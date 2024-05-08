https://crimea.ria.ru/20240508/gorod-geroy-sevastopol-top-10-dostoprimechatelnostey-1105513214.html
Город-герой Севастополь: топ-10 достопримечательностей
Город-герой Севастополь: топ-10 достопримечательностей - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Город-герой Севастополь: топ-10 достопримечательностей
В списке – раскопки древнегреческого полиса Херсонеса, героический Малахов курган, знаменитые панорама и диорама, а также многое другое. Земля, хранящая память... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T08:04
2024-05-08T08:04
2024-05-08T07:38
новости
крым курортный
общество
новости
севастополь
история
крым
эксклюзивы риа новости крым
крым в истории: секреты, факты, фото
великая отечественная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/29/59/295958_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f88dc831a25fad1efdfc3800f00e43a9.jpg
В списке – раскопки древнегреческого полиса Херсонеса, героический Малахов курган, знаменитые панорама и диорама, а также многое другое. Земля, хранящая память великих героев, город с богатой историей. Именно так можно сказать о Севастополе, который 8 мая 1965 года получил почетное звание "Город-герой".Основанный в 1783 году как черноморская база России, город героически сражался с врагами во время Крымской и Великой Отечественной войн. В память об этом на его территории установлено множество памятников, в том числе знаменитые панорама и диорама.Также в Севастополе расположены интересные фортификационные сооружения, красивые соборы, разнообразные музеи и многое другое. Кроме того, тысячи туристов влекут сюда развалины древнегреческого поселения Херсонес.О десятке самых известных достопримечательностей города-героя – в материале РИА Новости Крым.Памятник затопленным кораблямПамятник затопленным кораблям появился в море у берегов Севастополя в 1905 году. Его установили к 50-летию первой обороны города-героя. Монумент посвящен русским парусным кораблям, которые затопили, чтобы преградить путь вражеским судам.Скульптура представляет собой гранитную скалу, из которой выступает восьмигранный пьедестал с триумфальной колонной коринфского ордера. На ней расположен двуглавый орел. Бронзовая птица с расправленными крыльями держит в клювах венок с якорем. На ее голове императорская корона. Высота памятника превышает 16 метров.Монумент, находящийся в 23 метрах от берега, является одним из главных символов Севастополя.Графская пристаньНа площади адмирала Нахимова расположена еще одна известная достопримечательность Севастополя – Графская пристань. Изначально она была деревянным шлюпочным причалом, который построили в 1783 году. Спустя четыре года, к приезду императрицы Екатерины II, деревянные ступени заменили каменными. Следующее преображение объекта произошло в 1844 году – тогда-то пристань и стала парадным входом в Севастополь с моря.За время своего существования она дважды подвергалась разрушению – во время первой обороны города и в годы Великой Отечественной войны.Пристань представляет собой сдвоенную колоннаду, перед которой к морю спускается широкая лестница с мраморными львами. На ее территории находятся четыре мемориальные таблички.На Графской пристани проходят многие городские мероприятия, в том числе военно-морские парады.Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов"Панорама "Оборона Севастополя" находится на территории Исторического бульвара. Этот музей посвящен первой обороне города-героя. Он представляет собой здание цилиндрической формы, в котором установлена огромная картина (высота – 14 метров, длина по окружности – 115 метров).Туристический Крым: памятники, пляжи, вина и лучшие места для селфи >>На полотне изображено сражение на Малаховом кургане, произошедшее 6 июня 1855 года, когда русская армия в составе 75 тыс солдат отразила атаку англо-французского войска в 173 тыс человек.Автором панорамы стал основоположник русского панорамного искусства, профессор Петербургской академии художеств Франц Алексеевич Рубо. Ему помогали художники Шенхен, Мерте и Фрош, а также студенты Баварской академии художеств. Огромную картину писали в Мюнхене.В Севастополь полотно привезли в 1904 году, а спустя почти год впервые представили публике.Диорама "Штурм Сапун-горы"Диорама "Штурм Сапун-горы" посвящена бою советских солдат с фашистами 7 мая 1944 года. Здание музея построено на том месте, где происходили указанные события, – на самой высокой точке горы.С внешней стороны сооружения обустроен смотровой балкон, откуда открывается вид на местность, описанную в картине диорамы.Три города Крыма и Севастополь — популярные турмаршруты на День России >>Рядом со зданием развернута экспозиция советской боевой техники времен Великой Отечественной войны. В частности, здесь можно посмотреть танки, зенитные установки, минометы "Катюши", прочее.