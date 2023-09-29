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В Севастополе водитель грузовика протаранил три легковушки

В Севастополе водитель грузовика протаранил три легковушки - РИА Новости Крым, 29.09.2023

В Севастополе водитель грузовика протаранил три легковушки

На автодороге Севастополь – Инкерман водитель грузовика, не рассчитав дистанцию, на скорости въехал в три легковых автомобиля, в одном из них есть пострадавшие. РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T21:18

2023-09-29T21:18

2023-09-29T21:18

севастополь

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инкерман

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. На автодороге Севастополь – Инкерман водитель грузовика, не рассчитав дистанцию, на скорости въехал в три легковых автомобиля, в одном из них есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона. Предварительно известно, что за рулем грузового автомобиля Volvo был 54-летний водитель. Не выбрав безопасную дистанцию, мужчина на участке 7 км + 800 м автодороги допустил столкновение с тремя автомобилями – Changan, Mitsubishi Pajero и LADA Largus – которые двигались впереди в попутном направлении.Отмечается, что признаков опьянения у водителей не установили. По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.Ранее в полиции Севастополя сообщили, что автобус в городе сбил 75-летнюю женщину.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте микроавтобус сбил подростка на мопеде Трагедия на море в Судаке – водителя гидроцикла отправили под стражу

севастополь

инкерман

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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