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Заминированный схрон с иностранным вооружением нашли под Авдеевкой - РИА Новости Крым, 08.05.2024
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Заминированный схрон с иностранным вооружением нашли под Авдеевкой
Заминированный схрон с иностранным вооружением нашли под Авдеевкой - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Заминированный схрон с иностранным вооружением нашли под Авдеевкой
Оружие из США и Швеции нашли сотрудники военной контрразведки и ФСБ России. Боеприпасы были спрятаны в заминированном схроне в пригороде Авдеевки, сообщил глава РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T07:40
2024-05-08T07:40
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
денис пушилин
поставки западного оружия украине
авдеевка
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Оружие из США и Швеции нашли сотрудники военной контрразведки и ФСБ России. Боеприпасы были спрятаны в заминированном схроне в пригороде Авдеевки, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По словам Пушилина, контрразведчики продолжают проведение оперативных мероприятий, направленных на демилитаризацию и денацификацию освобождаемых населенных пунктов ДНР.Это уже не первый заминированный схрон с западным вооружением, обнаруженный в Донбассе. В апреле специалисты ФСБ и контрразведки Южного военного округа обнаружили заминированный схрон украинских боевиков в Ясиноватском районе ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовившего теракты украинского агента ликвидировали в ЛенобластиЧисло терактов в России за год выросло более чем втроеКонстантинов: терроризм – сущность СБУ и режима Зеленского
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), события в донбассе, денис пушилин, поставки западного оружия украине, авдеевка, ситуация в донбассе: новости и комментарии, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Заминированный схрон с иностранным вооружением нашли под Авдеевкой

В пригороде Авдеевки нашли заминированный схрон с вооружением из США и Швеции – Пушилин

07:40 08.05.2024
 
© Telegram-канал главы ДНР Дениса ПушилинаЗаминированный схрон с иностранным вооружением нашли под Авдеевкой
Заминированный схрон с иностранным вооружением нашли под Авдеевкой
© Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Оружие из США и Швеции нашли сотрудники военной контрразведки и ФСБ России. Боеприпасы были спрятаны в заминированном схроне в пригороде Авдеевки, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Осмотрев схрон, спецслужбы обнаружили в нем один американский ПТРК FGM-148 Javelin, два ручных противотанковых гранатомета РПГ Sakrat, сделанных в Швеции, два реактивных пехотных огнемета РПО-А, осколочных гранатометных выстрелов ВОГ-25 насчитали 28 штук, а патронов калибром 7,62x54 – 800", - перечислил он в своем Telegram-канале.

По словам Пушилина, контрразведчики продолжают проведение оперативных мероприятий, направленных на демилитаризацию и денацификацию освобождаемых населенных пунктов ДНР.
Это уже не первый заминированный схрон с западным вооружением, обнаруженный в Донбассе. В апреле специалисты ФСБ и контрразведки Южного военного округа обнаружили заминированный схрон украинских боевиков в Ясиноватском районе ДНР.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеДенис ПушилинПоставки западного оружия УкраинеАвдеевкаСитуация в Донбассе: новости и комментарииНовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
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