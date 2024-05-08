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Воюющих на Украине боевиков планируют задействовать в протестах в Грузии

Воюющих на Украине боевиков планируют задействовать в протестах в Грузии - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Воюющих на Украине боевиков планируют задействовать в протестах в Грузии

В финансируемых западными странами акциях протеста в Тбилиси против закона об "иноагентах" планируется участие воюющих на Украине грузинских боевиков. Об этом... РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T10:18

2024-05-08T10:18

2024-05-08T10:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В финансируемых западными странами акциях протеста в Тбилиси против закона об "иноагентах" планируется участие воюющих на Украине грузинских боевиков. Об этом заявила Служба госбезопасности страны, передает Sputnik Грузия.В спецслужбе отметили, что для атаки на спецназ и полицию организаторы акций поручают протестующим приносить легковоспламеняющиеся вещества, камни и железные дубинки.По данным ведомства, организаторы беспорядков хотят заблокировать транспортные развязки Тбилиси, правительственные учреждения и стратегические объекты.Законопроект об иноагентах, внесенный на рассмотрение парламента еще в феврале 2023 года, предполагает создание в минюсте Грузии реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают финансирование из зарубежных источников, что позволяет им оказывать влияние на принятие публичных решений или общественное мнение. Он был принят во втором чтении 1 мая. В тот же день в ходе беспорядков полиция задержала более 60 участников акции против нового принятия закона.В реестр должны попасть юридические лица или СМИ, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. Такие субъекты обязаны зарегистрироваться в минюсте как агенты иностранного влияния и предоставлять ежегодную финансовую декларацию. За нарушение им грозит штраф.Против принятия законопроекта выступает оппозиция, президент Грузии Саломе Зурабишвили, а также дипломатический корпус, в том числе представительство ЕС в Грузии и посольство США.С 17 апреля, когда законопроект приняли в первом чтении, у стен парламента Грузии систематически проводятся митинги представителей неправительственных организаций и политических партий, выступающих против принятия законопроекта об иноагентах.Читайте также на РИА Новости Крым:Быть ли в Грузии "майдану"Законопроект об иноагентах в Грузии принят во втором чтенииБеспорядки в Тбилиси: силовики задержали более 60 протестующих

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, в мире, иноагенты, политика, украина, акции протеста в грузии, новости