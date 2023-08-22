https://crimea.ria.ru/20230822/taynik-s-oruzhiem-nayden-v-portu-mariupolya-1130878514.html

Тайник с оружием найден в порту Мариуполя

Тайник с оружием найден в порту Мариуполя - РИА Новости Крым, 22.08.2023

Тайник с оружием найден в порту Мариуполя

Сотрудники ФСБ России обнаружили и изъяли в морском порту Мариуполя тайник с оружием и боеприпасами, организованный боевиками полка "Азов"*. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T17:11

2023-08-22T17:11

2023-08-22T17:13

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России обнаружили и изъяли в морском порту Мариуполя тайник с оружием и боеприпасами, организованный боевиками полка "Азов"*. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства сообщает РИА Новости.По информации ФСБ, тайник предназначался для обеспечения деятельности диверсантов и совершения терактов на территории республики. В нем находилось пять пулеметов РПК-74, пять автоматов АК-74, один автомат АКМ и четыре тысячи патронов калибра 5,45 миллиметра.* Запрещенная в России террористическая организация.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянин пойман при попытке купить секретную военную продукцию – ФСБФСБ задержала в Крыму работавшего на украинские спецслужбы информатораПособников ВСУ задержали в Херсонской области

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, антитеррор, мариуполь, донецкая народная республика (днр), оружие, диверсия