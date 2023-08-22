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Тайник с оружием найден в порту Мариуполя - РИА Новости Крым, 22.08.2023
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Тайник с оружием найден в порту Мариуполя
Тайник с оружием найден в порту Мариуполя - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Тайник с оружием найден в порту Мариуполя
Сотрудники ФСБ России обнаружили и изъяли в морском порту Мариуполя тайник с оружием и боеприпасами, организованный боевиками полка "Азов"*. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 22.08.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России обнаружили и изъяли в морском порту Мариуполя тайник с оружием и боеприпасами, организованный боевиками полка "Азов"*. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства сообщает РИА Новости.По информации ФСБ, тайник предназначался для обеспечения деятельности диверсантов и совершения терактов на территории республики. В нем находилось пять пулеметов РПК-74, пять автоматов АК-74, один автомат АКМ и четыре тысячи патронов калибра 5,45 миллиметра.* Запрещенная в России террористическая организация.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянин пойман при попытке купить секретную военную продукцию – ФСБФСБ задержала в Крыму работавшего на украинские спецслужбы информатораПособников ВСУ задержали в Херсонской области
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, антитеррор, мариуполь, донецкая народная республика (днр), оружие, диверсия
Тайник с оружием найден в порту Мариуполя

ФСБ: в порту Мариуполя обнаружен тайник с пулеметами и автоматами

17:11 22.08.2023 (обновлено: 17:13 22.08.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкПричал в Мариуполе
Причал в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России обнаружили и изъяли в морском порту Мариуполя тайник с оружием и боеприпасами, организованный боевиками полка "Азов"*. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства сообщает РИА Новости.
"В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и УФСБ России по Южному военному округу в акватории порта города Мариуполь обнаружен и изъят тайник с оружием и боеприпасами. Схрон был организован боевиками из полка "Азов"* во время боев за Мариуполь", - говорится в сообщении.
По информации ФСБ, тайник предназначался для обеспечения деятельности диверсантов и совершения терактов на территории республики. В нем находилось пять пулеметов РПК-74, пять автоматов АК-74, один автомат АКМ и четыре тысячи патронов калибра 5,45 миллиметра.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиАнтитеррорМариупольДонецкая Народная Республика (ДНР)ОружиеДиверсия
 
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