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Воюющих на Украине боевиков планируют задействовать в протестах в Грузии - РИА Новости Крым, 08.05.2024
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Воюющих на Украине боевиков планируют задействовать в протестах в Грузии
Воюющих на Украине боевиков планируют задействовать в протестах в Грузии - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Воюющих на Украине боевиков планируют задействовать в протестах в Грузии
В финансируемых западными странами акциях протеста в Тбилиси против закона об "иноагентах" планируется участие воюющих на Украине грузинских боевиков. Об этом... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T10:18
2024-05-08T10:18
грузия
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иноагенты
политика
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акции протеста в грузии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В финансируемых западными странами акциях протеста в Тбилиси против закона об "иноагентах" планируется участие воюющих на Украине грузинских боевиков. Об этом заявила Служба госбезопасности страны, передает Sputnik Грузия.В спецслужбе отметили, что для атаки на спецназ и полицию организаторы акций поручают протестующим приносить легковоспламеняющиеся вещества, камни и железные дубинки.По данным ведомства, организаторы беспорядков хотят заблокировать транспортные развязки Тбилиси, правительственные учреждения и стратегические объекты.Законопроект об иноагентах, внесенный на рассмотрение парламента еще в феврале 2023 года, предполагает создание в минюсте Грузии реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают финансирование из зарубежных источников, что позволяет им оказывать влияние на принятие публичных решений или общественное мнение. Он был принят во втором чтении 1 мая. В тот же день в ходе беспорядков полиция задержала более 60 участников акции против нового принятия закона.В реестр должны попасть юридические лица или СМИ, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. Такие субъекты обязаны зарегистрироваться в минюсте как агенты иностранного влияния и предоставлять ежегодную финансовую декларацию. За нарушение им грозит штраф.Против принятия законопроекта выступает оппозиция, президент Грузии Саломе Зурабишвили, а также дипломатический корпус, в том числе представительство ЕС в Грузии и посольство США.С 17 апреля, когда законопроект приняли в первом чтении, у стен парламента Грузии систематически проводятся митинги представителей неправительственных организаций и политических партий, выступающих против принятия законопроекта об иноагентах.Читайте также на РИА Новости Крым:Быть ли в Грузии "майдану"Законопроект об иноагентах в Грузии принят во втором чтенииБеспорядки в Тбилиси: силовики задержали более 60 протестующих
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грузия, в мире, иноагенты, политика, украина, акции протеста в грузии, новости
Воюющих на Украине боевиков планируют задействовать в протестах в Грузии

К беспорядкам в Тбилиси планируют привлечь воюющих на Украине боевиков – спецслужбы Грузии

10:18 08.05.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкБеспорядки у парламента в Тбилиси
Беспорядки у парламента в Тбилиси
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В финансируемых западными странами акциях протеста в Тбилиси против закона об "иноагентах" планируется участие воюющих на Украине грузинских боевиков. Об этом заявила Служба госбезопасности страны, передает Sputnik Грузия.
"Зарубежные страны финансируют провокации на акциях протеста против закона об "иноагентах" в Грузии. В преступных планах участвуют граждане Грузии за рубежом, в частности, часть воюющих на Украине, которые готовы приехать и участвовать в насилии против полиции", – говорится в сообщении.
В спецслужбе отметили, что для атаки на спецназ и полицию организаторы акций поручают протестующим приносить легковоспламеняющиеся вещества, камни и железные дубинки.
По данным ведомства, организаторы беспорядков хотят заблокировать транспортные развязки Тбилиси, правительственные учреждения и стратегические объекты.
"Организаторам акций желательно, чтобы протесты привели к человеческим жертвам, ведь это, по их мнению, повысит протестный заряд и радикализм", - сказали в Службе госбезопасности.
Законопроект об иноагентах, внесенный на рассмотрение парламента еще в феврале 2023 года, предполагает создание в минюсте Грузии реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают финансирование из зарубежных источников, что позволяет им оказывать влияние на принятие публичных решений или общественное мнение.
Он был принят во втором чтении 1 мая. В тот же день в ходе беспорядков полиция задержала более 60 участников акции против нового принятия закона.
В реестр должны попасть юридические лица или СМИ, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. Такие субъекты обязаны зарегистрироваться в минюсте как агенты иностранного влияния и предоставлять ежегодную финансовую декларацию. За нарушение им грозит штраф.
Против принятия законопроекта выступает оппозиция, президент Грузии Саломе Зурабишвили, а также дипломатический корпус, в том числе представительство ЕС в Грузии и посольство США.
С 17 апреля, когда законопроект приняли в первом чтении, у стен парламента Грузии систематически проводятся митинги представителей неправительственных организаций и политических партий, выступающих против принятия законопроекта об иноагентах.
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