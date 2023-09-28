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В Ялте микроавтобус сбил подростка на мопеде - РИА Новости Крым, 28.09.2023
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В Ялте микроавтобус сбил подростка на мопеде
В Ялте микроавтобус сбил подростка на мопеде - РИА Новости Крым, 28.09.2023
В Ялте микроавтобус сбил подростка на мопеде
Шестнадцатилетний водитель мопеда пострадал при столкновении с микроавтобусом в Ялте. Об этом сообщили в МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T15:57
2023-09-28T15:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Шестнадцатилетний водитель мопеда пострадал при столкновении с микроавтобусом в Ялте. Об этом сообщили в МВД по Крыму.Уточняется, что авария произошла в четверг около полудня на ул. Нижне-Дарсановская.В результате несовершеннолетний водитель мопеда получил множественные травмы и был доставлен в больницу.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.Ранее в Раздольненском районе Крыма подросток за рулем машины сбил своего ровесника на мопеде. По факту аварии прокуратура Республики Крым организовала проверку. А сотрудники отдела по делам несовершеннолетних рассматривают вопрос о постановке на профилактический учет участников ДТП, а также установят личности тех, кто передал управление транспортным средством лицу, не имеющему водительского удостоверения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 12-летний питбайкер влетел в авто - что известноСмертоносная игрушка: почему дети на мопедах попадают в ДТПСмертельное ДТП с подростками под Симферополем: заведено уголовное дело
https://crimea.ria.ru/20230629/deti-ne-rulyat-v-krymu-prizvali-roditeley-ne-pokupat-podrostkam-mopedy-1129715905.html
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В Ялте микроавтобус сбил подростка на мопеде

Подросток за рулем мопеда попал под колеса микроавтобуса в Ялте - МВД проводит проверку

15:57 28.09.2023 (обновлено: 15:59 28.09.2023)
 
© Пресс-служба МВД по Республике КрымВ Ялте микроавтобус сбил подростка на мопеде
В Ялте микроавтобус сбил подростка на мопеде
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Шестнадцатилетний водитель мопеда пострадал при столкновении с микроавтобусом в Ялте. Об этом сообщили в МВД по Крыму.
Уточняется, что авария произошла в четверг около полудня на ул. Нижне-Дарсановская.

"По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz при повороте налево с автодороги Ялта-Севастополь, в нарушение требований дорожной разметки, совершил столкновение с мопедом Honda Dio под управлением несовершеннолетнего 2007 года рождения, который двигался со стороны ул. Нижне-Дарсановская в сторону автодороги Ялта-Севастополь", - рассказали подробности инцидента правоохранители.

В результате несовершеннолетний водитель мопеда получил множественные травмы и был доставлен в больницу.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в Раздольненском районе Крыма подросток за рулем машины сбил своего ровесника на мопеде. По факту аварии прокуратура Республики Крым организовала проверку. А сотрудники отдела по делам несовершеннолетних рассматривают вопрос о постановке на профилактический учет участников ДТП, а также установят личности тех, кто передал управление транспортным средством лицу, не имеющему водительского удостоверения.
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