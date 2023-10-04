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Годовалый ребенок пострадал в ДТП с кроссовером в Херсонской области
Годовалый ребенок пострадал в ДТП с кроссовером в Херсонской области - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Годовалый ребенок пострадал в ДТП с кроссовером в Херсонской области
Годовалый малыш, пассажир "Жигулей", пострадал в результате столкновения автомобиля с кроссовером на перекрестке в Скадовске в Херсонской области. Об этом... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T19:13
2023-10-04T19:13
2023-10-04T19:13
происшествия
херсонская область
дтп
скадовск
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Годовалый малыш, пассажир "Жигулей", пострадал в результате столкновения автомобиля с кроссовером на перекрестке в Скадовске в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.По данным ведомства, в результате аварии пострадали пассажиры ВАЗа, в том числе годовалый ребенок, которого перевозили в машине без автокресла.Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены скорой помощью в районную больницу. Полиция проводит проверку по факту дорожного инцидента.Ранее в пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что в Симферополе при столкновении двух легковушек пострадали двое детей. Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое легковушка сбила мопед – погибла женщинаВ Севастополе перевернулась иномарка: водитель был пьян
херсонская область
скадовск
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РИА Новости Крым
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происшествия, херсонская область, дтп, скадовск, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Годовалый ребенок пострадал в ДТП с кроссовером в Херсонской области
Годовалый ребенок пострадал и доставлен в больницу после аварии в Скадовске
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Годовалый малыш, пассажир "Жигулей", пострадал в результате столкновения автомобиля с кроссовером на перекрестке в Скадовске в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.
"41-летний местный житель, находясь за рулем автомобиля Chery Tiggo 7 Pro приближаясь к перекрестку… не уступил дорогу автомобилю ВАЗ 21065 под управлением 38-летнего жителя села Антоновка, который двигался по главному направлению по ул. Независимости, в результате чего автомобили совершили столкновение", – сообщили в МВД.
По данным ведомства, в результате аварии пострадали пассажиры ВАЗа, в том числе годовалый ребенок, которого перевозили в машине без автокресла.
Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены скорой помощью в районную больницу. Полиция проводит проверку по факту дорожного инцидента.
Ранее в пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили
, что в Симферополе при столкновении двух легковушек пострадали двое детей.
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