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В Севастополе перевернулась иномарка: водитель был пьян

В Севастополе перевернулась иномарка: водитель был пьян - РИА Новости Крым, 01.10.2023

В Севастополе перевернулась иномарка: водитель был пьян

В Севастополе перевернулась иномарка. По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в городской полиции. РИА Новости Крым, 01.10.2023

2023-10-01T19:15

2023-10-01T19:15

2023-10-01T19:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе перевернулась иномарка. По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в городской полиции.Отмечается, что ДТП произошло в воскресенье около пяти часов вечера на улице Карантинная.На месте работают специалисты, сотрудниками Госавтоинспекции по факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим проводится проверка.Ранее в управлении МВД по Севастополю сообщили о двух пострадавших в аварии на трассе Севастополь – Ялта, которая также произошла в воскресенье. Предварительно установлено, что 30-летний водитель грузового автомобиля "ГАЗель" выехал за пределы проезжей части дороги вправо, где врезался в дерево. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель фургона и его 13-летний пассажир. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе водитель грузовика протаранил три легковушкиДТП с автобусом в Севастополе: пострадала 75-летняя женщинаСбил семью с детьми в Крыму: пьяного водителя суд приговорил к трем годам

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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