https://crimea.ria.ru/20240309/smyal-legkovushku-i-skrylsya-v-krymu-ischut-voditelya--gruzovika-1135516107.html

Смял легковушку и скрылся: в Крыму ищут водителя грузовика

Смял легковушку и скрылся: в Крыму ищут водителя грузовика - РИА Новости Крым, 09.03.2024

Смял легковушку и скрылся: в Крыму ищут водителя грузовика

Водитель легкового автомобиля пострадали при столкновении с грузовиком в Симферополе. Водитель большегруза с места аварии скрылся, его разыскивает... РИА Новости Крым, 09.03.2024

2024-03-09T11:19

2024-03-09T11:19

2024-03-09T11:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Водитель легкового автомобиля пострадали при столкновении с грузовиком в Симферополе. Водитель большегруза с места аварии скрылся, его разыскивает Госавтоинспекции Крыма, сообщают в республиканском МВД.Отмечается, что ДТП произошло вечером 7 марта в Симферополе на участке дороги между больницей Семашко и поселком Аграрное.Водитель неустановленного грузовика скрылся с места происшествия."Сотрудники полиции обращаются с просьбой ко всем, кто располагает какой-либо информацией о данном ДТП, сообщить по телефону дежурной части ОМВД России по Симферопольскому району: +79789277300, также информацию можно передать по телефону дежурной части Управления Госавтоинспекции Крыма (3652) 668-700 либо 102. Конфиденциальность гарантируем", - пообещали в Telegram-канале ведомства.8 марта в Керчи на пешеходном переходе сбили женщину 1985 года рождения. Пострадавшая с травмами была доставлена в медицинское учреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму водитель BMW пойдет в колонию за гибель велосипедистаВ Севастополе иномарка сбила женщину на "зебре"Пьяное смертельное ДТП: член Общественной палаты Крыма взят под стражу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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