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Перекрыт канал контрабанды военной продукции из Крыма
Перекрыт канал контрабанды военной продукции из Крыма - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Перекрыт канал контрабанды военной продукции из Крыма
Таможенники перекрыли канал контрабанды военной продукции из Крыма в Японию, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной... РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T18:24
2023-04-25T18:24
2023-04-25T18:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Таможенники перекрыли канал контрабанды военной продукции из Крыма в Японию, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы. В сопроводительных документах было указано, что товары имеют гражданское назначение, однако сотрудники органов подтвердили военное назначение груза. Правоохранители провели обыски в квартире и гаражных боксах симферопольца. "Обнаружены другие предметы военной экипировки, которые, вероятно, также готовились к отправке за рубеж: защитные противоосколочные очки и наручные часы с функцией выявления источников ионизированного излучения", - уточнили в ФТС Таможенники изъяли жесткие диски, компьютеры и документацию, которые имеют значение для расследования. Возбуждено два уголовных дела. Нарушителю грозит от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Проверки на границе: пять самых значимых крымских контрабандных "уловов"Таможне разрешили передавать конфискат властямЦарские монеты и купюры с Крымом пытались контрабандой вывезти в Китай
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таможня, крымская таможня, происшествия, крым, оружие, япония, новости, новости крыма
Перекрыт канал контрабанды военной продукции из Крыма
ФТС: таможенники перекрыли канал контрабанды военной продукции из Крыма
18:24 25.04.2023 (обновлено: 18:27 25.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Таможенники перекрыли канал контрабанды военной продукции из Крыма в Японию, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.
"22-летний житель Симферополя переправлял товары из Крыма в посылках. Таможенники перехватили две направлявшиеся в Японию посылки с бронепанелями для общевойскового бронежилета",- говорится в Telegram-канале ведомства.
В сопроводительных документах было указано, что товары имеют гражданское назначение, однако сотрудники органов подтвердили военное назначение груза. Правоохранители провели обыски в квартире и гаражных боксах симферопольца.
"Обнаружены другие предметы военной экипировки, которые, вероятно, также готовились к отправке за рубеж: защитные противоосколочные очки и наручные часы с функцией выявления источников ионизированного излучения", - уточнили в ФТС Таможенники изъяли жесткие диски, компьютеры и документацию, которые имеют значение для расследования.
Возбуждено два уголовных дела. Нарушителю грозит от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.
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