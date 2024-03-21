https://crimea.ria.ru/20240321/dva-inspektora-dps-iz-sevastopolya-pogoreli-na-vzyatke-1135898200.html
Два инспектора ДПС из Севастополя "погорели" на взятке
Два инспектора ДПС из Севастополя "погорели" на взятке - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Два инспектора ДПС из Севастополя "погорели" на взятке
В Севастополе в отношении двух старших инспекторов дорожно-постовой службы ГИБДД возбуждено уголовное дело по статье о взятке, сообщает Следом Крыма и... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T15:55
2024-03-21T15:55
2024-03-21T15:55
гибдд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в отношении двух старших инспекторов дорожно-постовой службы ГИБДД возбуждено уголовное дело по статье о взятке, сообщает Следом Крыма и Севастополя.Коррупционный факт полицейские вскрыли совместно с сотрудниками ФСБ, инспекторам вменяется получение взятки группой лиц по предварительному сговору.Как уточнили в полиции Севастополя, при подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.Сейчас один из фигурантов заключен под стражу, второй находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжается, в его ходе устанавливаются другие возможные противозаконные действия со стороны подозреваемых.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пьяный водитель попытался подкупить инспекторов за полмиллионаВ Крыму водитель автобуса пытался откупиться от полицииБывший санинспектор в Крыму пойдет под суд за взятку
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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гибдд, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), взятка, севастополь, происшествия, новости крыма, крым
Два инспектора ДПС из Севастополя "погорели" на взятке
Следком: два инспектора ДПС из Севастополя получили уголовное дело по статье о взятке
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в отношении двух старших инспекторов дорожно-постовой службы ГИБДД возбуждено уголовное дело по статье о взятке, сообщает Следом Крыма и Севастополя.
"Установлено, что водитель на автомобиле Nissan двигался по проспекту Генерала Острякова, где столкнулся с припаркованной вдоль дороги "Нивой" и скрылся с места ДТП. Сотрудники полиции нашли нарушителя, потребовали от него взятку, получив 50 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности", - уточнили в СК.
Коррупционный факт полицейские вскрыли совместно с сотрудниками ФСБ, инспекторам вменяется получение взятки группой лиц по предварительному сговору.
Как уточнили в полиции Севастополя, при подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
Сейчас один из фигурантов заключен под стражу, второй находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжается, в его ходе устанавливаются другие возможные противозаконные действия со стороны подозреваемых.
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