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Заминированный схрон с западным оружием обнаружен в ДНР

Заминированный схрон с западным оружием обнаружен в ДНР - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Заминированный схрон с западным оружием обнаружен в ДНР

Специалисты ФСБ и контрразведки Южного военного округа обнаружили заминированный схрон украинских боевиков в Ясиноватском районе ДНР. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T08:22

2024-04-04T08:22

2024-04-04T08:26

донецкая народная республика (днр)

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

денис пушилин

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

поставки западного оружия украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Специалисты ФСБ и контрразведки Южного военного округа обнаружили заминированный схрон украинских боевиков в Ясиноватском районе ДНР. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Схрон был заминирован. Там хранились вооружения израильского, британского, американского и швейцарского производства. уточнил он.Специалисты УФСБ уничтожили обнаруженное вооружения на месте накладными зарядами.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и других регионах силовики задержали 119 подпольных оружейниковФСБ обнаружила схрон боеприпасов в Херсонской областиТайник с оружием найден в порту Мариуполя

донецкая народная республика (днр)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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