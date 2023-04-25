https://crimea.ria.ru/20230425/perekryt-kanal-kontrabandy-voennoy-produktsii-iz-kryma--1128360970.html

Перекрыт канал контрабанды военной продукции из Крыма

Перекрыт канал контрабанды военной продукции из Крыма - РИА Новости Крым, 25.04.2023

Перекрыт канал контрабанды военной продукции из Крыма

Таможенники перекрыли канал контрабанды военной продукции из Крыма в Японию, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной... РИА Новости Крым, 25.04.2023

2023-04-25T18:24

2023-04-25T18:24

2023-04-25T18:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Таможенники перекрыли канал контрабанды военной продукции из Крыма в Японию, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы. В сопроводительных документах было указано, что товары имеют гражданское назначение, однако сотрудники органов подтвердили военное назначение груза. Правоохранители провели обыски в квартире и гаражных боксах симферопольца. "Обнаружены другие предметы военной экипировки, которые, вероятно, также готовились к отправке за рубеж: защитные противоосколочные очки и наручные часы с функцией выявления источников ионизированного излучения", - уточнили в ФТС Таможенники изъяли жесткие диски, компьютеры и документацию, которые имеют значение для расследования. Возбуждено два уголовных дела. Нарушителю грозит от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Проверки на границе: пять самых значимых крымских контрабандных "уловов"Таможне разрешили передавать конфискат властямЦарские монеты и купюры с Крымом пытались контрабандой вывезти в Китай

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таможня, крымская таможня, происшествия, крым, оружие, япония, новости, новости крыма