https://crimea.ria.ru/20230928/v-yalte-mikroavtobus-sbil-podrostka-na-mopede-1131728618.html

В Ялте микроавтобус сбил подростка на мопеде

В Ялте микроавтобус сбил подростка на мопеде - РИА Новости Крым, 28.09.2023

В Ялте микроавтобус сбил подростка на мопеде

Шестнадцатилетний водитель мопеда пострадал при столкновении с микроавтобусом в Ялте. Об этом сообщили в МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T15:57

2023-09-28T15:57

2023-09-28T15:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Шестнадцатилетний водитель мопеда пострадал при столкновении с микроавтобусом в Ялте. Об этом сообщили в МВД по Крыму.Уточняется, что авария произошла в четверг около полудня на ул. Нижне-Дарсановская.В результате несовершеннолетний водитель мопеда получил множественные травмы и был доставлен в больницу.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.Ранее в Раздольненском районе Крыма подросток за рулем машины сбил своего ровесника на мопеде. По факту аварии прокуратура Республики Крым организовала проверку. А сотрудники отдела по делам несовершеннолетних рассматривают вопрос о постановке на профилактический учет участников ДТП, а также установят личности тех, кто передал управление транспортным средством лицу, не имеющему водительского удостоверения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 12-летний питбайкер влетел в авто - что известноСмертоносная игрушка: почему дети на мопедах попадают в ДТПСмертельное ДТП с подростками под Симферополем: заведено уголовное дело

https://crimea.ria.ru/20230629/deti-ne-rulyat-v-krymu-prizvali-roditeley-ne-pokupat-podrostkam-mopedy-1129715905.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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