Смертельное ДТП с подростками под Симферополем: заведено уголовное дело
В Крыму СК завел уголовное дело по факту смертельного ДТП с подростками
© МВД по Республике КрымДТП на трассе Симферополь - Николаевка, в котором погибли двое подростков. 01.07.2023
© МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. По факту ДТП под Симферополем, в котором погибли двое подростков, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.
"Установлено, что вечером 1 июля на автодороге Симферополь - Николаевка водитель автомобиля Land Rover выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с мопедом под управлением несовершеннолетнего. В результате ДТП подросток, находившийся за рулем мопеда, и его пассажир от полученных травм скончались на месте", - напомнили детали происшествия в СК.
В связи с этим руководитель ведомства Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело, в ходе расследования которого следователи проведут необходимые экспертизы, изучат обстановку в семьях погибших и дадут оценку действиям органов системы профилактики.
По факту смертельной аварии также проводит проверку прокуратура Крыма.
Как сообщали в МВД по республике, иномарка под управлением 44-летнего водителя совершала маневр обгона на разрешенном участке дороги. При этом мопед ехал с выключенными фарами.
Неделю назад на автодороге Алушта-Судак-Феодосия 23-летний водитель мотоцикла выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с мопедом, на котором ехали двое несовершеннолетних 2008 и 2009 годов рождения. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте, 15-летний водитель мопеда скончался в больнице. Пассажир мопеда с тяжелыми травмами госпитализирован.
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