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В Севастополе водитель грузовика протаранил три легковушки
В Севастополе водитель грузовика протаранил три легковушки - РИА Новости Крым, 29.09.2023
В Севастополе водитель грузовика протаранил три легковушки
На автодороге Севастополь – Инкерман водитель грузовика, не рассчитав дистанцию, на скорости въехал в три легковых автомобиля, в одном из них есть пострадавшие. РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T21:18
2023-09-29T21:18
2023-09-29T21:18
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инкерман
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. На автодороге Севастополь – Инкерман водитель грузовика, не рассчитав дистанцию, на скорости въехал в три легковых автомобиля, в одном из них есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона. Предварительно известно, что за рулем грузового автомобиля Volvo был 54-летний водитель. Не выбрав безопасную дистанцию, мужчина на участке 7 км + 800 м автодороги допустил столкновение с тремя автомобилями – Changan, Mitsubishi Pajero и LADA Largus – которые двигались впереди в попутном направлении.Отмечается, что признаков опьянения у водителей не установили. По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.Ранее в полиции Севастополя сообщили, что автобус в городе сбил 75-летнюю женщину.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте микроавтобус сбил подростка на мопеде Трагедия на море в Судаке – водителя гидроцикла отправили под стражу
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, полиция севастополя, новости крыма, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, инкерман
В Севастополе водитель грузовика протаранил три легковушки
На автодороге Севастополь – Инкерман грузовик въехал в три машины, есть пострадавшие
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. На автодороге Севастополь – Инкерман водитель грузовика, не рассчитав дистанцию, на скорости въехал в три легковых автомобиля, в одном из них есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
Предварительно известно, что за рулем грузового автомобиля Volvo был 54-летний водитель. Не выбрав безопасную дистанцию, мужчина на участке 7 км + 800 м автодороги допустил столкновение с тремя автомобилями – Changan, Mitsubishi Pajero и LADA Largus – которые двигались впереди в попутном направлении.
"В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 63-летний водитель и 59-летний пассажир автомобиля Changan", – уточнили в ведомстве.
Отмечается, что признаков опьянения у водителей не установили. По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.
Ранее в полиции Севастополя сообщили
, что автобус в городе сбил 75-летнюю женщину.
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