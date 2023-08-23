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Бывший санинспектор в Крыму пойдет под суд за взятку

Бывший санинспектор в Крыму пойдет под суд за взятку - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Бывший санинспектор в Крыму пойдет под суд за взятку

Бывший технический директор крымского Центра гигиены и эпидемиологии предстанет перед судом по обвинению в вымогательстве и получении взятки в размере 75 тысяч... РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T18:14

2023-08-23T18:14

2023-08-23T18:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Бывший технический директор крымского Центра гигиены и эпидемиологии предстанет перед судом по обвинению в вымогательстве и получении взятки в размере 75 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по региону.По данным ведомства, представители предприятия по производству асфальтобетонной смеси обратились с заявкой на проведение экспертиз проектной документации санитарно-защитной зоны в Красноперекопском и Джанкойском районах.Преступную деятельность технического директора Центра гигиены и эпидемиологии выявили и пресекли сотрудники ФСБ. Злоумышленницу задержали в рабочем кабинете с поличным.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Киевский райсуд Симферополя для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотела "отмазать" сына: за взятку ФСБ осудили жительницу ХерсонщиныЭкс-главу Ростехнадзора в Крыму будут судить за взятку в виде квартирыСотрудник Госкомрегистра Крыма ответит за "земельную" взятку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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