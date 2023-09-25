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В Крыму подросток за рулем авто сбил ровесника на мопеде - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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В Крыму подросток за рулем авто сбил ровесника на мопеде
В Крыму подросток за рулем авто сбил ровесника на мопеде - РИА Новости Крым, 25.09.2023
В Крыму подросток за рулем авто сбил ровесника на мопеде
В Крыму подросток за рулем авто сбил ровесника мопедиста. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службах прокуратуры и МВД... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T19:55
2023-09-25T19:55
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Крыму подросток за рулем авто сбил ровесника мопедиста. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службах прокуратуры и МВД республики.Авария произошла в районе дома №48 в пгт. Новоселовское Раздольненского района в понедельник.В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель мопеда, он доставлен в больницу.К настоящему времени установлено, что ДТП произошло около 18 часов. За рулет авто Daewoo Nexia находился 16-летний подросток, уточнили в прокуратуре Республики Крым.По факту аварии прокуратура Республики Крым организовала проверку. В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства происшествия, в том числе, при которых несовершеннолетние получили доступ к транспортным средствам.Кроме того, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних рассматривают вопрос о постановке на профилактический учет участников ДТП, а также установят личности тех, кто передал управление транспортным средством лицу, не имеющему водительского удостоверения.Ранее стало известно о гибели двух подростков в Ленинградском районе Краснодарского края. 13-летний водитель заявленной в угон LADA Granta выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2115".Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани столкнулись два пассажирских автобуса – пострадали детиЧетверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП в Ростовской областиСтрашное ДТП с детским автобусом на Кубани: 15-летний подросток погиб
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В Крыму подросток за рулем авто сбил ровесника на мопеде

Прокуратура Крыма начала проверку обстоятельств ДТП с участием водителей-подростков

19:55 25.09.2023
 
© МВД по Республике КрымДТП в Раздольненском районе Крыма, 25 сентября 2023 года
ДТП в Раздольненском районе Крыма, 25 сентября 2023 года
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Крыму подросток за рулем авто сбил ровесника мопедиста. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службах прокуратуры и МВД республики.
Авария произошла в районе дома №48 в пгт. Новоселовское Раздольненского района в понедельник.
"Несовершеннолетний водитель 2007 года рождения, управляя автомобилем Daewoo, допустил столкновение с мопедом Honda, под управлением несовершеннолетнего водителя 2007 года рождения", – сообщили в республиканском МВД.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель мопеда, он доставлен в больницу.
К настоящему времени установлено, что ДТП произошло около 18 часов. За рулет авто Daewoo Nexia находился 16-летний подросток, уточнили в прокуратуре Республики Крым.
По факту аварии прокуратура Республики Крым организовала проверку. В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства происшествия, в том числе, при которых несовершеннолетние получили доступ к транспортным средствам.
Кроме того, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних рассматривают вопрос о постановке на профилактический учет участников ДТП, а также установят личности тех, кто передал управление транспортным средством лицу, не имеющему водительского удостоверения.
Ранее стало известно о гибели двух подростков в Ленинградском районе Краснодарского края. 13-летний водитель заявленной в угон LADA Granta выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2115".
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