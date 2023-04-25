Рейтинг@Mail.ru
Перекрыт канал контрабанды военной продукции из Крыма - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230425/perekryt-kanal-kontrabandy-voennoy-produktsii-iz-kryma--1128360970.html
Перекрыт канал контрабанды военной продукции из Крыма
Перекрыт канал контрабанды военной продукции из Крыма - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Перекрыт канал контрабанды военной продукции из Крыма
Таможенники перекрыли канал контрабанды военной продукции из Крыма в Японию, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной... РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T18:24
2023-04-25T18:27
таможня
крымская таможня
происшествия
крым
оружие
япония
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/19/1128358513_0:1482:1844:2519_1920x0_80_0_0_90973f9a0af241a17e7d85e8ed171e2c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Таможенники перекрыли канал контрабанды военной продукции из Крыма в Японию, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы. В сопроводительных документах было указано, что товары имеют гражданское назначение, однако сотрудники органов подтвердили военное назначение груза. Правоохранители провели обыски в квартире и гаражных боксах симферопольца. "Обнаружены другие предметы военной экипировки, которые, вероятно, также готовились к отправке за рубеж: защитные противоосколочные очки и наручные часы с функцией выявления источников ионизированного излучения", - уточнили в ФТС Таможенники изъяли жесткие диски, компьютеры и документацию, которые имеют значение для расследования. Возбуждено два уголовных дела. Нарушителю грозит от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Проверки на границе: пять самых значимых крымских контрабандных "уловов"Таможне разрешили передавать конфискат властямЦарские монеты и купюры с Крымом пытались контрабандой вывезти в Китай
крым
япония
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/19/1128358513_0:1309:1844:2692_1920x0_80_0_0_8bcc0932959a6383a5283d52708782bd.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
таможня, крымская таможня, происшествия, крым, оружие, япония, новости, новости крыма
Перекрыт канал контрабанды военной продукции из Крыма

ФТС: таможенники перекрыли канал контрабанды военной продукции из Крыма

18:24 25.04.2023 (обновлено: 18:27 25.04.2023)
 
© Южное таможенное управлениеТаможенники перекрыли канал контрабанды военной продукции из Крыма
Таможенники перекрыли канал контрабанды военной продукции из Крыма
© Южное таможенное управление
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Таможенники перекрыли канал контрабанды военной продукции из Крыма в Японию, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.
"22-летний житель Симферополя переправлял товары из Крыма в посылках. Таможенники перехватили две направлявшиеся в Японию посылки с бронепанелями для общевойскового бронежилета",- говорится в Telegram-канале ведомства.
В сопроводительных документах было указано, что товары имеют гражданское назначение, однако сотрудники органов подтвердили военное назначение груза. Правоохранители провели обыски в квартире и гаражных боксах симферопольца.
"Обнаружены другие предметы военной экипировки, которые, вероятно, также готовились к отправке за рубеж: защитные противоосколочные очки и наручные часы с функцией выявления источников ионизированного излучения", - уточнили в ФТС Таможенники изъяли жесткие диски, компьютеры и документацию, которые имеют значение для расследования.
Возбуждено два уголовных дела. Нарушителю грозит от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Проверки на границе: пять самых значимых крымских контрабандных "уловов"
Таможне разрешили передавать конфискат властям
Царские монеты и купюры с Крымом пытались контрабандой вывезти в Китай
ТаможняКрымская таможняПроисшествияКрымОружиеЯпонияНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:55В Крыму 18 сел на два дня останутся без газа
19:37Ждать ли потепления в Крыму на майских праздниках
19:19В мае на Крымском мосту будут проверять 250 авто в час, в июне более 700
18:51По земле и монорельс: Сальдо о дороге по Арабатской стрелке в Крым
18:24Перекрыт канал контрабанды военной продукции из Крыма
18:11Многоуровневая парковка появится в центре Ялты: когда и где
17:5115 украинских беспилотников сбиты средствами ПВО – Минобороны
17:40ВСУ несут потери: уничтожено за сутки около 650 украинских солдат
17:17Четыре группы украинских диверсантов разбиты в зоне СВО
16:56"Черномор Авто" начал продавать новый полноприводный Оmoda С5
16:36Минтранс РК: когда пустят электрички из Крыма в Херсонскою область
15:52Новая атака на Белгородскую область – пять сел без света
15:13Кто может получить ипотечные каникулы - список граждан расширили
14:21Новую трассу из Керчи в Джанкой хотят построить в Крыму - Аксенов
14:04Байден заявил, что хочет стать президентом
13:55Мир на пороге третьей мировой войны - Медведев об СВО и ядерном оружии
13:31Импортозамещение и оборонка: завод "Фиолент" в 4 раза нарастил заказы
13:2119-летнему евпаторийцу грозит до 6 лет тюрьмы за мошенничество
13:07В центре Керчи сбили мужчину
12:52Сильный оползень в Сочи - 50 улиц остались без водоснабжения
Лента новостейМолния