В Ялте микроавтобус сбил подростка на мопеде
Подросток за рулем мопеда попал под колеса микроавтобуса в Ялте - МВД проводит проверку
15:57 28.09.2023 (обновлено: 15:59 28.09.2023)
© Пресс-служба МВД по Республике КрымВ Ялте микроавтобус сбил подростка на мопеде
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Шестнадцатилетний водитель мопеда пострадал при столкновении с микроавтобусом в Ялте. Об этом сообщили в МВД по Крыму.
Уточняется, что авария произошла в четверг около полудня на ул. Нижне-Дарсановская.
"По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz при повороте налево с автодороги Ялта-Севастополь, в нарушение требований дорожной разметки, совершил столкновение с мопедом Honda Dio под управлением несовершеннолетнего 2007 года рождения, который двигался со стороны ул. Нижне-Дарсановская в сторону автодороги Ялта-Севастополь", - рассказали подробности инцидента правоохранители.
В результате несовершеннолетний водитель мопеда получил множественные травмы и был доставлен в больницу.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в Раздольненском районе Крыма подросток за рулем машины сбил своего ровесника на мопеде. По факту аварии прокуратура Республики Крым организовала проверку. А сотрудники отдела по делам несовершеннолетних рассматривают вопрос о постановке на профилактический учет участников ДТП, а также установят личности тех, кто передал управление транспортным средством лицу, не имеющему водительского удостоверения.
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