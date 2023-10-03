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В Крыму "ГАЗ" столкнулся с "Тойотой" - водитель в больнице - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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В Крыму "ГАЗ" столкнулся с "Тойотой" - водитель в больнице
В Крыму "ГАЗ" столкнулся с "Тойотой" - водитель в больнице - РИА Новости Крым, 03.10.2023
В Крыму "ГАЗ" столкнулся с "Тойотой" - водитель в больнице
В Красногвардейском районе 20-летний водитель автомобиля "ГАЗ" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Тойотой", 34-летний водитель иномарки доставлен в... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T12:14
2023-10-03T12:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе 20-летний водитель автомобиля "ГАЗ" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Тойотой", 34-летний водитель иномарки доставлен в больницу. Об этом сообщили в региональном главке МВД.Уточнено, что авария произошла вблизи села Марьяновка Красногвардейского района. Водитель отечественного автомобиля в какой-то момент выехал на полосу встречного движения, где столкнулся "Тойотой".Обстоятельства ДПТ выясняются.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе в ДТП пострадали шесть человек, среди них ребенок 2018 года рождения.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП в Новороссийске: сгорели водитель и пассажир мотоциклаВ Крыму подросток за рулем авто сбил ровесника на мопедеПятеро взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Симферополем
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дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, мвд по республике крым, происшествия, новости, новости крыма, крым
В Крыму "ГАЗ" столкнулся с "Тойотой" - водитель в больнице

В Красногвардейском районе "ГАЗ" столкнулся с "Тойотой" - водитель иномарки в больнице

12:14 03.10.2023
 
© Пресс-служба МВД по Республике КрымДТП в Красногвардейском районе Крыма
ДТП в Красногвардейском районе Крыма
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе 20-летний водитель автомобиля "ГАЗ" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Тойотой", 34-летний водитель иномарки доставлен в больницу. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
Уточнено, что авария произошла вблизи села Марьяновка Красногвардейского района. Водитель отечественного автомобиля в какой-то момент выехал на полосу встречного движения, где столкнулся "Тойотой".
"В результате ДТП водитель автомобиля "Тойота" получил телесные повреждения и доставлен в больницу", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Обстоятельства ДПТ выясняются.
Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе в ДТП пострадали шесть человек, среди них ребенок 2018 года рождения.
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