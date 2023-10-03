https://crimea.ria.ru/20231003/v-krymu-gaz-stolknulsya-s-toyotoy---voditel-v-bolnitse-1131819382.html

В Крыму "ГАЗ" столкнулся с "Тойотой" - водитель в больнице

В Крыму "ГАЗ" столкнулся с "Тойотой" - водитель в больнице - РИА Новости Крым, 03.10.2023

В Крыму "ГАЗ" столкнулся с "Тойотой" - водитель в больнице

В Красногвардейском районе 20-летний водитель автомобиля "ГАЗ" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Тойотой", 34-летний водитель иномарки доставлен в... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T12:14

2023-10-03T12:14

2023-10-03T12:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе 20-летний водитель автомобиля "ГАЗ" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Тойотой", 34-летний водитель иномарки доставлен в больницу. Об этом сообщили в региональном главке МВД.Уточнено, что авария произошла вблизи села Марьяновка Красногвардейского района. Водитель отечественного автомобиля в какой-то момент выехал на полосу встречного движения, где столкнулся "Тойотой".Обстоятельства ДПТ выясняются.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе в ДТП пострадали шесть человек, среди них ребенок 2018 года рождения.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП в Новороссийске: сгорели водитель и пассажир мотоциклаВ Крыму подросток за рулем авто сбил ровесника на мопедеПятеро взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Симферополем

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