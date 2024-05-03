https://crimea.ria.ru/20240503/byt-li-v-gruzii-maydanu-1137002236.html
Быть ли в Грузии "майдану"
Быть ли в Грузии "майдану" - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Быть ли в Грузии "майдану"
Закон об иноагентах в Грузии будет принят, несмотря на истерику проплаченной США оппозиции и вето президента, потому что грузинское правительство решило... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T07:38
2024-05-03T07:38
2024-05-03T07:38
радио "спутник в крыму"
грузия
в мире
иноагенты
мнения
сша
политика
коллективный запад
вадим колесниченко
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Закон об иноагентах в Грузии будет принят, несмотря на истерику проплаченной США оппозиции и вето президента, потому что грузинское правительство решило действовать в интересах своей страны. Причем с Россией Тбилиси по пути. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По его мнению, протестующие против закона об иноагентах, по сути, говорят: "Не мешайте нам получать деньги из-за границы, чтобы мы разрушали Грузию".Почему же тогда США и их партнеры в Европе заявляют сегодня, что это не просто антизападный закон, а пророссийский, и он отрезает Грузии путь к евроинтеграции?Дело не в документе как таковом, считает эксперт. А в том, что, голосуя за него, грузинское правительство в очередной раз продемонстрировало свое намерение действовать в интересах собственной страны. А они в реперных точках, как выяснилось, пересекаются с интересами России."Публично никто не расшаркивается в любви и дружбе друг к другу. Однако за последние два года товарооборот между Грузией и Россией увеличился почти на 70%. Бюджет страны от товаров из РФ пополнился более чем на 10 млрд долларов. Строительная отрасль по итогам первого квартала 2024 года активизировалась более чем на 65%. А товары и строительная отрасль – драйверы экономики любого государства", – сказал Колесниченко.Кроме того, Россия и Грузия в прошлом году "восстановили чуть ли не ежедневное авиасообщение", а РФ к тому же "отменила краткосрочные визы для деловых и бытовых поездок грузин", добавил он.И хотя представители правящей партии "Грузинская мечта" ранее прервали дипломатические отношения с Россией, сегодня Грузия не поддержала санкции против Российской Федерации и отказалась поставлять вооружение и формировать отряды боевиков для отправки на Украину, подчеркнул эксперт."Более того: часть тех боевиков, которые вернулись в Грузию, она даже преследует. А агента США – господина Саакашвили держит в тюрьме. Это говорит о том, что власть реально начала работать на Грузию. Вот прагматичное отношение людей, которые не хотят быть марионетками Запада, а отражают и защищают интересы именно грузинского народа", – отметил политолог.В отличие от Зеленского, который в угоду Западу сжигает Украину и весь украинский народ, правительство Грузии намерено бороться за свой, считает Колесниченко. Осенью 2024 года состоятся выборы в парламент, "и правящая партия хотела бы сохранить эту власть и очень прагматичное отношение с Российской Федерацией", сказал он.Доказательством этому является "и еще одна тонкость", отметил Колесниченко."Правительство Грузии приняло решение о том, что ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая будет выплачено по 2 000 лари, это около 750 долларов. И семьям погибших в войне будет выплачен эквивалент где-то в 350 долларов. То есть связанное с Великой Отечественной войной не только не уничтожается, а подчеркивается великий подвиг грузинского народа в составе советских вооруженных сил – Красной Армии", – считает политолог.По его мнению, это шаги, которые прагматичные грузинские власти стараются делать для того, чтобы быть ближе с Россией и защитить свою страну от посягательств иноагентов. А потому закон, принятый во втором чтении, будет принят и третьем, окончательном чтении, уверен он."Я полагаю, что 17 мая власть примет этот закон, и он будет действовать. Президент Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон. Я думаю, что ее вето будет преодолено. Потому что уже сейчас за этот закон проголосовало более 2/3 членов парламента", – сказал политолог.Учитывая все сказанное, "чтобы эту власть в Грузии смести, Запад финансирует так называемую оппозицию, но она находится в кричащем меньшинстве", потому проиграет. Причем в октябре действующая грузинская власть сможет удержаться, считает эксперт.Законопроект об иноагентах в Грузии был принят во втором чтении 1 мая. В тот же день в ходе беспорядков полиция задержала более 60 участников акции против нового принятия закона. 2 мая МИД Грузии сообщил, что премьер-министр Ираклий Кобахидзе отказался от визита в США из-за требований Америки приостановить закон об иноагентах.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение о том, что скрывают за собой протесты в Грузии. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентовКак СВО изменит Европу – мнение
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грузия, в мире, иноагенты, мнения, сша, политика, коллективный запад, вадим колесниченко, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым
. Закон об иноагентах в Грузии будет принят, несмотря на истерику проплаченной США оппозиции и вето президента, потому что грузинское правительство решило действовать в интересах своей страны. Причем с Россией Тбилиси по пути. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
По его мнению, протестующие против закона об иноагентах, по сути, говорят: "Не мешайте нам получать деньги из-за границы, чтобы мы разрушали Грузию".
