https://crimea.ria.ru/20231004/godovalyy-rebenok-postradal-v-dtp-s-krossoverom-v-khersonskoy-oblasti-1131852311.html

Годовалый ребенок пострадал в ДТП с кроссовером в Херсонской области

Годовалый ребенок пострадал в ДТП с кроссовером в Херсонской области - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Годовалый ребенок пострадал в ДТП с кроссовером в Херсонской области

Годовалый малыш, пассажир "Жигулей", пострадал в результате столкновения автомобиля с кроссовером на перекрестке в Скадовске в Херсонской области. Об этом... РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T19:13

2023-10-04T19:13

2023-10-04T19:13

происшествия

херсонская область

дтп

скадовск

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Годовалый малыш, пассажир "Жигулей", пострадал в результате столкновения автомобиля с кроссовером на перекрестке в Скадовске в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.По данным ведомства, в результате аварии пострадали пассажиры ВАЗа, в том числе годовалый ребенок, которого перевозили в машине без автокресла.Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены скорой помощью в районную больницу. Полиция проводит проверку по факту дорожного инцидента.Ранее в пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что в Симферополе при столкновении двух легковушек пострадали двое детей. Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое легковушка сбила мопед – погибла женщинаВ Севастополе перевернулась иномарка: водитель был пьян

херсонская область

скадовск

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, херсонская область, дтп, скадовск, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)