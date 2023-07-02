https://crimea.ria.ru/20230702/smertelnoe-dtp-s-podrostkami-pod-simferopolem-zavedeno-ugolovnoe-delo-1129757012.html

Смертельное ДТП с подростками под Симферополем: заведено уголовное дело

Смертельное ДТП с подростками под Симферополем: заведено уголовное дело - РИА Новости Крым, 02.07.2023

Смертельное ДТП с подростками под Симферополем: заведено уголовное дело

По факту ДТП под Симферополем, в котором погибли двое подростков, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ. РИА Новости Крым, 02.07.2023

2023-07-02T11:10

2023-07-02T11:10

2023-07-02T11:10

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владимир терентьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. По факту ДТП под Симферополем, в котором погибли двое подростков, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ."Установлено, что вечером 1 июля на автодороге Симферополь - Николаевка водитель автомобиля Land Rover выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с мопедом под управлением несовершеннолетнего. В результате ДТП подросток, находившийся за рулем мопеда, и его пассажир от полученных травм скончались на месте", - напомнили детали происшествия в СК. По факту смертельной аварии также проводит проверку прокуратура Крыма.Как сообщали в МВД по республике, иномарка под управлением 44-летнего водителя совершала маневр обгона на разрешенном участке дороги. При этом мопед ехал с выключенными фарами.Неделю назад на автодороге Алушта-Судак-Феодосия 23-летний водитель мотоцикла выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с мопедом, на котором ехали двое несовершеннолетних 2008 и 2009 годов рождения. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте, 15-летний водитель мопеда скончался в больнице. Пассажир мопеда с тяжелыми травмами госпитализирован.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети не рулят: в Крыму призвали родителей не покупать подросткам мопедыАварий меньше, погибших - больше: почему в Крыму растет смертность в ДТПНазвана самая аварийная дорога Крыма

https://crimea.ria.ru/20230626/strashnoe-dtp-s-podrostkami-v-sudake--vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-1129644854.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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