Севастополя осудят за домогательства к 5-летней девочке

14:44 03.02.2023 (обновлено: 14:54 03.02.2023)
 
© Фото: pixabayСуд
Суд
© Фото: pixabay
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе осудят 50-летнего местного жителя, заманившего к себе домой пятилетнюю девочку для времяпровождения "под порно". Подробностями криминальной истории поделились в пресс-службе прокуратуры.
И подозреваемый, и его жертва – жильцы коммунальной квартиры в доме на улице Горпищенко. Пятилетнюю девочку-соседку нетрезвый мужчина заманил к себе, пообещав показать мультики.
"Оставшись с девочкой наедине, он продемонстрировал ей порнографические видеоматериалы на своем мобильном телефоне, одновременно прикасаясь к ребенку руками", – рассказали в ведомстве.
Его действия пресекла мать девочки, заметив ее исчезновение, и соседи. Злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов.
Инцидент произошел в ноябре 2022 года. Мужчина обвиняется в совершении "иных действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей".
Расследование провели сотрудники районного отдела ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.
Прокуратура поддержала ходатайство следователя, и теперь подозреваемый под стражей. Материалы дела уже в суде.
Ранее в Севастополе задержали 29-летнего жителя коммуналки в доме на той же улице Горпищенко, который надругался над малолетней дочерью соседей, применив насилие.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Севастополец пойдет под суд за растление девочки через соцсеть
В Крыму педофилу увеличили срок за насилие над падчерицей
11 лет "строгача": в Крыму осудили еще одного педофила
Мужчина возле детской комнаты. Архив
7 декабря 2022, 13:58
Пожилой педофил из Бахчисарайского района получил 14 лет тюрьмы
СевастопольКрымПроисшествияПрокуратура города СевастополяНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:10Аксенов рассказал о судьбе национализированных объектов в Крыму
16:28Российская армия уничтожила норвежский ЗРК NASAMS в Донбассе
15:41Арестованные в Египте моряки из Крыма рассказали об отношении тюремщиков
15:31"Чрезвычайно важный вопрос": Путин собрал Совбез по терроризму
15:26Ай-Петри и Ангарский перевал засыпало снегом — Гидрометцентр
15:13Пушечное мясо: эксперт обозначил роль штурмовых бригад для захвата Крыма
14:44Жителя Севастополя осудят за домогательства к пятилетней девочке
13:54Крымчанин осужден за смерть пассажира в пьяном ДТП
13:42Жительница Севастополя продала кортик и получила "уголовку"
13:27В Кремле ответили на угрозы Украины "штурмовать" Крым
13:11В Крыму назначен новый министр МВД
13:07Крым накроет трехдневный шторм – МЧС
12:23Украина снова грозит "штурмом" Крыма
12:18Лизинговая компания РНКБ лидирует в Крыму по числу сделок в 2022 году
12:12Пенсионерка из Балаклавы отдала 170 тыс "нефтянику" с сайта знакомств
12:06Кредитный портфель крымчан превысил 100 миллиардов рублей
11:52Крымским льготникам помогут провести газ
11:49Марат Касем: моя родина – Латвия, мое Отечество – Россия
11:37Парламент Крыма национализировал 500 объектов украинских олигархов
11:11Убийство пенсионерки в Крыму из-за 500 рублей – виновному дали 13 лет
Лента новостейМолния