Кроме того, на Сапун-горе, которая сегодня является мемориальным комплексом, установлен обелиск Славы. Его высота составляет 28 метров. У подножия памятника горит Вечный огонь, зажженный в 1970 году.ХерсонесГосударственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" находится на месте бывшего древнегреческого полиса. Городище основали в 422-421 годах до н. э. выходцы из малоазийской колонии Гераклеи Понтийской.Две тысячи лет это поселение играло важную роль в Северном Причерноморье, являясь его крупным политическим, экономическим и культурным центром.Туристы на территории древнего городища могут прогуляться по созданному здесь Итальянскому дворику, рассмотреть центральную площадь поселения, античный театр, рассчитанный на 3 тыс зрителей, знаменитый Херсонесский колокол весом более 5 тыс килограмм, базилики и многое другое.Также здесь расположен Владимирский собор, построенный в честь крещения на этой земле великого князя Владимира.Михайловская батареяМихайловскую береговую батарею возвели в 1846 году, а назвали в честь сына Николая I великого князя Михаила Николаевича. Она была построена в виде П-образной двухъярусной крепости.С 2010 года в батарее работает музей, где представлено свыше 5 тыс уникальных экспонатов. Они размещены в 19-ти залах. При этом основная часть экспозиции посвящена Крымской войне.Среди представленных в музее экспонатов – награды, мундиры, холодное и огнестрельное оружие, оригинальные документы, фото- и литографии, предметы быта, прочее.Покровский соборПокровский собор построили в Севастополе в 1905 году. Начались же работы еще в 1892 году. За время своего существования храм подвергся разрушению (в годы Великой Отечественной войны) и пережил период забвения.Ялта в фотообъективе: дворцы, канатка и самый высокий водопад Крыма >>37-метровый собор построен в псевдорусском стиле. Он украшен рядами полукруглых кокошников. Венчают церковь пять куполов с крестами. Над главным находится стрельчатый свод в окружении четырех башенок. Также здесь есть колокольня с шатровым покрытием.Храм имеет шесть престолов: три верхних освящены в честь Покрова Пресвятой Богородицы, святых апостолов Петра и Павла, великомученика Пантелеимона, три нижних – в честь святого князя Владимира, преподобного Серафима Саровского, а также святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.Мемориал героям обороны СевастополяМемориал героям обороны Севастополя, посвященный подвигу города в годы Великой Отечественной войны, находится на площади Нахимова. Монумент построили в 1967 году.Памятник представляет собой бетонную стену с рельефным изображением отражающего атаку воина. На солдата направлены вражеские штыки, которые символизируют три наступления немецко-фашистской армии в 1941-1942 годах.Возле монумента горит Вечный огонь. Юные севастопольцы уже несколько десятилетий встают здесь в караул.Кроме того, в 2005 году возле мемориала была открыта Аллея славы городов-героев. Она состоит из 13 каменных стел, на которых выбиты названия городов-героев. На каждом закреплен барельеф медали "Золотая Звезда".Малахов курганМалахов курган на Корабельной стороне Севастополя в военные времена являлся тактически важной высотой города (его высота – 97 метров над уровнем моря). Свою славу она получила благодаря героизму русских солдат, оборонявших Севастополь в годы Крымской и Великой Отечественной войн.Оборона Севастополя в годы Великой Отечественной войны >>Сегодня здесь создан мемориальный комплекс, на территории которого находится несколько памятников, посвященных разным периодам. Одной из таких достопримечательностей является Оборонительная башня Корниловского бастиона, возраст которой превышает 150 лет. В ней действует музей, рассказывающий о двух оборонах Севастополя. Перед башней установлен столб с чашей, в которой горит Вечный огонь.Также здесь находятся памятники герою Крымской войны, вице-адмиралу Владимиру Корнилову и советским воинам 8-й воздушной армии, братская могила русских и французских воинов, погибших в 1855 году, и другие объекты.Военно-исторический музей Черноморского флотаВоенно-исторический музей Черноморского флота начал работать в Севастополе в 1869 году. Его обустроили в доме одного из руководителей первой обороны города, генерала Эдуарда Тотлебена.В 1895 году для музея возвели новое здание в классическом стиле. На его главном фасаде расположены крест и число "349" (столько дней длилась оборона). По бокам установлены фигуры, представляющие собой носовые и кормовые части старинных кораблей, а также пушки.В экспозиции музея представлены более 30 тыс экспонатов. Среди них – работы известных русских художников Ивана Айвазовского и Франца Рубо, личные вещи руководителей обороны Севастополя Владимира Корнилова и Павла Нахимова, сабля командующего турецкой эскадрой Осман-паши, бюсты, портреты участников обороны, макеты различных кораблей и многое другое.
севастополь
крым
херсонес
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/29/59/295958_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b24ed925edd82aaeca653510f642e2a1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, крым курортный, общество, новости, севастополь, история, крым, эксклюзивы риа новости крым, крым в истории: секреты, факты, фото, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, херсонес
В списке – раскопки древнегреческого полиса Херсонеса, героический Малахов курган, знаменитые панорама и диорама, а также многое другое. Земля, хранящая память великих героев, город с богатой историей. Именно так можно сказать о Севастополе, который 8 мая 1965 года получил почетное звание "Город-герой".
Основанный в 1783 году как черноморская база России, город героически сражался с врагами во время Крымской и Великой Отечественной войн. В память об этом на его территории установлено множество памятников, в том числе знаменитые панорама и диорама.
Также в Севастополе расположены интересные фортификационные сооружения, красивые соборы, разнообразные музеи и многое другое. Кроме того, тысячи туристов влекут сюда развалины древнегреческого поселения Херсонес.
О десятке самых известных достопримечательностей города-героя – в материале РИА Новости Крым
.
Памятник затопленным кораблям
Памятник затопленным кораблям появился в море у берегов Севастополя в 1905 году. Его установили к 50-летию первой обороны города-героя. Монумент посвящен русским парусным кораблям, которые затопили, чтобы преградить путь вражеским судам.
Скульптура представляет собой гранитную скалу, из которой выступает восьмигранный пьедестал с триумфальной колонной коринфского ордера. На ней расположен двуглавый орел. Бронзовая птица с расправленными крыльями держит в клювах венок с якорем. На ее голове императорская корона. Высота памятника превышает 16 метров.
Монумент, находящийся в 23 метрах от берега, является одним из главных символов Севастополя.
Графская пристань
На площади адмирала Нахимова расположена еще одна известная достопримечательность Севастополя – Графская пристань. Изначально она была деревянным шлюпочным причалом, который построили в 1783 году. Спустя четыре года, к приезду императрицы Екатерины II, деревянные ступени заменили каменными. Следующее преображение объекта произошло в 1844 году – тогда-то пристань и стала парадным входом в Севастополь с моря.
За время своего существования она дважды подвергалась разрушению – во время первой обороны города и в годы Великой Отечественной войны.
Пристань представляет собой сдвоенную колоннаду, перед которой к морю спускается широкая лестница с мраморными львами. На ее территории находятся четыре мемориальные таблички.
На Графской пристани проходят многие городские мероприятия, в том числе военно-морские парады.
Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов"
Панорама "Оборона Севастополя" находится на территории Исторического бульвара. Этот музей посвящен первой обороне города-героя. Он представляет собой здание цилиндрической формы, в котором установлена огромная картина (высота – 14 метров, длина по окружности – 115 метров).
На полотне изображено сражение на Малаховом кургане, произошедшее 6 июня 1855 года, когда русская армия в составе 75 тыс солдат отразила атаку англо-французского войска в 173 тыс человек.
Автором панорамы стал основоположник русского панорамного искусства, профессор Петербургской академии художеств Франц Алексеевич Рубо. Ему помогали художники Шенхен, Мерте и Фрош, а также студенты Баварской академии художеств. Огромную картину писали в Мюнхене.
В Севастополь полотно привезли в 1904 году, а спустя почти год впервые представили публике.
Диорама "Штурм Сапун-горы"
Диорама "Штурм Сапун-горы" посвящена бою советских солдат с фашистами 7 мая 1944 года. Здание музея построено на том месте, где происходили указанные события, – на самой высокой точке горы.
С внешней стороны сооружения обустроен смотровой балкон, откуда открывается вид на местность, описанную в картине диорамы.
Рядом со зданием развернута экспозиция советской боевой техники времен Великой Отечественной войны. В частности, здесь можно посмотреть танки, зенитные установки, минометы "Катюши", прочее.
Кроме того, на Сапун-горе, которая сегодня является мемориальным комплексом, установлен обелиск Славы. Его высота составляет 28 метров. У подножия памятника горит Вечный огонь, зажженный в 1970 году.
