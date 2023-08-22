https://crimea.ria.ru/20230822/taynik-s-oruzhiem-nayden-v-portu-mariupolya-1130878514.html
Тайник с оружием найден в порту Мариуполя
Тайник с оружием найден в порту Мариуполя - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Тайник с оружием найден в порту Мариуполя
Сотрудники ФСБ России обнаружили и изъяли в морском порту Мариуполя тайник с оружием и боеприпасами, организованный боевиками полка "Азов"*. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T17:11
2023-08-22T17:11
2023-08-22T17:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России обнаружили и изъяли в морском порту Мариуполя тайник с оружием и боеприпасами, организованный боевиками полка "Азов"*. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства сообщает РИА Новости.По информации ФСБ, тайник предназначался для обеспечения деятельности диверсантов и совершения терактов на территории республики. В нем находилось пять пулеметов РПК-74, пять автоматов АК-74, один автомат АКМ и четыре тысячи патронов калибра 5,45 миллиметра.* Запрещенная в России террористическая организация.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянин пойман при попытке купить секретную военную продукцию – ФСБФСБ задержала в Крыму работавшего на украинские спецслужбы информатораПособников ВСУ задержали в Херсонской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, антитеррор, мариуполь, донецкая народная республика (днр), оружие, диверсия
Тайник с оружием найден в порту Мариуполя
ФСБ: в порту Мариуполя обнаружен тайник с пулеметами и автоматами
17:11 22.08.2023 (обновлено: 17:13 22.08.2023)