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Смял легковушку и скрылся: в Крыму ищут водителя грузовика - РИА Новости Крым, 09.03.2024
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Смял легковушку и скрылся: в Крыму ищут водителя грузовика
Смял легковушку и скрылся: в Крыму ищут водителя грузовика - РИА Новости Крым, 09.03.2024
Смял легковушку и скрылся: в Крыму ищут водителя грузовика
Водитель легкового автомобиля пострадали при столкновении с грузовиком в Симферополе. Водитель большегруза с места аварии скрылся, его разыскивает... РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T11:19
2024-03-09T11:21
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Водитель легкового автомобиля пострадали при столкновении с грузовиком в Симферополе. Водитель большегруза с места аварии скрылся, его разыскивает Госавтоинспекции Крыма, сообщают в республиканском МВД.Отмечается, что ДТП произошло вечером 7 марта в Симферополе на участке дороги между больницей Семашко и поселком Аграрное.Водитель неустановленного грузовика скрылся с места происшествия."Сотрудники полиции обращаются с просьбой ко всем, кто располагает какой-либо информацией о данном ДТП, сообщить по телефону дежурной части ОМВД России по Симферопольскому району: +79789277300, также информацию можно передать по телефону дежурной части Управления Госавтоинспекции Крыма (3652) 668-700 либо 102. Конфиденциальность гарантируем", - пообещали в Telegram-канале ведомства.8 марта в Керчи на пешеходном переходе сбили женщину 1985 года рождения. Пострадавшая с травмами была доставлена в медицинское учреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму водитель BMW пойдет в колонию за гибель велосипедистаВ Севастополе иномарка сбила женщину на "зебре"Пьяное смертельное ДТП: член Общественной палаты Крыма взят под стражу
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Смял легковушку и скрылся: в Крыму ищут водителя грузовика

В Симферополе водитель грузовика скрылся после ДТП с одним пострадавшим

11:19 09.03.2024 (обновлено: 11:21 09.03.2024)
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Водитель легкового автомобиля пострадали при столкновении с грузовиком в Симферополе. Водитель большегруза с места аварии скрылся, его разыскивает Госавтоинспекции Крыма, сообщают в республиканском МВД.
Отмечается, что ДТП произошло вечером 7 марта в Симферополе на участке дороги между больницей Семашко и поселком Аграрное.
"На автодороге граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта, между поселком Аграрное и больницей Семашко произошло ДТП с участием автомобиля Lifan 520 и неустановленным грузовым автомобилем, в результате которого водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения", - сказано в сообщении.
Водитель неустановленного грузовика скрылся с места происшествия.
"Сотрудники полиции обращаются с просьбой ко всем, кто располагает какой-либо информацией о данном ДТП, сообщить по телефону дежурной части ОМВД России по Симферопольскому району: +79789277300, также информацию можно передать по телефону дежурной части Управления Госавтоинспекции Крыма (3652) 668-700 либо 102. Конфиденциальность гарантируем", - пообещали в Telegram-канале ведомства.
8 марта в Керчи на пешеходном переходе сбили женщину 1985 года рождения. Пострадавшая с травмами была доставлена в медицинское учреждение.
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