"Ведь что такое этот за закон об иноагентах? Он всего лишь о том, что лица, которые получают на свою деятельность более чем 20% средств из-за рубежа, должны об этом публично заявить. Все. В этом вся соль. Аналогичный закон, но с гораздо более жесткими последствиями – вплоть до уголовной ответственности – в США принят и действует с 1937 года. Аналогичные проекты закона рассматриваются либо действуют в Австралии, Франции и других странах Европы", – заметил политолог.
Почему же тогда США и их партнеры в Европе заявляют сегодня, что это не просто антизападный закон, а пророссийский, и он отрезает Грузии путь к евроинтеграции?
Дело не в документе как таковом, считает эксперт. А в том, что, голосуя за него, грузинское правительство в очередной раз продемонстрировало свое намерение действовать в интересах собственной страны. А они в реперных точках, как выяснилось, пересекаются с интересами России.
"Публично никто не расшаркивается в любви и дружбе друг к другу. Однако за последние два года товарооборот между Грузией и Россией увеличился почти на 70%. Бюджет страны от товаров из РФ пополнился более чем на 10 млрд долларов. Строительная отрасль по итогам первого квартала 2024 года активизировалась более чем на 65%. А товары и строительная отрасль – драйверы экономики любого государства", – сказал Колесниченко.
Кроме того, Россия и Грузия в прошлом году "восстановили чуть ли не ежедневное авиасообщение", а РФ к тому же "отменила краткосрочные визы для деловых и бытовых поездок грузин", добавил он.
И хотя представители правящей партии "Грузинская мечта" ранее прервали дипломатические отношения с Россией, сегодня Грузия не поддержала санкции против Российской Федерации и отказалась поставлять вооружение и формировать отряды боевиков для отправки на Украину, подчеркнул эксперт.
"Более того: часть тех боевиков, которые вернулись в Грузию, она даже преследует. А агента США – господина Саакашвили держит в тюрьме. Это говорит о том, что власть реально начала работать на Грузию. Вот прагматичное отношение людей, которые не хотят быть марионетками Запада, а отражают и защищают интересы именно грузинского народа", – отметил политолог.
В отличие от Зеленского, который в угоду Западу сжигает Украину и весь украинский народ, правительство Грузии намерено бороться за свой, считает Колесниченко. Осенью 2024 года состоятся выборы в парламент, "и правящая партия хотела бы сохранить эту власть и очень прагматичное отношение с Российской Федерацией", сказал он.
Доказательством этому является "и еще одна тонкость", отметил Колесниченко.
"Правительство Грузии приняло решение о том, что ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая будет выплачено по 2 000 лари, это около 750 долларов. И семьям погибших в войне будет выплачен эквивалент где-то в 350 долларов. То есть связанное с Великой Отечественной войной не только не уничтожается, а подчеркивается великий подвиг грузинского народа в составе советских вооруженных сил – Красной Армии", – считает политолог.
По его мнению, это шаги, которые прагматичные грузинские власти стараются делать для того, чтобы быть ближе с Россией и защитить свою страну от посягательств иноагентов. А потому закон, принятый во втором чтении, будет принят и третьем, окончательном чтении, уверен он.
"Я полагаю, что 17 мая власть примет этот закон, и он будет действовать. Президент Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон. Я думаю, что ее вето будет преодолено. Потому что уже сейчас за этот закон проголосовало более 2/3 членов парламента", – сказал политолог.
Учитывая все сказанное, "чтобы эту власть в Грузии смести, Запад финансирует так называемую оппозицию, но она находится в кричащем меньшинстве", потому проиграет. Причем в октябре действующая грузинская власть сможет удержаться, считает эксперт.
"Вот почему они в истерике там штурмуют здания парламента, госучреждений, забрасывая их коктейлями Молотова и дымовыми шашками", – заключил он.
Законопроект об иноагентах в Грузии был принят во втором чтении 1 мая
. В тот же день в ходе беспорядков полиция задержала более 60 участников акции
против нового принятия закона.
2 мая МИД Грузии сообщил, что премьер-министр Ираклий Кобахидзе отказался от визита в США из-за требований Америки приостановить закон об иноагентах.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение о том, что скрывают за собой протесты в Грузии
.
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