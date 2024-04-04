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Заминированный схрон с западным оружием обнаружен в ДНР
Заминированный схрон с западным оружием обнаружен в ДНР - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Заминированный схрон с западным оружием обнаружен в ДНР
Специалисты ФСБ и контрразведки Южного военного округа обнаружили заминированный схрон украинских боевиков в Ясиноватском районе ДНР. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T08:22
2024-04-04T08:22
2024-04-04T08:26
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
денис пушилин
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
поставки западного оружия украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Специалисты ФСБ и контрразведки Южного военного округа обнаружили заминированный схрон украинских боевиков в Ясиноватском районе ДНР. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Схрон был заминирован. Там хранились вооружения израильского, британского, американского и швейцарского производства. уточнил он.Специалисты УФСБ уничтожили обнаруженное вооружения на месте накладными зарядами.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и других регионах силовики задержали 119 подпольных оружейниковФСБ обнаружила схрон боеприпасов в Херсонской областиТайник с оружием найден в порту Мариуполя
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, денис пушилин, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), поставки западного оружия украине, новости
Заминированный схрон с западным оружием обнаружен в ДНР
ФСБ уничтожили заминированный схрон с оружием западного производства в Донбассе - Пушилин
08:22 04.04.2024 (обновлено: 08:26 04.04.2024)