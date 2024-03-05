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Счет на миллиарды: сколько потеряют иноагенты из-за запрета рекламы - РИА Новости Крым, 05.03.2024
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Счет на миллиарды: сколько потеряют иноагенты из-за запрета рекламы
Счет на миллиарды: сколько потеряют иноагенты из-за запрета рекламы - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Счет на миллиарды: сколько потеряют иноагенты из-за запрета рекламы
Иностранные агенты в России могут лишиться от 50% до 80% своего дохода после вступления в силу закона о запрете размещения рекламы на их ресурсах. Об этом... РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T09:05
2024-03-05T09:05
россия
новости
вячеслав володин
государственная дума рф
общество
иноагенты
реклама
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Иностранные агенты в России могут лишиться от 50% до 80% своего дохода после вступления в силу закона о запрете размещения рекламы на их ресурсах. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, всего за несколько дней, которые прошли с момента принятия закона, он показал свою эффективность: кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие – сокращают штаты своих редакций.Володин добавил, что в последнее время поступают предложения запретить выплачивать вознаграждение по авторским правам и смежным правам иноагентам из числа артистов, музыкантов и писателей, которые занимаются дискредитацией Вооруженных сил РФ.Закон, запрещающий российским гражданам размещать любую рекламу на ресурсах иностранных агентов, принят 28 февраля. Запрет распространятся на любые ресурсы иностранных агентов: сайты, блоги, социальные сети. Также под запретом реклама ресурсов самих иноагентов в СМИ и интернете.Иноагентами считаются любые физлица (или объединения лиц) вне зависимости от гражданства, которые получают иностранное финансирование. Это же условие распространяется в том числе и на иностранные структуры без образования, юрлица, которые участвуют в политической деятельности в России.Читайте также на РИА Новости Крым:Признание иноагентом в России: что меняет новый приказ ФСБСтатус иноагента для физлиц: ФСБ расширила перечень запретов
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россия, новости, вячеслав володин, государственная дума рф, общество, иноагенты, реклама
Счет на миллиарды: сколько потеряют иноагенты из-за запрета рекламы

Володин: иноагенты в РФ могут лишиться около 5 млрд рублей из-за закона о запрете рекламы

09:05 05.03.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДенежные купюры
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Иностранные агенты в России могут лишиться от 50% до 80% своего дохода после вступления в силу закона о запрете размещения рекламы на их ресурсах. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов. А это, по мнению экспертов, за прошлый год составило порядка 5 миллиардов рублей", - написал Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, всего за несколько дней, которые прошли с момента принятия закона, он показал свою эффективность: кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие – сокращают штаты своих редакций.
Володин добавил, что в последнее время поступают предложения запретить выплачивать вознаграждение по авторским правам и смежным правам иноагентам из числа артистов, музыкантов и писателей, которые занимаются дискредитацией Вооруженных сил РФ.
"Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счет наших граждан", - выразил уверенность спикер Госдумы.
Закон, запрещающий российским гражданам размещать любую рекламу на ресурсах иностранных агентов, принят 28 февраля. Запрет распространятся на любые ресурсы иностранных агентов: сайты, блоги, социальные сети. Также под запретом реклама ресурсов самих иноагентов в СМИ и интернете.
Иноагентами считаются любые физлица (или объединения лиц) вне зависимости от гражданства, которые получают иностранное финансирование. Это же условие распространяется в том числе и на иностранные структуры без образования, юрлица, которые участвуют в политической деятельности в России.
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РоссияНовостиВячеслав ВолодинГосударственная Дума РФОбществоИноагентыРеклама
 
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