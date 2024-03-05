https://crimea.ria.ru/20240305/schet-na-milliardy-skolko-poteryayut-inoagenty-iz-za-zapreta-reklamy-1135414775.html

Счет на миллиарды: сколько потеряют иноагенты из-за запрета рекламы

Счет на миллиарды: сколько потеряют иноагенты из-за запрета рекламы - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Счет на миллиарды: сколько потеряют иноагенты из-за запрета рекламы

Иностранные агенты в России могут лишиться от 50% до 80% своего дохода после вступления в силу закона о запрете размещения рекламы на их ресурсах. Об этом... РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T09:05

2024-03-05T09:05

2024-03-05T09:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Иностранные агенты в России могут лишиться от 50% до 80% своего дохода после вступления в силу закона о запрете размещения рекламы на их ресурсах. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, всего за несколько дней, которые прошли с момента принятия закона, он показал свою эффективность: кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие – сокращают штаты своих редакций.Володин добавил, что в последнее время поступают предложения запретить выплачивать вознаграждение по авторским правам и смежным правам иноагентам из числа артистов, музыкантов и писателей, которые занимаются дискредитацией Вооруженных сил РФ.Закон, запрещающий российским гражданам размещать любую рекламу на ресурсах иностранных агентов, принят 28 февраля. Запрет распространятся на любые ресурсы иностранных агентов: сайты, блоги, социальные сети. Также под запретом реклама ресурсов самих иноагентов в СМИ и интернете.Иноагентами считаются любые физлица (или объединения лиц) вне зависимости от гражданства, которые получают иностранное финансирование. Это же условие распространяется в том числе и на иностранные структуры без образования, юрлица, которые участвуют в политической деятельности в России.Читайте также на РИА Новости Крым:Признание иноагентом в России: что меняет новый приказ ФСБСтатус иноагента для физлиц: ФСБ расширила перечень запретов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, вячеслав володин, государственная дума рф, общество, иноагенты, реклама