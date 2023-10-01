https://crimea.ria.ru/20231001/v-sevastopole-gazel-vrezalas-v-derevo-postradal-podrostok-1131782799.html

В Севастополе "ГАЗель" врезалась в дерево: пострадал подросток

В Севастополе "ГАЗель" врезалась в дерево: пострадал подросток - РИА Новости Крым, 01.10.2023

В Севастополе "ГАЗель" врезалась в дерево: пострадал подросток

Мужчина и 13-летний подросток пострадали в результате ДТП на трассе Севастополь – Ялта, сообщили в управлении МВД по Севастополю. РИА Новости Крым, 01.10.2023

2023-10-01T17:39

2023-10-01T17:39

2023-10-01T17:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Мужчина и 13-летний подросток пострадали в результате ДТП на трассе Севастополь – Ялта, сообщили в управлении МВД по Севастополю.Как уточнили в ведомстве, водитель "ГАЗели" был трезв. Сотрудники ГАИ выясняют причины аварии.Несколькими днями ранее на автодороге Севастополь – Инкерман водитель грузовика, не рассчитав дистанцию, на скорости въехал в три легковых автомобиля. В результате травмы различной степени тяжести получили 63-летний водитель и 59-летний пассажир одной из легковушек.Ранее в Севастополе водитель автобуса "ПАЗ" сбил на дороге 75-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Пенсионерку с различными травмами доставили в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Не уступил дорогу: в Симферополе двое детей пострадали в аварииВ Ялте микроавтобус сбил подростка на мопедеВ Керчи водитель сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе

https://crimea.ria.ru/20230923/smertelnoe-dtp-proizoshlo-v-simferopolskom-rayone-1131619810.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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