https://crimea.ria.ru/20240309/smyal-legkovushku-i-skrylsya-v-krymu-ischut-voditelya--gruzovika-1135516107.html
Смял легковушку и скрылся: в Крыму ищут водителя грузовика
Смял легковушку и скрылся: в Крыму ищут водителя грузовика - РИА Новости Крым, 09.03.2024
Смял легковушку и скрылся: в Крыму ищут водителя грузовика
Водитель легкового автомобиля пострадали при столкновении с грузовиком в Симферополе. Водитель большегруза с места аварии скрылся, его разыскивает... РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T11:19
2024-03-09T11:19
2024-03-09T11:21
ситуация на дорогах крыма
крым
происшествия
симферополь
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
транспорт
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_0a198ad0cb95f1a517d17780d7b08876.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Водитель легкового автомобиля пострадали при столкновении с грузовиком в Симферополе. Водитель большегруза с места аварии скрылся, его разыскивает Госавтоинспекции Крыма, сообщают в республиканском МВД.Отмечается, что ДТП произошло вечером 7 марта в Симферополе на участке дороги между больницей Семашко и поселком Аграрное.Водитель неустановленного грузовика скрылся с места происшествия."Сотрудники полиции обращаются с просьбой ко всем, кто располагает какой-либо информацией о данном ДТП, сообщить по телефону дежурной части ОМВД России по Симферопольскому району: +79789277300, также информацию можно передать по телефону дежурной части Управления Госавтоинспекции Крыма (3652) 668-700 либо 102. Конфиденциальность гарантируем", - пообещали в Telegram-канале ведомства.8 марта в Керчи на пешеходном переходе сбили женщину 1985 года рождения. Пострадавшая с травмами была доставлена в медицинское учреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму водитель BMW пойдет в колонию за гибель велосипедистаВ Севастополе иномарка сбила женщину на "зебре"Пьяное смертельное ДТП: член Общественной палаты Крыма взят под стражу
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_1cffa4e38088df744273f2ab7baceada.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, происшествия, симферополь, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, транспорт, мвд по республике крым
Смял легковушку и скрылся: в Крыму ищут водителя грузовика
В Симферополе водитель грузовика скрылся после ДТП с одним пострадавшим
11:19 09.03.2024 (обновлено: 11:21 09.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Водитель легкового автомобиля пострадали при столкновении с грузовиком в Симферополе. Водитель большегруза с места аварии скрылся, его разыскивает Госавтоинспекции Крыма, сообщают в республиканском МВД.
Отмечается, что ДТП произошло вечером 7 марта в Симферополе на участке дороги между больницей Семашко и поселком Аграрное.
"На автодороге граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта, между поселком Аграрное и больницей Семашко произошло ДТП с участием автомобиля Lifan 520 и неустановленным грузовым автомобилем, в результате которого водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения", - сказано в сообщении.
Водитель неустановленного грузовика скрылся с места происшествия.
"Сотрудники полиции обращаются с просьбой ко всем, кто располагает какой-либо информацией о данном ДТП, сообщить по телефону дежурной части ОМВД России по Симферопольскому району: +79789277300, также информацию можно передать по телефону дежурной части Управления Госавтоинспекции Крыма (3652) 668-700 либо 102. Конфиденциальность гарантируем", - пообещали в Telegram-канале ведомства.
8 марта в Керчи на пешеходном переходе сбили женщину
1985 года рождения. Пострадавшая с травмами была доставлена в медицинское учреждение.
Читайте также на РИА Новости Крым: