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Заминированный схрон с западным оружием обнаружен в ДНР - РИА Новости Крым, 04.04.2024
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Заминированный схрон с западным оружием обнаружен в ДНР
Заминированный схрон с западным оружием обнаружен в ДНР - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Заминированный схрон с западным оружием обнаружен в ДНР
Специалисты ФСБ и контрразведки Южного военного округа обнаружили заминированный схрон украинских боевиков в Ясиноватском районе ДНР. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T08:22
2024-04-04T08:26
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
денис пушилин
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поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Специалисты ФСБ и контрразведки Южного военного округа обнаружили заминированный схрон украинских боевиков в Ясиноватском районе ДНР. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Схрон был заминирован. Там хранились вооружения израильского, британского, американского и швейцарского производства. уточнил он.Специалисты УФСБ уничтожили обнаруженное вооружения на месте накладными зарядами.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и других регионах силовики задержали 119 подпольных оружейниковФСБ обнаружила схрон боеприпасов в Херсонской областиТайник с оружием найден в порту Мариуполя
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, денис пушилин, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), поставки западного оружия украине, новости
Заминированный схрон с западным оружием обнаружен в ДНР

ФСБ уничтожили заминированный схрон с оружием западного производства в Донбассе - Пушилин

08:22 04.04.2024 (обновлено: 08:26 04.04.2024)
 
© Telegram-канал главы ДНР Дениса ПушилинаВ ДНР уничтожен заминированный схрон с оружием западного производства - Пушилин
В ДНР уничтожен заминированный схрон с оружием западного производства - Пушилин
© Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Специалисты ФСБ и контрразведки Южного военного округа обнаружили заминированный схрон украинских боевиков в Ясиноватском районе ДНР. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Схрон был заминирован. Там хранились вооружения израильского, британского, американского и швейцарского производства. уточнил он.
"В Ясиноватском районе ДНР обнаружен заминированный схрон с иностранным вооружением, заготовленный украинскими войсками при отступлении на Авдеевском направлении. В нем обнаружены автоматы Калашникова АК-74, АК-12 – 9 шт; РПГ RGW-90 израильского производства – 1 шт; РПГ ASM L1A1 британского производства – 2 шт; РПГ M136a1 американского производства – 2 шт; РПГ RSV M4740 производства Швеции – 4 шт", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Специалисты УФСБ уничтожили обнаруженное вооружения на месте накладными зарядами.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеДенис ПушилинФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Поставки западного оружия УкраинеНовости
 
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