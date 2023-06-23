https://crimea.ria.ru/20230623/v-krymu-presekli-kanal-kontrabandy-voennoy-produktsii-v-ssha-i-kanadu-1129578778.html

В Крыму пресекли канал контрабанды военной продукции в США и Канаду

В Крыму пресекли канал контрабанды военной продукции в США и Канаду - РИА Новости Крым, 23.06.2023

В Крыму пресекли канал контрабанды военной продукции в США и Канаду

Сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен перекрыли канал контрабанды военной продукции из Крыма за границу. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T12:10

2023-06-23T12:10

2023-06-23T12:10

таможня

крымская таможня

происшествия

сша

украина

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норвегия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен перекрыли канал контрабанды военной продукции из Крыма за границу. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской таможни.Правоохранители обыскали склад, арендуемый отправителем, и нашли там еще около 40 единиц военной продукции. В их числе - противогазы, плащ-палатки, бронежилеты, тактические разгрузочные жилеты, жетоны и нашивки с украинской и натовской символикой.Возбуждено семь уголовных дел - по фактам контрабанда боеприпасов, оружия массового поражения и другие. Следственные действия продолжаются.Ранее в пятницу сотрудники ФСБ задержали пять человек, пытавшихся вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137, который в дальнейшем хотели использовать в зоне спецоперации в ущерб интересам России.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержаны 5 человек за попытку вывезти из России радиоактивный цезий-137Борьба с контрабандой: эксперт пояснил запрет вывоза патронов из РоссииПерекрыт канал контрабанды военной продукции из Крыма

https://crimea.ria.ru/20230113/po-pochte-iz-indii-krymskaya-tamozhnya-presekla-kanal-vvoza-narkotikov-1126381179.html

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канада

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таможня, крымская таможня, происшествия, сша, украина, канада, норвегия