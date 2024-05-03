https://crimea.ria.ru/20240503/byt-li-v-gruzii-maydanu-1137002236.html

Быть ли в Грузии "майдану"

Быть ли в Грузии "майдану" - РИА Новости Крым, 03.05.2024

Быть ли в Грузии "майдану"

Закон об иноагентах в Грузии будет принят, несмотря на истерику проплаченной США оппозиции и вето президента, потому что грузинское правительство решило... РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T07:38

2024-05-03T07:38

2024-05-03T07:38

радио "спутник в крыму"

грузия

в мире

иноагенты

мнения

сша

политика

коллективный запад

вадим колесниченко

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/41/43/414356_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e287bf90f57e070c5ce58d2531ff81a6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Закон об иноагентах в Грузии будет принят, несмотря на истерику проплаченной США оппозиции и вето президента, потому что грузинское правительство решило действовать в интересах своей страны. Причем с Россией Тбилиси по пути. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По его мнению, протестующие против закона об иноагентах, по сути, говорят: "Не мешайте нам получать деньги из-за границы, чтобы мы разрушали Грузию".Почему же тогда США и их партнеры в Европе заявляют сегодня, что это не просто антизападный закон, а пророссийский, и он отрезает Грузии путь к евроинтеграции?Дело не в документе как таковом, считает эксперт. А в том, что, голосуя за него, грузинское правительство в очередной раз продемонстрировало свое намерение действовать в интересах собственной страны. А они в реперных точках, как выяснилось, пересекаются с интересами России."Публично никто не расшаркивается в любви и дружбе друг к другу. Однако за последние два года товарооборот между Грузией и Россией увеличился почти на 70%. Бюджет страны от товаров из РФ пополнился более чем на 10 млрд долларов. Строительная отрасль по итогам первого квартала 2024 года активизировалась более чем на 65%. А товары и строительная отрасль – драйверы экономики любого государства", – сказал Колесниченко.Кроме того, Россия и Грузия в прошлом году "восстановили чуть ли не ежедневное авиасообщение", а РФ к тому же "отменила краткосрочные визы для деловых и бытовых поездок грузин", добавил он.И хотя представители правящей партии "Грузинская мечта" ранее прервали дипломатические отношения с Россией, сегодня Грузия не поддержала санкции против Российской Федерации и отказалась поставлять вооружение и формировать отряды боевиков для отправки на Украину, подчеркнул эксперт."Более того: часть тех боевиков, которые вернулись в Грузию, она даже преследует. А агента США – господина Саакашвили держит в тюрьме. Это говорит о том, что власть реально начала работать на Грузию. Вот прагматичное отношение людей, которые не хотят быть марионетками Запада, а отражают и защищают интересы именно грузинского народа", – отметил политолог.В отличие от Зеленского, который в угоду Западу сжигает Украину и весь украинский народ, правительство Грузии намерено бороться за свой, считает Колесниченко. Осенью 2024 года состоятся выборы в парламент, "и правящая партия хотела бы сохранить эту власть и очень прагматичное отношение с Российской Федерацией", сказал он.Доказательством этому является "и еще одна тонкость", отметил Колесниченко."Правительство Грузии приняло решение о том, что ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая будет выплачено по 2 000 лари, это около 750 долларов. И семьям погибших в войне будет выплачен эквивалент где-то в 350 долларов. То есть связанное с Великой Отечественной войной не только не уничтожается, а подчеркивается великий подвиг грузинского народа в составе советских вооруженных сил – Красной Армии", – считает политолог.По его мнению, это шаги, которые прагматичные грузинские власти стараются делать для того, чтобы быть ближе с Россией и защитить свою страну от посягательств иноагентов. А потому закон, принятый во втором чтении, будет принят и третьем, окончательном чтении, уверен он."Я полагаю, что 17 мая власть примет этот закон, и он будет действовать. Президент Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон. Я думаю, что ее вето будет преодолено. Потому что уже сейчас за этот закон проголосовало более 2/3 членов парламента", – сказал политолог.Учитывая все сказанное, "чтобы эту власть в Грузии смести, Запад финансирует так называемую оппозицию, но она находится в кричащем меньшинстве", потому проиграет. Причем в октябре действующая грузинская власть сможет удержаться, считает эксперт.Законопроект об иноагентах в Грузии был принят во втором чтении 1 мая. В тот же день в ходе беспорядков полиция задержала более 60 участников акции против нового принятия закона. 2 мая МИД Грузии сообщил, что премьер-министр Ираклий Кобахидзе отказался от визита в США из-за требований Америки приостановить закон об иноагентах.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение о том, что скрывают за собой протесты в Грузии. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентовКак СВО изменит Европу – мнение

грузия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, в мире, иноагенты, мнения, сша, политика, коллективный запад, вадим колесниченко, общество