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Что скрывают за собой протесты в Грузии из-за закона об иноагентах

Что скрывают за собой протесты в Грузии из-за закона об иноагентах - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Что скрывают за собой протесты в Грузии из-за закона об иноагентах

Коллективный Запад в лице США и их европейских союзников уже принял решение о свержении действующей власти в Грузии, и этот план уже реализуется, о чем... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T09:37

2024-04-18T09:37

2024-04-18T09:39

грузия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Коллективный Запад в лице США и их европейских союзников уже принял решение о свержении действующей власти в Грузии, и этот план уже реализуется, о чем свидетельствует организованная Вашигнтоном и Брюсселем "истерика вокруг закона об иноагентах". Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Он подчеркнул, что прямо сейчас законопроекты, предусматривающие ограничение иностранного влияния в государстве, рассматриваются не только в Грузии, но и во Франции."Только в Париже в отличие от Тбилиси – ни уличных протестов, ни окриков со стороны США и Евросоюза", – заметил Володин.Более того, именно в США берет свое начало история закона об иноагентах, добавил он. По словам Володина, она началась за океаном в 1938, и нормы американского закона в этой сфере "до сих пор остаются самыми жесткими в мире".Помимо США, законодательство об иноагентах в той или иной форме давно действует в Великобритании, Австралии, Израиле и других странах. Это лишний раз доказывает, что любое государство, если оно хочет быть суверенным –таким, где народ имеет право определять свое будущее самостоятельно, должно принять закон об иностранных агентах, чтобы запретить вмешиваться в дела страны извне."Выступающие против принятия закона действуют однозначно в интересах другого государства, не своей страны точно", - отметил Володин.Кроме того, по его мнению, происходящее в Грузии в очередной раз ярко демонстрирует, что "одним странам, если они готовы служить Вашингтону, можно принимать законы об иноагента. Другим, кто хочет прикрыть лазейки для внешнего вмешательства и порабощения страны, а также проводит самостоятельную политику и стремится к независимости, – нельзя".Он также напомнил, что в России закон был принят в 2012 году. А недавно законодательство в части ограничения деятельности иностранных агентов ужесточили в Венгрии и Киргизии, "несмотря на сильное давление со стороны Вашингтона и Брюсселя".Накануне зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что за происходящими на улицах Тбилиси митингами, уличными стычками и "мордобоем в парламенте" Грузии на фоне дискуссии вокруг закона об иноагентах "видна опытная и хорошо знакомая голливудская рука".Закон об иноагентов в ГрузииВ марте 2023 года парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, после чего в столице страны Тбилиси начались массовые митинги, полиция разгоняла их с применением слезоточивого газа и водометов. Некоторое время спустя власти отозвали документ из парламента.В апреле 2024 года правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла этот законопроект на рассмотрение. После корректировки термин "агент иностранного влияния" заменили в нем на "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание документа осталось прежним.Протестные митинги с требованием отозвать законопроект возобновились. Оппозиция утверждает, что этот документ – аналог российского. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такие тезисы абсурдными, напомнив, что закон об иностранных агентах впервые приняли в США.Читайте также на РИА Новости Крым:Предатели не должны зарабатывать в России – Михалков о правах иноагентовПутин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентовСчет на миллиарды: сколько потеряют иноагенты из-за запрета рекламы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, акции протеста в грузии, госбезопасность грузии , новости, иноагенты, общество