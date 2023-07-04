https://crimea.ria.ru/20230704/kontrabanda-voennoy-produktsii-iz-kryma-v-ssha-organizatoru-dali-srok-1129800102.html

Контрабанда военной продукции из Крыма в США: организатору дали срок

Контрабанда военной продукции из Крыма в США: организатору дали срок - РИА Новости Крым, 04.07.2023

Контрабанда военной продукции из Крыма в США: организатору дали срок

Сотрудники Крымской и Южной оперативной таможен совместно с региональным управлением ФСБ пресекли очередной канал контрабанды военной продукции из Крыма в США и РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T13:17

2023-07-04T13:17

2023-07-04T13:17

крымская таможня

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Крымской и Южной оперативной таможен совместно с региональным управлением ФСБ пресекли очередной канал контрабанды военной продукции из Крыма в США и Западную Европу, организатор схемы приговорен к трем с половиной годам тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба Крымской таможни.В документах мужчина указывал, что отправляет продукцию гражданского назначения, в том числе шапки, сумки и маски. Однако экспертиза установила, что все это военная атрибутика, которую физические лица по закону не имеют права продавать за рубеж.По данным ведомства, злоумышленник совершил 11 попыток контрабанды товаров за рубеж, все они были пресечены таможенниками.При обысках в гараже нарушителя правоохранители обнаружили оборудованный склад, на котором хранились более 200 единиц товаров военного назначения. Вся продукция изъята.Суд признал симферопольца виновным и приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, таможенники перехватили семь посылок, отправленных 40-летним жителем Симферополя в США, Канаду и Норвегию, с комплектующими военного назначения. В их числе шлем-маски, керамико-композитная унифицированная бронепанель для бронежилета, универсальный модульный жилет транспортный (разгрузочный жилет), комплект защиты коленных и локтевых суставов, индивидуальный фильтр для очистки воды, прибор ночного видения.Читайте также на РИА Новости Крым:Причастные к контрабанде цезия-137 из России арестованыБорьба с контрабандой: эксперт пояснил запрет вывоза патронов из РоссииПерекрыт канал контрабанды военной продукции из Крыма

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская таможня, контрабанда, новости крыма, крым, закон и право, общество, приговор