В Крыму пресекли канал контрабанды военной продукции в США и Канаду
Таможня пресекла канал контрабанды военных товаров из Крыма в США и Канаду
© Пресс-служба Южной оперативной таможниТаможенники пресекли канал контрабанды военной продукции в США, Канаду и Норвегию
© Пресс-служба Южной оперативной таможни
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен перекрыли канал контрабанды военной продукции из Крыма за границу. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской таможни.
"Таможенники перехватили семь посылок, отправленных 40-летним жителем Симферополя в США, Канаду и Норвегию, с комплектующими военного назначения. В коробках перемещались шлем-маски, керамико-композитная унифицированная бронепанель для бронежилета, универсальный модульный жилет транспортный (разгрузочный жилет), комплект защиты коленных и локтевых суставов, индивидуальный фильтр для очистки воды, прибор ночного видения", - говорится в сообщении на сайте таможни.
Правоохранители обыскали склад, арендуемый отправителем, и нашли там еще около 40 единиц военной продукции. В их числе - противогазы, плащ-палатки, бронежилеты, тактические разгрузочные жилеты, жетоны и нашивки с украинской и натовской символикой.
Возбуждено семь уголовных дел - по фактам контрабанда боеприпасов, оружия массового поражения и другие. Следственные действия продолжаются.
Ранее в пятницу сотрудники ФСБ задержали пять человек, пытавшихся вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137, который в дальнейшем хотели использовать в зоне спецоперации в ущерб интересам России.
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