https://crimea.ria.ru/20240508/desyatki-ulits-sevastopolya-obestochat-v-sredu---adresa-i-sroki-1137114875.html

Десятки улиц Севастополя обесточат в среду - адреса и сроки

Десятки улиц Севастополя обесточат в среду - адреса и сроки - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Десятки улиц Севастополя обесточат в среду - адреса и сроки

Часть Севастополя 8 мая останется без света из-за ремонтных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T07:23

2024-05-08T07:23

2024-05-08T07:23

севастополь

севастопольэнерго

отключение электроэнергии

крым

новости крыма

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Часть Севастополя 8 мая останется без света из-за ремонтных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным пресс-службы, с 9 до 15 часов подача электроэнергии будет прекращена потребителям в поселке Камышлы и на территории садового товарищества "Помолог".В период 9:00 до 17 часов полуторачасовые отключения возможны в селе Резервном - адреса Арсланова, 2-А, 2-4, 1-13, Космонавтов, 1, Вишнякова, 18-30,15-33, Академика Королева, 6-10, 20-22, 28, 34-40, 1-3, 9-11, 15, 23-25, 29, 35-37, в Гончарном - на территории КСП "Красный Октябрь", по улицам Кичигина, 6-А, 6-Б, Ивана Голубца, 1-5, Матюшенко, 3-9.Также до пяти часов вечера временные отключения возможны по улицам Буденного, 6-А, 6-Б, 6-24, 35-А, 23, 31-59, Николая Музыки, 1, 7-13, 19-23, Степаненко, 12, Чапаева, 50-80, 21-А, 21-25, 29-41, Котовского, 48, Готская, 26-А/15,26-А/7,26-А/1, 2, 4, 5, 8, Короленко, 34-54, 65-А, 51-55, 59-75, Ватутина, 62-84, 55-А, 41-53, Николая Музыки, 57-59, Челябинская, 2-12, 1-А, 1-9, Артиллеристов, 2-20, 1-39, Кавказская, 13, Танкистов, 5-7, Донская, 4, 2-я линия Бомбор, 1-3,7-9, Героев Севастополя, 2-6, 18, Подольцева, 2-4, 1-5, Колодкина, 96-А, 94-А, 76, 80-82, 94-98, 102-1, 63, 67-69, 679-683, 1139, Бориса Шейнина, 52, 66, 76, 80-82, 86, В. Шевалева, 6-А, 4-А, 6/1, 12, Танкистов, 54-58, 60-76, 82-84, 88, 92, 51-67, 71, 75-77, 81, Донская, 96-Б, 88-94, 102, Каспийская, 2-54, 9-17, 63, Карла Либкнехта, 49, 55, Волынская, 24-1, 2-30, 11-21, Гармаша, 90-92, 111-117, Героев Севастополя, 54, 58-60, Матроса Кошки, 8, Островского, 73-75, Комсомольская, 86, Владимира Папидзе, 1, 12, 20, 27, Павла Елисова, 28, 764, 15-А, 21, 31, Танкиста Ревкова, 28, 31, Летчицы Е. Бершанской, 28, 57, Ильи Поликахина, 16. В переулках Кирьянова, 32, Перекомский, 2-4, 5/1, 1-21, Галицкий, 3, Блиндажный, 3, 9, Школьный, 2-8, на территории СТ "Сапун-гора", 1186, 1216, 1418, 1649, 1784, 1389, 1403, 1403, 1433, 1437-1439, в проездах Танкистов, 10, 5/7, 9-А, 9 и Коробкова, 58-А, 58, 33-63, 2, на Петровском спуске, 11-35, по Фиолентовскому шоссе,18-Б, 18.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияВ Крыму модернизируют объекты энергетикиТарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и вода

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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