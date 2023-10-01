https://crimea.ria.ru/20231001/v-sevastopole-perevernulas-inomarka-voditel-byl-pyan-1131783762.html
В Севастополе перевернулась иномарка: водитель был пьян
В Севастополе перевернулась иномарка: водитель был пьян - РИА Новости Крым, 01.10.2023
В Севастополе перевернулась иномарка: водитель был пьян
В Севастополе перевернулась иномарка. По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в городской полиции. РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T19:15
2023-10-01T19:15
2023-10-01T19:18
ситуация на дорогах крыма
севастополь
происшествия
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
общество
полиция севастополя
транспорт
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/01/1131783651_0:0:1250:704_1920x0_80_0_0_fd04dbb16b3299ada84093ddb5d05fe4.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе перевернулась иномарка. По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в городской полиции.Отмечается, что ДТП произошло в воскресенье около пяти часов вечера на улице Карантинная.На месте работают специалисты, сотрудниками Госавтоинспекции по факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим проводится проверка.Ранее в управлении МВД по Севастополю сообщили о двух пострадавших в аварии на трассе Севастополь – Ялта, которая также произошла в воскресенье. Предварительно установлено, что 30-летний водитель грузового автомобиля "ГАЗель" выехал за пределы проезжей части дороги вправо, где врезался в дерево. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель фургона и его 13-летний пассажир. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе водитель грузовика протаранил три легковушкиДТП с автобусом в Севастополе: пострадала 75-летняя женщинаСбил семью с детьми в Крыму: пьяного водителя суд приговорил к трем годам
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/01/1131783651_65:0:1013:711_1920x0_80_0_0_d0577f2fb3276b690ae3e96707a824d3.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, общество, полиция севастополя, транспорт, новости крыма
В Севастополе перевернулась иномарка: водитель был пьян
В Севастополе пьяный водитель наехал на опору - иномарка перевернулось, мужчина в больнице
19:15 01.10.2023 (обновлено: 19:18 01.10.2023)