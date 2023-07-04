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Контрабанда военной продукции из Крыма в США: организатору дали срок - РИА Новости Крым, 04.07.2023
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Контрабанда военной продукции из Крыма в США: организатору дали срок
Контрабанда военной продукции из Крыма в США: организатору дали срок - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Контрабанда военной продукции из Крыма в США: организатору дали срок
Сотрудники Крымской и Южной оперативной таможен совместно с региональным управлением ФСБ пресекли очередной канал контрабанды военной продукции из Крыма в США и РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T13:17
2023-07-04T13:17
крымская таможня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Крымской и Южной оперативной таможен совместно с региональным управлением ФСБ пресекли очередной канал контрабанды военной продукции из Крыма в США и Западную Европу, организатор схемы приговорен к трем с половиной годам тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба Крымской таможни.В документах мужчина указывал, что отправляет продукцию гражданского назначения, в том числе шапки, сумки и маски. Однако экспертиза установила, что все это военная атрибутика, которую физические лица по закону не имеют права продавать за рубеж.По данным ведомства, злоумышленник совершил 11 попыток контрабанды товаров за рубеж, все они были пресечены таможенниками.При обысках в гараже нарушителя правоохранители обнаружили оборудованный склад, на котором хранились более 200 единиц товаров военного назначения. Вся продукция изъята.Суд признал симферопольца виновным и приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, таможенники перехватили семь посылок, отправленных 40-летним жителем Симферополя в США, Канаду и Норвегию, с комплектующими военного назначения. В их числе шлем-маски, керамико-композитная унифицированная бронепанель для бронежилета, универсальный модульный жилет транспортный (разгрузочный жилет), комплект защиты коленных и локтевых суставов, индивидуальный фильтр для очистки воды, прибор ночного видения.Читайте также на РИА Новости Крым:Причастные к контрабанде цезия-137 из России арестованыБорьба с контрабандой: эксперт пояснил запрет вывоза патронов из РоссииПерекрыт канал контрабанды военной продукции из Крыма
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Новости
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РИА Новости Крым
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крымская таможня, контрабанда, новости крыма, крым, закон и право, общество, приговор
Контрабанда военной продукции из Крыма в США: организатору дали срок

Житель Крыма получил 3,5 года тюрьмы за контрабанду военной продукции в США и Европу

13:17 04.07.2023
 
© Крымская таможняЖитель Крыма получил 3,5 года тюрьмы за контрабанду военной продукции в США и Европу
Житель Крыма получил 3,5 года тюрьмы за контрабанду военной продукции в США и Европу
© Крымская таможня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Крымской и Южной оперативной таможен совместно с региональным управлением ФСБ пресекли очередной канал контрабанды военной продукции из Крыма в США и Западную Европу, организатор схемы приговорен к трем с половиной годам тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба Крымской таможни.
"Организатором преступной схемы оказался 40-летний житель Симферополя. Злоумышленник приобретал продукцию химзащиты онлайн у частных лиц, а затем перепродавал в собственном интернет-магазине. Товары высылались международными почтовыми отправлениями в США, Грецию, Германию, Францию, Великобританию", – говорится в сообщении.
В документах мужчина указывал, что отправляет продукцию гражданского назначения, в том числе шапки, сумки и маски. Однако экспертиза установила, что все это военная атрибутика, которую физические лица по закону не имеют права продавать за рубеж.
© Крымская таможняЖитель Крыма получил 3,5 года тюрьмы за контрабанду военной продукции в США и Европу
Житель Крыма получил 3,5 года тюрьмы за контрабанду военной продукции в США и Европу
© Крымская таможня
Житель Крыма получил 3,5 года тюрьмы за контрабанду военной продукции в США и Европу
По данным ведомства, злоумышленник совершил 11 попыток контрабанды товаров за рубеж, все они были пресечены таможенниками.
При обысках в гараже нарушителя правоохранители обнаружили оборудованный склад, на котором хранились более 200 единиц товаров военного назначения. Вся продукция изъята.
Суд признал симферопольца виновным и приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, таможенники перехватили семь посылок, отправленных 40-летним жителем Симферополя в США, Канаду и Норвегию, с комплектующими военного назначения. В их числе шлем-маски, керамико-композитная унифицированная бронепанель для бронежилета, универсальный модульный жилет транспортный (разгрузочный жилет), комплект защиты коленных и локтевых суставов, индивидуальный фильтр для очистки воды, прибор ночного видения.
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Крымская таможняКонтрабандаНовости КрымаКрымЗакон и правоОбществоПриговор
 
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