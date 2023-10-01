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В Севастополе перевернулась иномарка: водитель был пьян - РИА Новости Крым, 01.10.2023
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В Севастополе перевернулась иномарка: водитель был пьян
В Севастополе перевернулась иномарка: водитель был пьян - РИА Новости Крым, 01.10.2023
В Севастополе перевернулась иномарка: водитель был пьян
В Севастополе перевернулась иномарка. По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в городской полиции. РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T19:15
2023-10-01T19:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе перевернулась иномарка. По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в городской полиции.Отмечается, что ДТП произошло в воскресенье около пяти часов вечера на улице Карантинная.На месте работают специалисты, сотрудниками Госавтоинспекции по факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим проводится проверка.Ранее в управлении МВД по Севастополю сообщили о двух пострадавших в аварии на трассе Севастополь – Ялта, которая также произошла в воскресенье. Предварительно установлено, что 30-летний водитель грузового автомобиля "ГАЗель" выехал за пределы проезжей части дороги вправо, где врезался в дерево. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель фургона и его 13-летний пассажир. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе водитель грузовика протаранил три легковушкиДТП с автобусом в Севастополе: пострадала 75-летняя женщинаСбил семью с детьми в Крыму: пьяного водителя суд приговорил к трем годам
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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В Севастополе перевернулась иномарка: водитель был пьян

В Севастополе пьяный водитель наехал на опору - иномарка перевернулось, мужчина в больнице

19:15 01.10.2023 (обновлено: 19:18 01.10.2023)
 
© Полиция СевастополяВ Севастополе перевернулась иномарка
В Севастополе перевернулась иномарка
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе перевернулась иномарка. По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в городской полиции.
Отмечается, что ДТП произошло в воскресенье около пяти часов вечера на улице Карантинная.
"По предварительной информации Госавтоинспекции Севастополя, 36-летний водитель автомобиля Audi в районе ул. Карантинная произвел наезд на препятствие (световую опору) с последующим опрокидыванием. В результате ДТП с травмами различной степени тяжести водитель иномарки был доставлен в городскую больницу. У него установлено состояние опьянения", - сказано в сообщении.
На месте работают специалисты, сотрудниками Госавтоинспекции по факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим проводится проверка.
Ранее в управлении МВД по Севастополю сообщили о двух пострадавших в аварии на трассе Севастополь – Ялта, которая также произошла в воскресенье. Предварительно установлено, что 30-летний водитель грузового автомобиля "ГАЗель" выехал за пределы проезжей части дороги вправо, где врезался в дерево. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель фургона и его 13-летний пассажир.
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