Херсонес
Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" находится на месте бывшего древнегреческого полиса. Городище основали в 422-421 годах до н. э. выходцы из малоазийской колонии Гераклеи Понтийской.
Две тысячи лет это поселение играло важную роль в Северном Причерноморье, являясь его крупным политическим, экономическим и культурным центром.
Туристы на территории древнего городища могут прогуляться по созданному здесь Итальянскому дворику, рассмотреть центральную площадь поселения, античный театр, рассчитанный на 3 тыс зрителей, знаменитый Херсонесский колокол весом более 5 тыс килограмм, базилики и многое другое.
Также здесь расположен Владимирский собор, построенный в честь крещения на этой земле великого князя Владимира.
Михайловская батарея
Михайловскую береговую батарею возвели в 1846 году, а назвали в честь сына Николая I великого князя Михаила Николаевича. Она была построена в виде П-образной двухъярусной крепости.
С 2010 года в батарее работает музей, где представлено свыше 5 тыс уникальных экспонатов. Они размещены в 19-ти залах. При этом основная часть экспозиции посвящена Крымской войне.
Среди представленных в музее экспонатов – награды, мундиры, холодное и огнестрельное оружие, оригинальные документы, фото- и литографии, предметы быта, прочее.
Покровский собор
Покровский собор построили в Севастополе в 1905 году. Начались же работы еще в 1892 году. За время своего существования храм подвергся разрушению (в годы Великой Отечественной войны) и пережил период забвения.
37-метровый собор построен в псевдорусском стиле. Он украшен рядами полукруглых кокошников. Венчают церковь пять куполов с крестами. Над главным находится стрельчатый свод в окружении четырех башенок. Также здесь есть колокольня с шатровым покрытием.
Храм имеет шесть престолов: три верхних освящены в честь Покрова Пресвятой Богородицы, святых апостолов Петра и Павла, великомученика Пантелеимона, три нижних – в честь святого князя Владимира, преподобного Серафима Саровского, а также святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Мемориал героям обороны Севастополя
Мемориал героям обороны Севастополя, посвященный подвигу города в годы Великой Отечественной войны, находится на площади Нахимова. Монумент построили в 1967 году.
Памятник представляет собой бетонную стену с рельефным изображением отражающего атаку воина. На солдата направлены вражеские штыки, которые символизируют три наступления немецко-фашистской армии в 1941-1942 годах.
Возле монумента горит Вечный огонь. Юные севастопольцы уже несколько десятилетий встают здесь в караул.
Кроме того, в 2005 году возле мемориала была открыта Аллея славы городов-героев. Она состоит из 13 каменных стел, на которых выбиты названия городов-героев. На каждом закреплен барельеф медали "Золотая Звезда".
Малахов курган
Малахов курган на Корабельной стороне Севастополя в военные времена являлся тактически важной высотой города (его высота – 97 метров над уровнем моря). Свою славу она получила благодаря героизму русских солдат, оборонявших Севастополь в годы Крымской и Великой Отечественной войн.
Сегодня здесь создан мемориальный комплекс, на территории которого находится несколько памятников, посвященных разным периодам. Одной из таких достопримечательностей является Оборонительная башня Корниловского бастиона, возраст которой превышает 150 лет. В ней действует музей, рассказывающий о двух оборонах Севастополя. Перед башней установлен столб с чашей, в которой горит Вечный огонь.
Также здесь находятся памятники герою Крымской войны, вице-адмиралу Владимиру Корнилову и советским воинам 8-й воздушной армии, братская могила русских и французских воинов, погибших в 1855 году, и другие объекты.
Военно-исторический музей Черноморского флота
Военно-исторический музей Черноморского флота начал работать в Севастополе в 1869 году. Его обустроили в доме одного из руководителей первой обороны города, генерала Эдуарда Тотлебена.
В 1895 году для музея возвели новое здание в классическом стиле. На его главном фасаде расположены крест и число "349" (столько дней длилась оборона). По бокам установлены фигуры, представляющие собой носовые и кормовые части старинных кораблей, а также пушки.
В экспозиции музея представлены более 30 тыс экспонатов. Среди них – работы известных русских художников Ивана Айвазовского и Франца Рубо, личные вещи руководителей обороны Севастополя Владимира Корнилова и Павла Нахимова, сабля командующего турецкой эскадрой Осман-паши, бюсты, портреты участников обороны, макеты различных кораблей и многое другое.