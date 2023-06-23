Рейтинг@Mail.ru
В Крыму пресекли канал контрабанды военной продукции в США и Канаду - РИА Новости Крым, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230623/v-krymu-presekli-kanal-kontrabandy-voennoy-produktsii-v-ssha-i-kanadu-1129578778.html
В Крыму пресекли канал контрабанды военной продукции в США и Канаду
В Крыму пресекли канал контрабанды военной продукции в США и Канаду - РИА Новости Крым, 23.06.2023
В Крыму пресекли канал контрабанды военной продукции в США и Канаду
Сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен перекрыли канал контрабанды военной продукции из Крыма за границу. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 23.06.2023
2023-06-23T12:10
2023-06-23T12:10
таможня
крымская таможня
происшествия
сша
украина
канада
норвегия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/17/1129578233_0:667:960:1207_1920x0_80_0_0_559adf21ac6bfcbc59b7dfe0837b60d4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен перекрыли канал контрабанды военной продукции из Крыма за границу. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской таможни.Правоохранители обыскали склад, арендуемый отправителем, и нашли там еще около 40 единиц военной продукции. В их числе - противогазы, плащ-палатки, бронежилеты, тактические разгрузочные жилеты, жетоны и нашивки с украинской и натовской символикой.Возбуждено семь уголовных дел - по фактам контрабанда боеприпасов, оружия массового поражения и другие. Следственные действия продолжаются.Ранее в пятницу сотрудники ФСБ задержали пять человек, пытавшихся вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137, который в дальнейшем хотели использовать в зоне спецоперации в ущерб интересам России.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержаны 5 человек за попытку вывезти из России радиоактивный цезий-137Борьба с контрабандой: эксперт пояснил запрет вывоза патронов из РоссииПерекрыт канал контрабанды военной продукции из Крыма
https://crimea.ria.ru/20230113/po-pochte-iz-indii-krymskaya-tamozhnya-presekla-kanal-vvoza-narkotikov-1126381179.html
сша
украина
канада
норвегия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/17/1129578233_0:560:960:1280_1920x0_80_0_0_1fd29a8a0c2edae8539e09f64b283abc.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
таможня, крымская таможня, происшествия, сша, украина, канада, норвегия
В Крыму пресекли канал контрабанды военной продукции в США и Канаду

Таможня пресекла канал контрабанды военных товаров из Крыма в США и Канаду

12:10 23.06.2023
 
© Пресс-служба Южной оперативной таможниТаможенники пресекли канал контрабанды военной продукции в США, Канаду и Норвегию
Таможенники пресекли канал контрабанды военной продукции в США, Канаду и Норвегию
© Пресс-служба Южной оперативной таможни
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен перекрыли канал контрабанды военной продукции из Крыма за границу. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской таможни.
"Таможенники перехватили семь посылок, отправленных 40-летним жителем Симферополя в США, Канаду и Норвегию, с комплектующими военного назначения. В коробках перемещались шлем-маски, керамико-композитная унифицированная бронепанель для бронежилета, универсальный модульный жилет транспортный (разгрузочный жилет), комплект защиты коленных и локтевых суставов, индивидуальный фильтр для очистки воды, прибор ночного видения", - говорится в сообщении на сайте таможни.
Правоохранители обыскали склад, арендуемый отправителем, и нашли там еще около 40 единиц военной продукции. В их числе - противогазы, плащ-палатки, бронежилеты, тактические разгрузочные жилеты, жетоны и нашивки с украинской и натовской символикой.
Возбуждено семь уголовных дел - по фактам контрабанда боеприпасов, оружия массового поражения и другие. Следственные действия продолжаются.
Ранее в пятницу сотрудники ФСБ задержали пять человек, пытавшихся вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137, который в дальнейшем хотели использовать в зоне спецоперации в ущерб интересам России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Задержаны 5 человек за попытку вывезти из России радиоактивный цезий-137
Борьба с контрабандой: эксперт пояснил запрет вывоза патронов из России
Перекрыт канал контрабанды военной продукции из Крыма
Таможенный пост - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 10:36
По почте из Индии: крымская таможня пресекла канал ввоза наркотиков
 
ТаможняКрымская таможняПроисшествияСШАУкраинаКанадаНорвегия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:26В Госдуме отреагировали на "прозрение" Обамы в отношении Крыма
13:14В семье тяжелобольной ребенок: что дает паллиативный статус
12:37Тренировка военных: в Севастополе громко
12:10В Крыму пресекли канал контрабанды военной продукции в США и Канаду
11:57"Нафтогаз" хочет взыскать с России компенсацию за имущество в Крыму
11:41Обама намекнул, чей Крым
11:02Сутки после ЧП на Чонгарском мосту: как организовано сообщение с Крымом
10:51Бьют по жилым массивам: ВСУ выпустили 72 снаряда по Херсонщине
10:29Группировка сил "Днепр" разбила позиции боевиков на Херсонщине
10:10В Крыму подросток за рулем ВАЗа сбил питбайк с детьми – двое пострадавших
09:52Хотят ли учить украинский язык школьники в новых регионах
09:31Погода, паромы и ситуация в проливе: как работает Керченская переправа
09:11Задержаны 5 человек за попытку вывезти из России радиоактивный цезий-137
08:55Тонкая работа: ювелир из Крыма наладил производство бронестекол для СВО
08:28Подземный трафик: кого и почему привлекает пещера "Таврида"
08:02Микрорайон Симферополя на сутки останется без воды - адреса
07:48Над Курском сбили беспилотник
07:20Газопровод поврежден на Южном берегу Крыма
07:02Более 60 улиц Симферополе на день останутся без света
00:01Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на пятницу
Лента новостейМолния