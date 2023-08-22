https://crimea.ria.ru/20230822/rossiyanin-poyman-pri-popytke-kupit-sekretnuyu-voennuyu-produktsiyu--fsb-1130874363.html

Россиянин пойман при попытке купить секретную военную продукцию – ФСБ

Россиянин пойман при попытке купить секретную военную продукцию – ФСБ - РИА Новости Крым, 22.08.2023

Россиянин пойман при попытке купить секретную военную продукцию – ФСБ

Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области россиянина, который пытался купить секретную военную продукцию для перепродажи. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T14:38

2023-08-22T14:38

2023-08-22T14:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области россиянина, который пытался купить секретную военную продукцию для перепродажи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону.Секретная военная продукция ему была нужна для перепродажи, уточнили в ведомстве.Возбуждено уголовное дело по статье 283.1 УК России "Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну". Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.Правоохранители выявляют возможных соучастников задержанного.Ранее суд приговорил жителя Симферополя к 3,5 годам лишения свободы за контрабанду военной продукции из Крыма в США и Западную Европу. Злоумышленник приобретал продукцию химзащиты онлайн у частных лиц, а затем перепродавал в собственном интернет-магазине. Товары высылались международными почтовыми отправлениями в США, Грецию, Германию, Францию, Великобританию.

https://crimea.ria.ru/20230810/delo-o-gosizmene-fsb-zaderzhala-posobnika-vsu-1130645034.html

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2023

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, новости крыма, ростов-на-дону, ростовская область, происшествия