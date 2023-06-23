https://crimea.ria.ru/20230623/prichastnye-k-kontrabande-tseziya-137-iz-rossii-arestovany-1129591490.html

Причастные к контрабанде цезия-137 из России арестованы

Причастные к контрабанде цезия-137 из России арестованы - РИА Новости Крым, 23.06.2023

Причастные к контрабанде цезия-137 из России арестованы

Суд арестовал четверых человек, причастных к контрабанде и попытке вывезти из России радиоактивное вещество цезий-137. Об этом со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T20:23

2023-06-23T20:23

2023-06-23T20:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Суд арестовал четверых человек, причастных к контрабанде и попытке вывезти из России радиоактивное вещество цезий-137. Об этом со ссылкой на пресс-службу Хорошевского суда Москвы пишет РИА Новости. Утром в пятницу в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что силовики с поличным задержали пятерых человек, пытавшихся вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137, стоимостью 3,5 миллиона долларов. В дальнейшем вещество хотели использовать в зоне спецоперации в ущерб интересам России. Отмечается, что злоумышленники действовали при координации гражданина Украины в интересах иностранного заказчика.В суде уточнили, что в отношении пятого подозреваемого ходатайство следователя об избрании ареста или более мягкой меры пресечения пока не поступало.Как указали в ФСБ, радиоизотоп цезий-137 используется в гамма-дефектоскопии, в инспекционно-досмотровых комплексах, в измерительной технике, для радиационной стерилизации пищевых продуктов, медицинских препаратов и лекарств, в радиотерапии для лечения злокачественных опухолей.При этом радиоактивный цезий является одним из основных так называемых дозообразующих радионуклидов - продуктов деления урана и плутония. Представляет большую опасность при попадании в организм человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержаны 5 человек за попытку вывезти из России радиоактивный цезий-137В Крыму пресекли канал контрабанды военной продукции в США и КанадуТерроризм и подготовка к свержению власти: крымчанину дали 20 лет тюрьмы

https://crimea.ria.ru/20230613/fsb-zaderzhala-eks-sotrudnikov-opk-rossii-za-rabotu-na-ukrainskuyu-razvedku-1129352965.html

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россия, происшествия, москва, контрабанда, безопасность, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), закон и право, суд, новости