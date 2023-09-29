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В Севастополе водитель грузовика протаранил три легковушки - РИА Новости Крым, 29.09.2023
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В Севастополе водитель грузовика протаранил три легковушки
В Севастополе водитель грузовика протаранил три легковушки - РИА Новости Крым, 29.09.2023
В Севастополе водитель грузовика протаранил три легковушки
На автодороге Севастополь – Инкерман водитель грузовика, не рассчитав дистанцию, на скорости въехал в три легковых автомобиля, в одном из них есть пострадавшие. РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T21:18
2023-09-29T21:18
севастополь
полиция севастополя
новости крыма
происшествия
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
инкерман
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. На автодороге Севастополь – Инкерман водитель грузовика, не рассчитав дистанцию, на скорости въехал в три легковых автомобиля, в одном из них есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона. Предварительно известно, что за рулем грузового автомобиля Volvo был 54-летний водитель. Не выбрав безопасную дистанцию, мужчина на участке 7 км + 800 м автодороги допустил столкновение с тремя автомобилями – Changan, Mitsubishi Pajero и LADA Largus – которые двигались впереди в попутном направлении.Отмечается, что признаков опьянения у водителей не установили. По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.Ранее в полиции Севастополя сообщили, что автобус в городе сбил 75-летнюю женщину.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте микроавтобус сбил подростка на мопеде Трагедия на море в Судаке – водителя гидроцикла отправили под стражу
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РИА Новости Крым
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В Севастополе водитель грузовика протаранил три легковушки

На автодороге Севастополь – Инкерман грузовик въехал в три машины, есть пострадавшие

21:18 29.09.2023
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. На автодороге Севастополь – Инкерман водитель грузовика, не рассчитав дистанцию, на скорости въехал в три легковых автомобиля, в одном из них есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
Предварительно известно, что за рулем грузового автомобиля Volvo был 54-летний водитель. Не выбрав безопасную дистанцию, мужчина на участке 7 км + 800 м автодороги допустил столкновение с тремя автомобилями – Changan, Mitsubishi Pajero и LADA Largus – которые двигались впереди в попутном направлении.
"В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 63-летний водитель и 59-летний пассажир автомобиля Changan", – уточнили в ведомстве.
Отмечается, что признаков опьянения у водителей не установили. По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.
Ранее в полиции Севастополя сообщили, что автобус в городе сбил 75-летнюю женщину.
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