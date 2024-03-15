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Подросток пострадал в столкновении BMW и троллейбуса в Симферополе - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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Подросток пострадал в столкновении BMW и троллейбуса в Симферополе
Подросток пострадал в столкновении BMW и троллейбуса в Симферополе - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Подросток пострадал в столкновении BMW и троллейбуса в Симферополе
Подросток пострадал в столкновении автомобиля BMW и троллейбуса в Симферополе. Ход проверки ДТП взяла под контроль прокуратура Республики Крым, сообщает... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T12:09
2024-03-15T12:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Подросток пострадал в столкновении автомобиля BMW и троллейбуса в Симферополе. Ход проверки ДТП взяла под контроль прокуратура Республики Крым, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что авария произошла накануне вечером на перекрестке улицы Киевская и проспекта Победы.Прокуратура Крыма взяла на контроль ход и результаты проверки инцидента.В конце февраля в Евпатории произошло ДТП с тремя автомобилями. В результате пострадал пассажир одной из машин. У 23-летнего водителя, предварительно виновного в совершении ДТП, выявлены признаки опьянения.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухлетний ребенок пострадал в ДТП с автобусом под СимферополемLada въехала в иномарку в Симферополе: пострадал ребенокДТП с автобусом в Крыму: в СК сообщили о состоянии пострадавших детей
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РИА Новости Крым
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4.7
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Подросток пострадал в столкновении BMW и троллейбуса в Симферополе

Несовершеннолетний пассажир троллейбуса пострадал при аварии с BMW в Симферополе

12:09 15.03.2024
 
© Прокуратура Республики КрымПодросток пострадал в аварии BMW и троллейбуса в Симферополе
Подросток пострадал в аварии BMW и троллейбуса в Симферополе
© Прокуратура Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Подросток пострадал в столкновении автомобиля BMW и троллейбуса в Симферополе. Ход проверки ДТП взяла под контроль прокуратура Республики Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что авария произошла накануне вечером на перекрестке улицы Киевская и проспекта Победы.

"По предварительным данным, автомобиль BMW, двигаясь по улице Киевской со стороны улицы Потемкинской, при повороте на проспект Победы совершил столкновение с троллейбусом Trolza. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний пассажир 2007 года рождения, двигавшийся на общественном транспорте", - говорится в сообщении.

Прокуратура Крыма взяла на контроль ход и результаты проверки инцидента.
В конце февраля в Евпатории произошло ДТП с тремя автомобилями. В результате пострадал пассажир одной из машин. У 23-летнего водителя, предварительно виновного в совершении ДТП, выявлены признаки опьянения.
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