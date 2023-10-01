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В Севастополе "ГАЗель" врезалась в дерево: пострадал подросток - РИА Новости Крым, 01.10.2023
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В Севастополе "ГАЗель" врезалась в дерево: пострадал подросток
В Севастополе "ГАЗель" врезалась в дерево: пострадал подросток - РИА Новости Крым, 01.10.2023
В Севастополе "ГАЗель" врезалась в дерево: пострадал подросток
Мужчина и 13-летний подросток пострадали в результате ДТП на трассе Севастополь – Ялта, сообщили в управлении МВД по Севастополю. РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T17:39
2023-10-01T17:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Мужчина и 13-летний подросток пострадали в результате ДТП на трассе Севастополь – Ялта, сообщили в управлении МВД по Севастополю.Как уточнили в ведомстве, водитель "ГАЗели" был трезв. Сотрудники ГАИ выясняют причины аварии.Несколькими днями ранее на автодороге Севастополь – Инкерман водитель грузовика, не рассчитав дистанцию, на скорости въехал в три легковых автомобиля. В результате травмы различной степени тяжести получили 63-летний водитель и 59-летний пассажир одной из легковушек.Ранее в Севастополе водитель автобуса "ПАЗ" сбил на дороге 75-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Пенсионерку с различными травмами доставили в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Не уступил дорогу: в Симферополе двое детей пострадали в аварииВ Ялте микроавтобус сбил подростка на мопедеВ Керчи водитель сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе
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4.7
96
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В Севастополе "ГАЗель" врезалась в дерево: пострадал подросток

"ГАЗель" врезалась в дерево в Севастополе: пострадали водитель и 13-летний пассажир

17:39 01.10.2023
 
© Полиция СевастополяГрузовая ГАЗель врезалась в дерево на трассе Севастополь - Ялта
Грузовая ГАЗель врезалась в дерево на трассе Севастополь - Ялта
© Полиция Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Мужчина и 13-летний подросток пострадали в результате ДТП на трассе Севастополь – Ялта, сообщили в управлении МВД по Севастополю.
"30-летний водитель грузового автомобиля "ГАЗель" на автодороге Севастополь – Ялта выехал за пределы проезжей части дороги вправо, где совершил наезд на дерево. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель фургона и его 13-летний пассажир", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, водитель "ГАЗели" был трезв. Сотрудники ГАИ выясняют причины аварии.
Несколькими днями ранее на автодороге Севастополь – Инкерман водитель грузовика, не рассчитав дистанцию, на скорости въехал в три легковых автомобиля. В результате травмы различной степени тяжести получили 63-летний водитель и 59-летний пассажир одной из легковушек.
Ранее в Севастополе водитель автобуса "ПАЗ" сбил на дороге 75-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Пенсионерку с различными травмами доставили в больницу.
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