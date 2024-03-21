https://crimea.ria.ru/20240321/dva-inspektora-dps-iz-sevastopolya-pogoreli-na-vzyatke-1135898200.html

Два инспектора ДПС из Севастополя "погорели" на взятке

Два инспектора ДПС из Севастополя "погорели" на взятке - РИА Новости Крым, 21.03.2024

Два инспектора ДПС из Севастополя "погорели" на взятке

В Севастополе в отношении двух старших инспекторов дорожно-постовой службы ГИБДД возбуждено уголовное дело по статье о взятке, сообщает Следом Крыма и... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T15:55

2024-03-21T15:55

2024-03-21T15:55

гибдд

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

взятка

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в отношении двух старших инспекторов дорожно-постовой службы ГИБДД возбуждено уголовное дело по статье о взятке, сообщает Следом Крыма и Севастополя.Коррупционный факт полицейские вскрыли совместно с сотрудниками ФСБ, инспекторам вменяется получение взятки группой лиц по предварительному сговору.Как уточнили в полиции Севастополя, при подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.Сейчас один из фигурантов заключен под стражу, второй находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжается, в его ходе устанавливаются другие возможные противозаконные действия со стороны подозреваемых.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пьяный водитель попытался подкупить инспекторов за полмиллионаВ Крыму водитель автобуса пытался откупиться от полицииБывший санинспектор в Крыму пойдет под суд за взятку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гибдд, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), взятка, севастополь, происшествия, новости крыма, крым