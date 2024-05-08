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Заминированный схрон с иностранным вооружением нашли под Авдеевкой
Заминированный схрон с иностранным вооружением нашли под Авдеевкой - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Заминированный схрон с иностранным вооружением нашли под Авдеевкой
Оружие из США и Швеции нашли сотрудники военной контрразведки и ФСБ России. Боеприпасы были спрятаны в заминированном схроне в пригороде Авдеевки, сообщил глава РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T07:40
2024-05-08T07:40
2024-05-08T07:40
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
денис пушилин
поставки западного оружия украине
авдеевка
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Оружие из США и Швеции нашли сотрудники военной контрразведки и ФСБ России. Боеприпасы были спрятаны в заминированном схроне в пригороде Авдеевки, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По словам Пушилина, контрразведчики продолжают проведение оперативных мероприятий, направленных на демилитаризацию и денацификацию освобождаемых населенных пунктов ДНР.Это уже не первый заминированный схрон с западным вооружением, обнаруженный в Донбассе. В апреле специалисты ФСБ и контрразведки Южного военного округа обнаружили заминированный схрон украинских боевиков в Ясиноватском районе ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовившего теракты украинского агента ликвидировали в ЛенобластиЧисло терактов в России за год выросло более чем втроеКонстантинов: терроризм – сущность СБУ и режима Зеленского
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), события в донбассе, денис пушилин, поставки западного оружия украине, авдеевка, ситуация в донбассе: новости и комментарии, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Заминированный схрон с иностранным вооружением нашли под Авдеевкой
В пригороде Авдеевки нашли заминированный схрон с вооружением из США и Швеции – Пушилин