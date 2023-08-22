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Россиянин пойман при попытке купить секретную военную продукцию – ФСБ - РИА Новости Крым, 22.08.2023
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Россиянин пойман при попытке купить секретную военную продукцию – ФСБ
Россиянин пойман при попытке купить секретную военную продукцию – ФСБ - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Россиянин пойман при попытке купить секретную военную продукцию – ФСБ
Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области россиянина, который пытался купить секретную военную продукцию для перепродажи. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T14:38
2023-08-22T14:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области россиянина, который пытался купить секретную военную продукцию для перепродажи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону.Секретная военная продукция ему была нужна для перепродажи, уточнили в ведомстве.Возбуждено уголовное дело по статье 283.1 УК России "Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну". Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.Правоохранители выявляют возможных соучастников задержанного.Ранее суд приговорил жителя Симферополя к 3,5 годам лишения свободы за контрабанду военной продукции из Крыма в США и Западную Европу. Злоумышленник приобретал продукцию химзащиты онлайн у частных лиц, а затем перепродавал в собственном интернет-магазине. Товары высылались международными почтовыми отправлениями в США, Грецию, Германию, Францию, Великобританию.
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Новости
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, новости крыма, ростов-на-дону, ростовская область, происшествия
Россиянин пойман при попытке купить секретную военную продукцию – ФСБ

ФСБ: житель Ростовской области задержан при попытке купить секретное военное изделие

14:38 22.08.2023 (обновлено: 14:39 22.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области россиянина, который пытался купить секретную военную продукцию для перепродажи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону.
"Гражданин был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при попытке приобрести секретное военное изделие, о секретности которого был осведомлен", - говорится в сообщении.
Секретная военная продукция ему была нужна для перепродажи, уточнили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье 283.1 УК России "Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну". Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
Правоохранители выявляют возможных соучастников задержанного.
Ранее суд приговорил жителя Симферополя к 3,5 годам лишения свободы за контрабанду военной продукции из Крыма в США и Западную Европу. Злоумышленник приобретал продукцию химзащиты онлайн у частных лиц, а затем перепродавал в собственном интернет-магазине. Товары высылались международными почтовыми отправлениями в США, Грецию, Германию, Францию, Великобританию.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
10 августа, 10:41
Дело о госизмене: ФСБ задержала пособника ВСУ
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